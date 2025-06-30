86% инцидентов с ТЦК в июне оказались фейками и ИПСО, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА

Большинство инцидентов, связанных с ТЦК в прошлом месяце, обнаружили манипуляциями, фейками и ИПСО.

Об этом сообщили Сухопутные войска, информирует Цензор.НЕТ.

Там заявили, что 86% такой информации - фейки и ИПСО.

"Только 36 случаев (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены", - говорится в сообщении.

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В Сухопутных войсках отметили, что 1 человек отстранен от исполнения обязанностей, 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. 30 служебных расследований продолжаются

"Общество должно быть проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей или нарушил Закон. Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", - добавили там.

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