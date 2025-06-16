РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7125 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины
371 0

В течение дня оккупанты атаковали из артиллерии и дронов Никопольский район Днепропетровщины: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня понедельника, 16 июня, российские захватчики атаковали из артиллерии и дронами громады Никопольского района Днепропетровщины.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

обстрелы Никопольщины

"На Никопольщине в течение дня было громко от ударов БпЛА и артиллерии. Атаки пережили Никополь и Марганец, села Покровской и Червоногригорьевской громад", - говорится в сообщении.

обстрелы Никопольщины

Из-за российских обстрелов загорелись хозяйственная постройка и авто. Еще одна машина побита. Также изуродованы 5 частных домов, гараж, надворная постройка. А еще - инфраструктура.

обстрелы Никопольщины

Обошлось без погибших и пострадавших.

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

обстрелы Никопольщины

Смотрите также: Рашисты били по Никопольщине из артиллерии и РСЗО: вспыхнул пожар на предприятии. ФОТО

Автор: 

обстрел (29640) Никополь (1188) Днепропетровская область (4475) Никопольский район (442)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 