Росіяни били по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії: пошкоджено адмінбудівлю, перукарню, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж
Протягом дня 20 червня російські війська здебільшого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області FPV-дронами, також обстріляли район з артилерії.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ворожий удар потрапили Нікополь, Покровська і Марганецька громади.
Унаслідок російських атак виникла пожежа. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, перукарня, 2 авто та лінія електропередач.
Повідомляється, що люди не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль