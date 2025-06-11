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Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня вражеские войска атаковали три района Днепропетровской области, в Никопольском пострадали 3 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

"Пострадали трое мужчин - 30, 41 и 59 лет. Все на амбулаторном лечении. Во время утренних ударов и в течение дня повреждены многоэтажка, 4 частных дома, 5 авто и мопед, хозяйственные постройки, гараж, теплица. Изуродованы инфраструктура, магазин. Разбиты солнечные панели, задело линию электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели потушили", - рассказал Лысак.

Последствия российских обстрелов Никопольщины

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Синельниковский район

По Маломихайловской громаде Синельниковского района агрессор ударил беспилотником. Погибших и раненых нет.

Криворожский район

Дроном противник ударил и по Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.

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Последствия российских обстрелов Никопольщины

Разрушения в результате российских обстрелов Днепропетровской области

Автор: 

обстрел (27941) Днепропетровская область (4093) Криворожский район (132) Никопольский район (273) Синельниковский район (100) война в Украине (4750)


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