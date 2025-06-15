Рашисты били по Никопольщине из артиллерии и РСЗО: вспыхнул пожар на предприятии. ФОТО

Никопольщина Днепропетровской области находилась под огнем вражеской артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вечером и ночью агрессор терроризировал Червоногригорьевскую, Покровскую и Марганецкую громады.

"На территории частного предприятия возник пожар, который спасатели укротили. Повреждены солнечные панели и легковой автомобиль. Изуродованы также два частных дома, задело и газопровод", - информирует Лысак.

Читайте также: В течение дня оккупанты около 20 раз атаковали Никопольщину, погиб человек. ФОТОрепортаж





К счастью, никто из людей не пострадал.

По данным ОВА, этой ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 4 БпЛА и крылатую ракету.