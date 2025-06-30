УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10235 відвідувачів онлайн
Новини Конфлікт із ТЦК Мобілізація в Україні
1 777 41

86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Інциденти з ТЦК. Статистика Сухопутних військ

Більшість інцидентів, пов'язаних із ТЦК минулого місяця, виявили маніпуляціями, фейками та ІПСО.

Про це повідомили Сухопутні війська, інформує Цензор.НЕТ.

Так, там заявили, 86% такої інформації - фейки та ІПСО.

"Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: За порушення під час мобілізації до зони бойових дій відправлено 136 офіцерів та 325 військовослужбовців, - Сухопутні війська

У Сухопутних військах зазначили, що 1 особу відсторонено від виконання обов’язків, 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 30 службових розслідувань тривають

"Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", - додали там.

Читайте: За пів року в Україні відкрили понад 28 тисяч проваджень щодо штрафів ТЦК

Інциденти з ТЦК. Статистика Сухопутних військ

Автор: 

мобілізація (3142) ТЦК та СП (682) Сухопутні війська ЗСУ (28)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
Ага,раз ви так сказали,так воно і є.
показати весь коментар
30.06.2025 12:17 Відповісти
+19
- У вас відео, свідки, письмові зізнання є?
- Ні, тільки дві зламані кістки та десять гематом.
- Так це ж ФЕЙК та ІПСО! Геть звідси.
показати весь коментар
30.06.2025 12:21 Відповісти
+15
Цікаво, чи не пора б нам дозволити бандитам проводити розслідування самих себе?
показати весь коментар
30.06.2025 12:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ага,раз ви так сказали,так воно і є.
показати весь коментар
30.06.2025 12:17 Відповісти
Приходьте на звірку даних до ТЦК. Пересвідчитесь самі що рассєйське ІПСО це фейк.
показати весь коментар
30.06.2025 12:26 Відповісти
Без нас.
показати весь коментар
30.06.2025 12:44 Відповісти
Тцкунам перед виїздом на облаву треба відразу на бусі писати-ІПСО, фейк.
показати весь коментар
30.06.2025 12:26 Відповісти
Рахував той, хто порушував Закони і Конституцію України.
Отже всі відео з бусіками - кіностудія кацапстана .
показати весь коментар
30.06.2025 12:39 Відповісти
Moshe Dayan #551172 - В Конституції сказано, що захист батьківщини- справа кожного. ,
показати весь коментар
30.06.2025 12:46 Відповісти
Обсцикантам пофіг😵‍💫
показати весь коментар
30.06.2025 12:17 Відповісти
Шкода, що обсцикантам пофіг..., а деякі навіть захищають те, що відбувається.
Але ж потім, коли скасують вікові та інші обмеження, довідки тощо, їх так само викрадуть та бусіфікують.
Але тоді вже нікому буде за них заступитися.
показати весь коментар
30.06.2025 12:24 Відповісти
так, пофіг.
показати весь коментар
30.06.2025 12:28 Відповісти
И ладно бы сцыкуны просто молча сцались да в Тисе топились. Но нет. Они активно продвигают московитскую пропаганду. Участвуют в ипсошных операциях.
показати весь коментар
30.06.2025 12:30 Відповісти
Очень даже возможно! Но что с остальными делать?
показати весь коментар
30.06.2025 12:18 Відповісти
Мабуть тцк самі і створюють ці фейки і іпсо , краще як вони годі й шукати..
показати весь коментар
30.06.2025 12:18 Відповісти
Дивно, а чому не 148%?!
показати весь коментар
30.06.2025 12:18 Відповісти
Цікаво, чи не пора б нам дозволити бандитам проводити розслідування самих себе?
показати весь коментар
30.06.2025 12:20 Відповісти
віримо! ми віримо у все що ви пишите та говорите у телемарафоні
показати весь коментар
30.06.2025 12:20 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2025 12:20 Відповісти
- У вас відео, свідки, письмові зізнання є?
- Ні, тільки дві зламані кістки та десять гематом.
- Так це ж ФЕЙК та ІПСО! Геть звідси.
показати весь коментар
30.06.2025 12:21 Відповісти
В ТЦК можно прийти добровільно. Персонал там привітний, все чудово.
показати весь коментар
30.06.2025 12:24 Відповісти
Звісно. Прийти можна. Вийти - ні. Тому ти і побоявся прийти.
показати весь коментар
30.06.2025 12:31 Відповісти
Та це знаний "зазивала"...з дивану.
показати весь коментар
30.06.2025 12:41 Відповісти
Так то вони тільки на вулиці скаженіють? А насправді білі та пухнасті?
показати весь коментар
30.06.2025 12:31 Відповісти
Без нас.
показати весь коментар
30.06.2025 12:36 Відповісти
Це вам так тільки здаєтся.
показати весь коментар
30.06.2025 12:43 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2025 12:47 Відповісти
Співробітник зайшов сам в ТЦК уточнити дані, чому його подали у розшук. Процедура така сама, як упіймали на вулиці. ВЛК за пару годин, додому не відпустили, вже в бригаді. Навіть справи на роботі не дають передати. А він ключовий співробітник.
показати весь коментар
30.06.2025 13:20 Відповісти
Пхахахаха 😂
показати весь коментар
30.06.2025 12:23 Відповісти
- Як дізнатися, що речник сухопутки бреше?
- Він відкриває рота.
показати весь коментар
30.06.2025 12:28 Відповісти
як приклад ще однієї типово ормянської казки "говорящая риба" ))
показати весь коментар
30.06.2025 12:36 Відповісти
Fjall_Raven - ви армянин?
показати весь коментар
30.06.2025 12:45 Відповісти
"86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО"

