Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджено сільськогосподарське підприємство, будинки та газогін. ФОТО
Російські загарбники вночі атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.
Внаслідок атаки у Маломихайлівській громаді Синельниківського району сталася пожежа. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство й трактори.
З вечора і до ранку продовжувалися атаки по Нікопольщині. Окупанти запускали безпілотники й обстрілювали з артилерії.
Цілили по райцентру, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджений приватний будинок та газогін.
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