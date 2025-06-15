Рашисти били по Нікопольщині з артилерії та РСЗВ: спалахнула пожежа підприємстві. ФОТО

Нікопольщина Дніпропетровської області перебувала під вогнем ворожої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ввечері й вночі агресор тероризував Червоногригорівську, Покровську та Марганецьку громади.

"На території приватного підприємства виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені сонячні панелі та легкова автівка. Понівечені також два приватні будинки, зачепило й газогін", - інформує Лисак.

На щастя, ніхто з людей не постраждав.

За даними ОВА, цієї ночі захисники неба збили над Дніпропетровщиною 4 БпЛА та крилату ракету.