Саме так. Майстерно виготовлені декорації, які відтворюють вулиці українські міст до найменших дрібниць, бездоганна українська мова та майстерна гра акторів мосфільму, перевдягнених тцкунами, українськими поліцаями та цивільними українцями. Голівуду такий рівень мистецтва та професіоналізму і не снився...
показати весь коментар
30.06.2025 12:29 Відповісти
Нема навіть шо додать, люди вже НАРЕШТІ добре розуміють що все то ЗЕлена смердюча БРЕХНЯ від ТЦК!
показати весь коментар
30.06.2025 12:30 Відповісти
показати весь коментар
30.06.2025 12:30 Відповісти
це все продєлкі ШІ!!!!
показати весь коментар
30.06.2025 12:35 Відповісти
Чому не уточнюють, що фейки та ІПСО генеровані медіа та телеграм помийками Банкової. Для прибиття рейтингу військових, і зриву мобілізації.
показати весь коментар
30.06.2025 12:40 Відповісти
Всі знають, що для наших героїв з ТЦК честь та гідність українського громадянина - найвища життєва цінність, а суворе дотримання норм законодавства під час проведення мобілізаційних заходів в державі є основним моральним імперативом.
показати весь коментар
30.06.2025 12:42 Відповісти
Всьо харашо прєкрасная марікіза ...

Совок вдягнув вишиванку ,але так і залишився совком. Брехня, лицемірство , відсутність верховенства права та законності . Але хоч і "патріотів " поставила в позу і грає зелена банда - їх гріє думка ,що це не москаль.
показати весь коментар
30.06.2025 12:44 Відповісти
- Ось дивись, авіалайнер.
_ Так це ж автобус.
- Ах ти ж агент кремля!

показати весь коментар
30.06.2025 12:45 Відповісти
Нужен сайт на котором подробно разбирается каждый случай. Просто числам уже не верят.
показати весь коментар
30.06.2025 12:45 Відповісти
Сами себя проверили - вышли на ипсошников,московитское нквд нервно курит в сторонке.
показати весь коментар
30.06.2025 12:51 Відповісти
На кого розрахован цей пістеж?
показати весь коментар
30.06.2025 13:03 Відповісти
 
 