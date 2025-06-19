Враг не останавливает обстрелы Никопольщины, пострадали пять человек
С вечера агрессор продолжал бить по Никопольщине дронами и артиллерией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В целом враг целился по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.
В Мировской громаде из-за утренних ударов дронами пострадали 5 человек. Сгорела машина. Детали еще уточняются. Также задело частный дом и инфраструктуру.
Также под вражеским огнем оказался Самаровский район. В результате атаки там произошел пожар.
