Війська РФ гатили по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Ввечері 17 червня та вранці 18 червня війська РФ атакували Нікопольщину Дніпропетровської області FPV-дронами.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дрони ворог спрямував на Нікополь і Марганецьку громаду.

"Зайнялися приватний будинок і господарська споруда. Вогонь рятувальники загасили. Побиті ще одна оселя і дві господарські споруди", - йдеться у повідомленні.

Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу
Нікопольщина після обстрілу

За даними ОВА, вночі та під ранок ворог завдав ударів безпілотниками по Синельниківському району.

У Васильківській громаді виникла пожежа. Зачепило газогін. У Маломихайлівській є пошкодження на території транспортного підприємства.

Загиблих і постраждалих немає.

Нікополь (1358) Дніпропетровська область (4269) Нікопольський район (448)
