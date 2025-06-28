Окупанти впродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТО

Упродовж дня суботи, 28 червня, російські загарбники атакували Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області. Постраждали дві жінки.

Про це в телеграм повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Нікопольщину ворог атакував безпілотниками та артилерією. Окупанти гатили по самому Нікополю, а також Марганецькій, Покровській, Мирівській, Червоногригорівській громадах.

Пошкоджені інфраструктура та два приватні будинки. Сталася пожежа сухої трави.

По Синельниківщині російська армія поцілила FPV-дроном і КАБами. Потерпали Межівська та Великомихайлівська громади.

Внаслідок обстрілів постраждали дві людини. Жінка 68 років госпіталізована в стані середньої тяжкості. 69-річна потерпіла лікуватиметься амбулаторно. Зайнялися дві оселі. Потрощене авто.

За уточненою інформацією, вночі агресор влучив БпЛА по Межівській громаді. Рано вранці – скинув боєприпас з безпілотника на Маломихайлівську. Побиті три приватні будинки.

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