Рашисти били по Нікопольщині з артилерії та РСЗВ: спалахнула пожежа підприємстві. ФОТО
Нікопольщина Дніпропетровської області перебувала під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади.
"На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки, зачепило й газогін", - інформує Лисак.
На щастя, ніхто з людей не постраждав.
За даними ОВА, цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.
