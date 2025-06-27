Окупанти били по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки та аптеку. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 27 червня російські війська обстрілювали з артилерії та безпілотниками Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровської області, унаслідок чого є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по Нікопольщині агресор бив безпілотниками та артилерією. Потерпали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, аптека, багатоповерхівка, приватний будинок, легковики.



Також зазначається, що серед чотирьох постраждалих через ранковий удар по Нікополю один залишається в лікарні. Це 25-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості.

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Крім того, російська армія спрямувала БпЛА й на Українську громаду Синельниківського району. Зайнявся приватний будинок. Понівечені автівка і трактор.





