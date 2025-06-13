РФ нанесла артиллерийский удар по Никопольскому району. Погиб мужчина
Российские войска ударили из артиллерии по Покровской громаде Никопольского района Днепропетровщины.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
"Снаряд попал по приусадебному участку. Он оборвал жизнь 72-летнего мужчины", - говорится в сообщении.
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Чайка Київ
показать весь комментарий13.06.2025 12:42 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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