Три человека пострадали вследствие российских обстрелов Никопольщины, - ОВА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня вражеские войска атаковали три района Днепропетровской области, в Никопольском пострадали 3 человека.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.

Никопольский район

"Пострадали трое мужчин - 30, 41 и 59 лет. Все на амбулаторном лечении. Во время утренних ударов и в течение дня повреждены многоэтажка, 4 частных дома, 5 авто и мопед, хозяйственные постройки, гараж, теплица. Изуродованы инфраструктура, магазин. Разбиты солнечные панели, задело линию электропередач. Произошли два пожара, которые спасатели потушили", - рассказал Лысак.

Читайте: Ночь на Днепропетровщине: повреждено предприятие на Синельниковщине, под ударом гражданская инфраструктура Никопольщины. ФОТОрепортаж

Синельниковский район

По Маломихайловской громаде Синельниковского района агрессор ударил беспилотником. Погибших и раненых нет.

Криворожский район

Дроном противник ударил и по Зеленодольской громаде, что на Криворожье. Повреждена инфраструктура. Люди не пострадали.

Также читайте: Ночной удар РФ по Харькову: количество погибших возросло до 4