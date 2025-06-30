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Новости Конфликт с ТЦК Мобилизация в Украине
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86% инцидентов с ТЦК в июне оказались фейками и ИПСО, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

Инциденты с ТЦК. Статистика Сухопутных войск

Большинство инцидентов, связанных с ТЦК в прошлом месяце, обнаружили манипуляциями, фейками и ИПСО.

Об этом сообщили Сухопутные войска, информирует Цензор.НЕТ.

Там заявили, что 86% такой информации - фейки и ИПСО.

"Только 36 случаев (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены", - говорится в сообщении.

Смотрите также: На одном из сборных пунктов ТЦК Киева произошли беспорядки. Вызвали правоохранителей. ВИДЕО

В Сухопутных войсках отметили, что 1 человек отстранен от исполнения обязанностей, 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. 30 служебных расследований продолжаются

"Общество должно быть проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей или нарушил Закон. Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", - добавили там.

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Инциденты с ТЦК. Статистика Сухопутных войск

Автор: 

мобилизация (2829) ТЦК (632) Сухопутные войска ВСУ (28)


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Топ комментарии
+19
Ага,раз ви так сказали,так воно і є.
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30.06.2025 12:17 Ответить
+19
- У вас відео, свідки, письмові зізнання є?
- Ні, тільки дві зламані кістки та десять гематом.
- Так це ж ФЕЙК та ІПСО! Геть звідси.
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30.06.2025 12:21 Ответить
+15
Цікаво, чи не пора б нам дозволити бандитам проводити розслідування самих себе?
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30.06.2025 12:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ага,раз ви так сказали,так воно і є.
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30.06.2025 12:17 Ответить
Приходьте на звірку даних до ТЦК. Пересвідчитесь самі що рассєйське ІПСО це фейк.
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30.06.2025 12:26 Ответить
Без нас.
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30.06.2025 12:44 Ответить
Тцкунам перед виїздом на облаву треба відразу на бусі писати-ІПСО, фейк.
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30.06.2025 12:26 Ответить
Рахував той, хто порушував Закони і Конституцію України.
Отже всі відео з бусіками - кіностудія кацапстана .
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30.06.2025 12:39 Ответить
Moshe Dayan #551172 - В Конституції сказано, що захист батьківщини- справа кожного. ,
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30.06.2025 12:46 Ответить
Обсцикантам пофіг😵‍💫
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30.06.2025 12:17 Ответить
Шкода, що обсцикантам пофіг..., а деякі навіть захищають те, що відбувається.
Але ж потім, коли скасують вікові та інші обмеження, довідки тощо, їх так само викрадуть та бусіфікують.
Але тоді вже нікому буде за них заступитися.
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30.06.2025 12:24 Ответить
так, пофіг.
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30.06.2025 12:28 Ответить
И ладно бы сцыкуны просто молча сцались да в Тисе топились. Но нет. Они активно продвигают московитскую пропаганду. Участвуют в ипсошных операциях.
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30.06.2025 12:30 Ответить
Очень даже возможно! Но что с остальными делать?
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30.06.2025 12:18 Ответить
Мабуть тцк самі і створюють ці фейки і іпсо , краще як вони годі й шукати..
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30.06.2025 12:18 Ответить
Дивно, а чому не 148%?!
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30.06.2025 12:18 Ответить
Цікаво, чи не пора б нам дозволити бандитам проводити розслідування самих себе?
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30.06.2025 12:20 Ответить
віримо! ми віримо у все що ви пишите та говорите у телемарафоні
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30.06.2025 12:20 Ответить
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30.06.2025 12:20 Ответить
- У вас відео, свідки, письмові зізнання є?
- Ні, тільки дві зламані кістки та десять гематом.
- Так це ж ФЕЙК та ІПСО! Геть звідси.
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30.06.2025 12:21 Ответить
В ТЦК можно прийти добровільно. Персонал там привітний, все чудово.
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30.06.2025 12:24 Ответить
Звісно. Прийти можна. Вийти - ні. Тому ти і побоявся прийти.
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30.06.2025 12:31 Ответить
Та це знаний "зазивала"...з дивану.
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30.06.2025 12:41 Ответить
Так то вони тільки на вулиці скаженіють? А насправді білі та пухнасті?
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30.06.2025 12:31 Ответить
Без нас.
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30.06.2025 12:36 Ответить
Це вам так тільки здаєтся.
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30.06.2025 12:43 Ответить
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30.06.2025 12:47 Ответить
Співробітник зайшов сам в ТЦК уточнити дані, чому його подали у розшук. Процедура така сама, як упіймали на вулиці. ВЛК за пару годин, додому не відпустили, вже в бригаді. Навіть справи на роботі не дають передати. А він ключовий співробітник.
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30.06.2025 13:20 Ответить
Пхахахаха 😂
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30.06.2025 12:23 Ответить
- Як дізнатися, що речник сухопутки бреше?
- Він відкриває рота.
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30.06.2025 12:28 Ответить
як приклад ще однієї типово ормянської казки "говорящая риба" ))
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30.06.2025 12:36 Ответить
Fjall_Raven - ви армянин?
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30.06.2025 12:45 Ответить
"86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО"

Саме так. Майстерно виготовлені декорації, які відтворюють вулиці українські міст до найменших дрібниць, бездоганна українська мова та майстерна гра акторів мосфільму, перевдягнених тцкунами, українськими поліцаями та цивільними українцями. Голівуду такий рівень мистецтва та професіоналізму і не снився...
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30.06.2025 12:29 Ответить
Нема навіть шо додать, люди вже НАРЕШТІ добре розуміють що все то ЗЕлена смердюча БРЕХНЯ від ТЦК!
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30.06.2025 12:30 Ответить
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30.06.2025 12:30 Ответить
це все продєлкі ШІ!!!!
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30.06.2025 12:35 Ответить
Чому не уточнюють, що фейки та ІПСО генеровані медіа та телеграм помийками Банкової. Для прибиття рейтингу військових, і зриву мобілізації.
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30.06.2025 12:40 Ответить
Всі знають, що для наших героїв з ТЦК честь та гідність українського громадянина - найвища життєва цінність, а суворе дотримання норм законодавства під час проведення мобілізаційних заходів в державі є основним моральним імперативом.
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30.06.2025 12:42 Ответить
Всьо харашо прєкрасная марікіза ...

Совок вдягнув вишиванку ,але так і залишився совком. Брехня, лицемірство , відсутність верховенства права та законності . Але хоч і "патріотів " поставила в позу і грає зелена банда - їх гріє думка ,що це не москаль.
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30.06.2025 12:44 Ответить
- Ось дивись, авіалайнер.
_ Так це ж автобус.
- Ах ти ж агент кремля!

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30.06.2025 12:45 Ответить
Нужен сайт на котором подробно разбирается каждый случай. Просто числам уже не верят.
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30.06.2025 12:45 Ответить
Сами себя проверили - вышли на ипсошников,московитское нквд нервно курит в сторонке.
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30.06.2025 12:51 Ответить
На кого розрахован цей пістеж?
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30.06.2025 13:03 Ответить
Майже віримо.
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30.06.2025 13:26 Ответить
"Оповіщений громадянин сам випав з вікна тецека, внаслідок чого отримав відкритий перелом, а не закритий як повідомляло вороже фейкове іпсо"
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30.06.2025 13:27 Ответить
 
 