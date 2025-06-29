Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА
29 червня російські війська били по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Сергія Лисака.
"Кілька разів за день ворог бив по Нікополю, застосовуючи БпЛА та артилерію. Понівечена інфраструктура. Головне – ніхто не постраждав", - написав він.
В Синельниківському районі росіяни атакували Маломихайлівську, Новопавлівську та Межівську громаду.
Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Сталася пожежа в гімназії.
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