Россияне нанесли ракетные удары по двум районам Днепропетровской области. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты ударили по Синельниковскому и Павлоградскому районам Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Так, войска РФ осуществили ракетный удар по Межирицкой громаде Павлоградского района. Повреждены 4 многоквартирных дома и 6 авто.

"Под ракетной атакой была и Петропавловская громада, что на Синельниковщине. Изуродованы 14 частных домов и машина", - говорится в сообщении.

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Оккупанты атаковали Славянскую и Межевскую громады беспилотниками, попав по сельскохозяйственным предприятиям. Возникли пожары.

На Никопольщину враг направил БпЛА и артиллерию. Потерпели Никополь и Марганецкая громада. Изуродованы частный дом и хозяйственные постройки.

Везде обошлось без погибших и пострадавших.

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