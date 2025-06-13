Россияне нанесли ракетные удары по двум районам Днепропетровской области. ФОТОрепортаж
Ночью российские оккупанты ударили по Синельниковскому и Павлоградскому районам Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава области Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Так, войска РФ осуществили ракетный удар по Межирицкой громаде Павлоградского района. Повреждены 4 многоквартирных дома и 6 авто.
"Под ракетной атакой была и Петропавловская громада, что на Синельниковщине. Изуродованы 14 частных домов и машина", - говорится в сообщении.
Оккупанты атаковали Славянскую и Межевскую громады беспилотниками, попав по сельскохозяйственным предприятиям. Возникли пожары.
На Никопольщину враг направил БпЛА и артиллерию. Потерпели Никополь и Марганецкая громада. Изуродованы частный дом и хозяйственные постройки.
Везде обошлось без погибших и пострадавших.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль