Ніч на Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство на Синельниківщині, під ударом цивільна інфраструктура Нікопольщини. ФОТОрепортаж
Ворог вночі 11 червня бив по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, на Синельниківщині ворог поцілив БпЛА по Васильківській громаді.
"Сталася пожежа на території приватного підприємства. Знищені будівля та сільгоспінвентар", - йдеться у повідомленні.
По Великомихайлівській громаді російська армія вгатила КАБом. Пошкоджені житлові будинки. Ніхто не постраждав.
За даними ОВА,на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька й Покровська громади. Агресор застосував артилерію і дрони-камікадзе.
Побита багатоповерхівка. Загиблих та поранених немає.
"За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора вдень, у місті пошкоджені 3 приватні будинки, ще один – знищений. Понівечене авто", - додав Лисак.
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