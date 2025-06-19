Удар по Нікополю: у лікарні помер постраждалий
У лікарні помер чоловік, якого було поранено під час атаки на Нікопольщину.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Помер 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.
До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. З осколковим пораненням та сильними опіками. Медикам не вдалося його врятувати.
Нагадаємо, вранці 19 червня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.
