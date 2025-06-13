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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Впродовж дня окупанти близько 20 разів атакували Нікопольщину, загинула людина. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 13 червня російські загарбники близько 20 разів атакували Нікопольський район Дніпропетровщини дронами та з артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Впродовж дня російська армія майже два десятки разів гатила по Нікопольщині. Атакувала райцентр, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку громади. Тероризувала тамтешніх мешканців артилерією та безпілотниками", - сказано в повідомленні.

обстріли Нікопольщини

обстріли Нікопольщини

Через ворожі атаки загинув 72-річний чоловік.

Також через російські обстріли пошкоджені інфраструктура, дві адмінбудівлі, багатоповерхівка, приватна оселя. Зайнялася суха трава.

обстріли Нікопольщини

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обстріл (29302) Нікополь (1247) Дніпропетровська область (3882) Нікопольський район (278)


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13.06.2025 20:00 Відповісти
 
 