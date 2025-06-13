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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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РФ вдарила з артилерії по Нікопольщині. Загинув чоловік

Чоловік загинув у Нікопольському районі. РФ вдарила з артилерії

Російські війська вдарили з артилерії по Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Снаряд влучив по присадибній ділянці. Він обірвав життя 72-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Росіяни вдарили ракетами по двох районах Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29293) Дніпропетровська область (3880) Нікопольський район (278)


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13.06.2025 12:42 Відповісти
 
 