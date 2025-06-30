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Новини Фото Атака шахедів на Кривий Ріг
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Наслідки удару "шахеда" по Кривому Рогу: виникла пожежа, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

Внаслідок атаки БпЛА на Кривий Ріг поранення дістали 3 особи.

Наслідки ворожої атаки оприлюднила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Пошкоджені 5 автомобілів. Рятувальники ДСНС ліквідували займання будівлі, яке виникло після обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці, 30 червня 2025 року, окупанти вдарили по Кривому Рогу БпЛА.

Читайте: Вночі ворог атакував Дніпропетровщину: пошкоджено сільськогосподарське підприємство, будинки та газогін. ФОТО

Атака шахеда на Кривий Ріг. Наслідки обстрілу
Атака шахеда на Кривий Ріг. Наслідки обстрілу
Атака шахеда на Кривий Ріг. Наслідки обстрілу
Атака шахеда на Кривий Ріг. Наслідки обстрілу
Атака шахеда на Кривий Ріг. Наслідки обстрілу

Автор: 

Кривий Ріг (1367) обстріл (29575) Дніпропетровська область (3943) Криворізький район (148)


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