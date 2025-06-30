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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджено сільськогосподарське підприємство, будинки та газогін. ФОТО

Російські загарбники вночі атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Внаслідок атаки у Маломихайлівській громаді Синельниківського району сталася пожежа. Пошкоджене сільськогосподарське підприємство й трактори.

З вечора і до ранку продовжувалися атаки по Нікопольщині. Окупанти запускали безпілотники й обстрілювали з артилерії.

Цілили по райцентру, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах. Пошкоджений приватний будинок та газогін.

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Дніпропетровщина
Дніпропетровщина

Автор: 

обстріл (29558) Дніпропетровська область (3943) Нікопольський район (303) Синельниківський район (108)


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