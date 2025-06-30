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Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
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Ворог ударив "шахедом" поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі, втрат серед особового складу немає, поранено цивільних, - Сухопутні війська

Атака шахеда на Кривий Ріг. Наслідки обстрілу

Сьогодні, 30 червня 2025 року, ворогом завдано удару за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг на Дніпропетровщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.

Як зазначається, завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.

Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті.

Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки удару "шахеда" по Кривому Рогу: виникла пожежа, пошкоджено автомобілі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, вранці, 30 червня 2025 року, окупанти вдарили по Кривому Рогу БпЛА.

Автор: 

Кривий Ріг (1367) ТЦК та СП (682) Шахед (1246) Дніпропетровська область (3943) Криворізький район (148) Сухопутні війська ЗСУ (28)


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"Дружній вогонь." Буває.
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30.06.2025 12:42 Відповісти
Схоже, пілота того шахеда скоро відправлять у м'ясний штурм, бо трохи своїх не вбив.
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30.06.2025 12:43 Відповісти
Рускій, сховай кремлівські вуха.
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30.06.2025 13:14 Відповісти
У нас москалів виключно кацапами називають, ти хто такий що так "лагідно" про них пишеш?
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30.06.2025 13:21 Відповісти
потерь среди личного состава не Источник: https://censor.net/ru/n3560682
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А жаль. Это те, которые Валадимира Аляхсандровичя недозабрали.
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30.06.2025 12:54 Відповісти
Неписатиму нічого бо заблочать. Але ж всі і так зрозуміли..... недольот...
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30.06.2025 13:21 Відповісти
 
 