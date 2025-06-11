Три людини постраждали внаслідок російських обстрілів Нікопольщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня ворожі війська атакували три райони Дніпропетровської області, у Нікопольському постраждали 3 людини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Сергія Лисака.

Нікопольський район

"Постраждали троє чоловіків – 30, 41 та 59 років. Всі на амбулаторному лікуванні. Під час ранкових ударів та протягом дня пошкоджені багатоповерхівка, 4 приватні будинки, 5 авто і мопед, господарські споруди, гараж, парник. Понівечені інфраструктура, магазин. Побиті сонячні панелі, зачепило лінію електропередач. Сталися дві пожежі, які рятувальники загасили", - розповів Лисак.

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Синельниківський район

По Маломихайлівській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Загиблих і поранених немає.

Криворізький район

Дроном противник поцілив і по Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі. Пошкоджена інфраструктура. Люди не постраждали.

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