86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА
Більшість інцидентів, пов'язаних із ТЦК минулого місяця, виявили маніпуляціями, фейками та ІПСО.
Про це повідомили Сухопутні війська, інформує Цензор.НЕТ.
Так, там заявили, 86% такої інформації - фейки та ІПСО.
"Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені", - йдеться в повідомленні.
У Сухопутних військах зазначили, що 1 особу відсторонено від виконання обов’язків, 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 30 службових розслідувань тривають
"Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", - додали там.
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Отже всі відео з бусіками - кіностудія кацапстана .
Але ж потім, коли скасують вікові та інші обмеження, довідки тощо, їх так само викрадуть та бусіфікують.
Але тоді вже нікому буде за них заступитися.
- Ні, тільки дві зламані кістки та десять гематом.
- Так це ж ФЕЙК та ІПСО! Геть звідси.
- Він відкриває рота.
Саме так. Майстерно виготовлені декорації, які відтворюють вулиці українські міст до найменших дрібниць, бездоганна українська мова та майстерна гра акторів мосфільму, перевдягнених тцкунами, українськими поліцаями та цивільними українцями. Голівуду такий рівень мистецтва та професіоналізму і не снився...
Совок вдягнув вишиванку ,але так і залишився совком. Брехня, лицемірство , відсутність верховенства права та законності . Але хоч і "патріотів " поставила в позу і грає зелена банда - їх гріє думка ,що це не москаль.
_ Так це ж автобус.
- Ах ти ж агент кремля!