Росіяни били по Нікопольщині FPV-дронами та з артилерії: пошкоджено адмінбудівлю, перукарню, авто та ЛЕП. ФОТОрепортаж

Протягом дня 20 червня російські війська здебільшого атакували Нікопольський район Дніпропетровської області FPV-дронами, також обстріляли район з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожий удар потрапили Нікополь, Покровська і Марганецька громади.



Унаслідок російських атак виникла пожежа. Пошкоджені інфраструктура, адмінбудівля, перукарня, 2 авто та лінія електропередач.



Повідомляється, що люди не постраждали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вночі вибухи знову лунали на Нікопольщині: росіяни застосували РСЗВ "Град", артилерію та FPV-дрони. ФОТО





