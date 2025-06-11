Ніч на Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство на Синельниківщині, під ударом цивільна інфраструктура Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 11 червня бив по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Синельниківщині ворог поцілив БпЛА по Васильківській громаді.

"Сталася пожежа на території приватного підприємства. Знищені будівля та сільгоспінвентар", - йдеться у повідомленні.

По Великомихайлівській громаді російська армія вгатила КАБом. Пошкоджені житлові будинки. Ніхто не постраждав.

За даними ОВА,на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька й Покровська громади. Агресор застосував артилерію і дрони-камікадзе.















Побита багатоповерхівка. Загиблих та поранених немає.

"За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора вдень, у місті пошкоджені 3 приватні будинки, ще один – знищений. Понівечене авто", - додав Лисак.