86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Більшість інцидентів, пов'язаних із ТЦК минулого місяця, виявили маніпуляціями, фейками та ІПСО.

Про це повідомили Сухопутні війська, інформує Цензор.НЕТ.

Так, там заявили, 86% такої інформації - фейки та ІПСО.

"Лише 36 випадків (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені", - йдеться в повідомленні.

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У Сухопутних військах зазначили, що 1 особу відсторонено від виконання обов’язків, 5 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 30 службових розслідувань тривають

"Суспільство має бути поінформоване про факти порушень, розслідування та покарання всіх, хто не дотримувався своїх посадових обов’язків, або порушив Закон. Ми розуміємо, що лише відкрита звітність, прозорість та правда можуть протистояти величезному ресурсу російської пропаганди, на яку ворог не шкодує, ані грошей, ані зусиль", - додали там.

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