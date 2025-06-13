Росіяни вдарили ракетами по двох районах Дніпропетровщини. ФОТОрепортаж

Вночі російські окупанти вдарили по Синельниківському та Павлоградському районах Дніпропетровщини.

Про це повідомив очільник області Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Так, війська РФ здійснили ракетний удар по Межиріцькій громаді Павлоградського району. Пошкоджено 4 багатоквартирні будинки та 6 авто.

"Під ракетною атакою була й Петропавлівська громада, що на Синельниківщині. Понівечені 14 приватних осель й машина", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти атакували Слов'янську та Межівську громади безпілотниками, поціливши по сільськогосподарських підприємствах. Виникли пожежі.

На Нікопольщину ворог спрямував БпЛА та артилерію. Потерпали Нікополь і Марганецька громада. Понівечені приватний будинок і господарські споруди.

Всюди минулося без загиблих та постраждалих.

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