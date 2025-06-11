РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13612 посетителей онлайн
Новости Фото
868 0

Ночь в Днепропетровской области: повреждено предприятие в Синельниковском районе, под ударом гражданская инфраструктура Никопольского района. ФОТОРЕПОРТАЖ

Враг ночью 11 июня бил по Никопольскому и Синельниковскому районам Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Синельниковщине враг попал БпЛА по Васильковской громаде.

"Произошел пожар на территории частного предприятия. Уничтожены здание и сельхозинвентарь", - говорится в сообщении.

По Великомихайловской громаде российская армия ударила КАБом. Повреждены жилые дома. Никто не пострадал.

По данным ОВА, на Никопольщине под ударом были райцентр, Марганецкая и Покровская громады. Агрессор применил артиллерию и дроны-камикадзе.

Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины
Последствия обстрелов Никопольщины

Побита многоэтажка. Погибших и раненых нет.

"По уточненной информации, из-за артобстрела Никополя, который произошел вчера днем, в городе повреждены 3 частных дома, еще один - уничтожен. Побито авто", - добавил Лысак.

Автор: 

Никополь (1078) Днепропетровская область (4099) Никопольский район (275) Синельниковский район (101)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 