УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8991 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Нікопольщини
431 0

Удар по Нікополю: у лікарні помер постраждалий

РФ вдарила по Нікопольщині 19 червня 2025 року

У лікарні помер чоловік, якого було поранено під час атаки на Нікопольщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Помер 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. З осколковим пораненням та сильними опіками. Медикам не вдалося його врятувати.

Нагадаємо, вранці 19 червня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Автор: 

обстріл (31008) Нікополь (1359) Дніпропетровська область (4274) Нікопольський район (451)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 