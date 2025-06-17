Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю: погиб мужчина, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 17 июня 2025 года, войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 63-летний мужчина. Еще двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. 50-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. 37-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.
По словам Лысака, из-за российской атаки побиты инфраструктура, учебное заведение, частные дома, хозяйственные постройки. Уничтожены авто.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий17.06.2025 13:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль