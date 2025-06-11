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Ніч на Дніпропетровщині: пошкоджено підприємство на Синельниківщині, під ударом цивільна інфраструктура Нікопольщини. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 11 червня бив по Нікопольському та Синельниківському районах Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, на Синельниківщині ворог поцілив БпЛА по Васильківській громаді.

"Сталася пожежа на території приватного підприємства. Знищені будівля та сільгоспінвентар", - йдеться у повідомленні.

По Великомихайлівській громаді російська армія вгатила КАБом. Пошкоджені житлові будинки. Ніхто не постраждав.

За даними ОВА,на Нікопольщині під ударом були райцентр, Марганецька й Покровська громади. Агресор застосував артилерію і дрони-камікадзе.

наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини
наслідки обстрілів Нікопольщини

Побита багатоповерхівка. Загиблих та поранених немає.

"За уточненою інформацією, через артобстріл Нікополя, який стався вчора вдень, у місті пошкоджені 3 приватні будинки, ще один – знищений. Понівечене авто", - додав Лисак.

Автор: 

Нікополь (1246) Дніпропетровська область (3873) Нікопольський район (276) Синельниківський район (99)


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