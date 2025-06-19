РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9074 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
274 0

Враг не останавливает обстрелы Никопольщины, пострадали пять человек

Сгорел автомобиль в Никопольском районе

С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В целом враг целился по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

В Мировской громаде из-за утренних ударов дронами пострадали 5 человек. Сгорела машина. Детали еще уточняются. Также задело частный дом и инфраструктуру.

Также под вражеским огнем оказался Самаровский район. В результате атаки там произошел пожар.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты 15 раз за день атаковали Никопольщину из артиллерии, FPV-дронами и БПЛА. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (29670) Никополь (1191) Днепропетровская область (4483) Никопольский район (448) Самарский район (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 