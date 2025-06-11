Ночь в Днепропетровской области: повреждено предприятие в Синельниковском районе, под ударом гражданская инфраструктура Никопольского района. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг ночью 11 июня бил по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Синельниковщине враг попал БпЛА по Васильковской громаде.

"Произошел пожар на территории частного предприятия. Уничтожены здание и сельхозинвентарь", - говорится в сообщении.

По Великомихайловской громаде российская армия ударила КАБом. Повреждены жилые дома. Никто не пострадал.

По данным ОВА, на Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе.















Побита многоэтажка. Погибших и раненых нет.

"По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, который произошел вчера днем, в городе повреждены 3 частных дома, еще один - уничтожен. Побито авто", - добавил Лысак.