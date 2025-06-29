УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7946 відвідувачів онлайн
Новини
126 0

Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА

Обстріли Нікопольщини

29 червня російські війська били по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Сергія Лисака.

"Кілька разів за день ворог бив по Нікополю, застосовуючи БпЛА та артилерію. Понівечена інфраструктура. Головне – ніхто не постраждав", - написав він.

В Синельниківському районі росіяни атакували Маломихайлівську, Новопавлівську та Межівську громаду.

Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Сталася пожежа в гімназії.

Читайте: Окупанти впродовж дня атакували два райони Дніпропетровщини: постраждали дві людини, пошкоджені будинки, сталися пожежі. ФОТО

Автор: 

обстріл (29558) Дніпропетровська область (3941) Нікопольський район (302) Синельниківський район (106) війна в Україні (5011)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 