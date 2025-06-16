В течение дня оккупанты атаковали из артиллерии и дронов Никопольский район Днепропетровщины: повреждены дома и инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня понедельника, 16 июня, российские захватчики атаковали из артиллерии и дронами громады Никопольского района Днепропетровщины.
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"На Никопольщине в течение дня было громко от ударов БпЛА и артиллерии. Атаки пережили Никополь и Марганец, села Покровской и Червоногригорьевской громад", - говорится в сообщении.
Из-за российских обстрелов загорелись хозяйственная постройка и авто. Еще одна машина побита. Также изуродованы 5 частных домов, гараж, надворная постройка. А еще - инфраструктура.
Обошлось без погибших и пострадавших.
