86% инцидентов с ТЦК в июне оказались фейками и ИПСО, - Сухопутные войска. ИНФОГРАФИКА
Большинство инцидентов, связанных с ТЦК в прошлом месяце, обнаружили манипуляциями, фейками и ИПСО.
Об этом сообщили Сухопутные войска, информирует Цензор.НЕТ.
Там заявили, что 86% такой информации - фейки и ИПСО.
"Только 36 случаев (14%) подтвердились, имели под собой реальные основания и были проверены", - говорится в сообщении.
В Сухопутных войсках отметили, что 1 человек отстранен от исполнения обязанностей, 5 человек привлечены к дисциплинарной ответственности. 30 служебных расследований продолжаются
"Общество должно быть проинформировано о фактах нарушений, расследования и наказания всех, кто не придерживался своих должностных обязанностей или нарушил Закон. Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять огромному ресурсу российской пропаганды, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий", - добавили там.
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Отже всі відео з бусіками - кіностудія кацапстана .
Але ж потім, коли скасують вікові та інші обмеження, довідки тощо, їх так само викрадуть та бусіфікують.
Але тоді вже нікому буде за них заступитися.
- Ні, тільки дві зламані кістки та десять гематом.
- Так це ж ФЕЙК та ІПСО! Геть звідси.
- Він відкриває рота.
Саме так. Майстерно виготовлені декорації, які відтворюють вулиці українські міст до найменших дрібниць, бездоганна українська мова та майстерна гра акторів мосфільму, перевдягнених тцкунами, українськими поліцаями та цивільними українцями. Голівуду такий рівень мистецтва та професіоналізму і не снився...
Совок вдягнув вишиванку ,але так і залишився совком. Брехня, лицемірство , відсутність верховенства права та законності . Але хоч і "патріотів " поставила в позу і грає зелена банда - їх гріє думка ,що це не москаль.
_ Так це ж автобус.
- Ах ти ж агент кремля!