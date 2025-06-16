УКР
Впродовж дня окупанти атакували з артилерії та дронів Нікопольський район Дніпропетровщини: пошкоджені будинки й інфраструктура. ФОТОрепортаж

Упродовж дня понеділка, 16 червня, російські загарбники атакували з артилерії та дронами громади Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

обстріли Нікопольщини

"На Нікопольщині протягом дня було гучно від ударів БпЛА та артилерією. Атаки пережили Нікополь та Марганець, села Покровської і Червоногригорівської громад", - йдеться у повідомленні.

Через російські обстріли зайнялися господарська споруда і авто. Ще одна машина побита. Також понівечені 5 приватних будинків, гараж, надвірна споруда. А ще – інфраструктура.

Минулося без загиблих і постраждалих.

