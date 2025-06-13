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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Россияне нанесли ракетные удары по двум районам Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты ударили по Синельниковскому и Павлоградскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ осуществили ракетный удар по Межирицкой громаде Павлоградского района. Повреждены 4 многоквартирных дома и 6 авто.

"Под ракетной атакой была и Петропавловская громада, что на Синельниковщине. Изуродованы 14 частных домов и машина", - говорится в сообщении.

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Оккупанты атаковали Славянскую и Межевскую громады беспилотниками, попав по сельскохозяйственным предприятиям. Возникли пожары.

На Никопольщину враг направил БпЛА и артиллерию. Потерпели Никополь и Марганецкая громада. Изуродованы частный дом и хозяйственные постройки.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

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Последствия обстрелов Днепропетровской области. Что известно
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Что известно
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Что известно
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Что известно
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Что известно
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Что известно
Последствия обстрелов Днепропетровской области. Что известно

Автор: 

Днепропетровская область (4099) Никопольский район (275) Павлоградский район (26) Синельниковский район (101)


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