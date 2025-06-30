Наслідки удару "шахеда" по Кривому Рогу: виникла пожежа, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж
Внаслідок атаки БпЛА на Кривий Ріг поранення дістали 3 особи.
Наслідки ворожої атаки оприлюднила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці, 30 червня 2025 року, окупанти вдарили по Кривому Рогу БпЛА.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль