Удар по Нікополю: у лікарні помер постраждалий

У лікарні помер чоловік, якого було поранено під час атаки на Нікопольщину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Помер 59-річний чоловік, постраждалий через ранкову атаку на Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

До лікарні потерпілого доправили у важкому стані. З осколковим пораненням та сильними опіками. Медикам не вдалося його врятувати.

Нагадаємо, вранці 19 червня російські окупанти атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.