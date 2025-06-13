В течение дня оккупанты около 20 раз атаковали Никопольский район, погиб человек. ФОТОрепортаж

В течение дня 13 июня российские захватчики около 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровщины дронами и из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня российская армия почти два десятка раз била по Никопольщине. Атаковала райцентр, Покровскую, Червоногригорьевскую, Марганецкую громады. Терроризировала местных жителей артиллерией и беспилотниками", - сказано в сообщении.







Из-за вражеских атак погиб 72-летний мужчина.

Также из-за российских обстрелов повреждены инфраструктура, два админздания, многоэтажка, частный дом. Загорелась сухая трава.

Смотрите также: Ночь на Днепропетровщине: повреждено предприятие на Синельниковщине, под ударом - гражданская инфраструктура Никопольщины. ФОТОрепортаж