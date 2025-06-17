УКР
Війська РФ ударили з артилерії по Нікополю: загинув чоловік, двоє поранених. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 17 червня 2025 року, війська РФ обстріляли з артилерії Нікополь Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"У Нікополі через ворожий артобстріл загинув 63-річний чоловік. Ще двоє чоловіків постраждали через влучання FPV-дрону. 50-річного пораненого ушпиталили в стані середньої тяжкості. 37-річний потерпілий лікуватиметься амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

За словами Лисака, через російську атаку понівечено інфраструктуру, навчальний заклад, приватні будинки, господарські споруди. Знищено авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня окупанти атакували з артилерії та дронів Нікопольський район Дніпропетровщини: пошкоджені будинки й інфраструктура. ФОТОрепортаж

Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу

