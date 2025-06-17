Войска РФ нанесли артиллерийский удар по Никополю: погиб мужчина, двое раненых. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 17 июня 2025 года, войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В Никополе из-за вражеского артобстрела погиб 63-летний мужчина. Еще двое мужчин пострадали из-за попадания FPV-дрона. 50-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. 37-летний пострадавший будет лечиться амбулаторно", - говорится в сообщении.

По словам Лысака, из-за российской атаки побиты инфраструктура, учебное заведение, частные дома, хозяйственные постройки. Уничтожены авто.

