За пів року в Україні відкрили понад 28 тисяч проваджень щодо штрафів ТЦК

У 2025 році в Україні відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Із квітня штрафів побільшало на понад 11 тисяч.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень – одразу 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цього року.

Також новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка – 5 за квітень, ще 3 – на початку червня.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що становить 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років – у 82% випадках.

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Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ – 3 835 проваджень з початку року. Далі йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області.

Загалом уже дев’ять регіонів мають понад тисячу справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК – 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Як повідомлялося, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.