Оккупанты атаковали Никопольщину дронами и из артиллерии: Семеро пострадавших, в том числе - шесть правоохранителей.. ФОТОрепортаж (обновлено)

В течение дня 21 июня российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области дронами и артиллерией, в результате чего есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, от вражеских ударов страдали Никополь, Марганецкая, Червоногригорьевская и Покровская громады.

В результате вражеских атак пострадали семеро мужчин. 63-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Остальные будут лечиться амбулаторно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ били по Никопольщине артиллерией и дронами: повреждены дома и ЛЭП.

обстрелы Никопольщины 21 июня

Также произошли два пожара. Повреждены инфраструктура, заправка, 3 частных дома, хозяйственная постройка и авто.

По уточненной информации, из-за утреннего артобстрела райцентра изуродованы 4 частных дома, хозяйственная постройка, гараж, 20 солнечных панелей и линия электропередач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне били по Никопольщине FPV-дронами и из артиллерии: повреждены админздание, парикмахерская, авто и ЛЭП.

По данным Нацполиции, 21 июня утром оккупанты направили FPV-дрон на одно из сел Красногригорьевской громады. В результате взрыва пострадали шесть правоохранителей, которые несли службу на автодороге вблизи места попадания.

После 13 часов армия РФ совершила артобстрел Никополя. Попали по частному дому, в результате чего осколочные ранения получил 63-летний хозяин дома. Всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи зафиксировали повреждения инфраструктуры, частных домов, хозяйственных сооружений, гаража, солнечных панелей, автомобиля и автозаправочной станции, охваченной огнем. В зданиях разбиты крыши и потолки, изуродованы стены и фасады. Вылетели оконные стекла и иссечены ограждения вокруг.

