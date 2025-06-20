Вночі вибухи знову лунали на Нікопольщині: росіяни застосували РСЗВ "Град", артилерію та FPV-дрони. ФОТО

Вибухи знову лунали на Нікопольщині. агресор атакував райцентр, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Застосовував РСЗВ "Град", артилерію та FPV-дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Постраждав 39-річний чоловік. Він в лікарні у важкому стані.

Пошкоджено два промислові підприємства і два навчальні заклади, авто. Понівечено чотири приватні будинки. Зачепило газогін.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Нікополю: у лікарні помер постраждалий







