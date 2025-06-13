РФ вдарила з артилерії по Нікопольщині. Загинув чоловік
Російські війська вдарили з артилерії по Покровській громаді Нікопольського району Дніпропетровщини.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Снаряд влучив по присадибній ділянці. Він обірвав життя 72-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар13.06.2025 12:42 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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