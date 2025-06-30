Ворог ударив "шахедом" поряд із будівлею ТЦК у Кривому Розі, втрат серед особового складу немає, поранено цивільних, - Сухопутні війська
Сьогодні, 30 червня 2025 року, ворогом завдано удару за допомогою БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг на Дніпропетровщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сухопутних військ.
Як зазначається, завдяки вчасно відпрацьованим заходам безпеки при отриманні сигналу повітряної тривоги вдалося уникнути травмування і втрат серед особового складу.
Військовослужбовці та цивільні працівники установи прийом громадян не здійснювали та під час тривоги перебували в укритті.
Однак, на жаль, є поранені серед цивільних громадян, які перебували поряд з місцем ворожої атаки. На місці події працюють екстрені служби, а постраждалим надається необхідна допомога.
Нагадаємо, вранці, 30 червня 2025 року, окупанти вдарили по Кривому Рогу БпЛА.
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