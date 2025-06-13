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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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РФ нанесла артиллерийский удар по Никопольскому району. Погиб мужчина

Мужчина погиб в Никопольском районе. РФ ударила из артиллерии

Российские войска ударили из артиллерии по Покровской громаде Никопольского района Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Снаряд попал по приусадебному участку. Он оборвал жизнь 72-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

Читайте: Россияне ударили ракетами по двум районам Днепропетровщины. ФОТОрепортаж

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обстрел (27972) Днепропетровская область (4099) Никопольский район (275)


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13.06.2025 12:42 Ответить
 
 