Одна людина загинула внаслідок російських обстрілів Дніпропетровщини, - ОВА

29 червня російські війська били по Синельниківському та Нікопольському районах Дніпропетровщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника ОВА Сергія Лисака.

"Кілька разів за день ворог бив по Нікополю, застосовуючи БпЛА та артилерію. Понівечена інфраструктура. Головне – ніхто не постраждав", - написав він.

В Синельниківському районі росіяни атакували Маломихайлівську, Новопавлівську та Межівську громаду.

Внаслідок обстрілів загинув чоловік. Сталася пожежа в гімназії.

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