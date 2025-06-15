УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7383 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
649 0

Рашисти били по Нікопольщині з артилерії та РСЗВ: спалахнула пожежа підприємстві. ФОТО

Нікопольщина Дніпропетровської області перебувала під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади.

"На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки, зачепило й газогін", - інформує Лисак.

Читайте також: Впродовж дня окупанти близько 20 разів атакували Нікопольщину, загинула людина. ФОТОрепортаж

підприємство на Нікопольщині після обстрілу
підприємство на Нікопольщині після обстрілу

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

За даними ОВА, цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.

Автор: 

обстріл (30952) Нікополь (1354) Дніпропетровська область (4259) Нікопольський район (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 