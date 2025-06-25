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Новини
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За пів року в Україні відкрили понад 28 тисяч проваджень щодо штрафів ТЦК

За пів року в Україні відкрили понад 28 тисяч проваджень через несплачені штрафи ТЦК

У 2025 році в Україні відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Із квітня штрафів побільшало на понад 11 тисяч.

Про це повідомляє платформа "Опендатабот".

Зазначається, що щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень – одразу 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цього року.

Також новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка – 5 за квітень, ще 3 – на початку червня.

Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що становить 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років – у 82% випадках.

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Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ – 3 835 проваджень з початку року. Далі йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області.

Загалом уже дев’ять регіонів мають понад тисячу справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК – 1 100 проваджень лише за першу половину року.

Як повідомлялося, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК

Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.

Автор: 

мобілізація (486) штраф (1136) ТЦК та СП (45)


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Топ коментарі
+11
"відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка - 5 за квітень, ще 3 - на початку червня" - а як бути з цим вельми незручним моментом: КУ, стаття 61:
Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
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25.06.2025 10:14 Відповісти
+11
Хлопці вже 4й рік в окопах тягнуть час, щоб зе і його 5-6 ефектніх менеджерів розробили балістичні і крилаті ракети і наші ракетчики нанесли сокрущающій удар по московії. Але замість цього вони тільки й знають, що красти і красти. А потім на тому ж 4му році війни вгодовані кабани ходять і доколупуються до людей чого ті "не підготувалися" та чому ті не у війську. Люди ж не вівці, все бачать і все розуміють, тому і петляють, бо не бачать в цьому ніякого сенсу
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25.06.2025 10:27 Відповісти
+6
Ну це стаття 65, може не будемо перестрибувати на те, що зручно, і підемо по порядку, спочатку розберемось із попередніми 64-ма статтями?)
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25.06.2025 10:21 Відповісти
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"відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка - 5 за квітень, ще 3 - на початку червня" - а як бути з цим вельми незручним моментом: КУ, стаття 61:
Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
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25.06.2025 10:14 Відповісти
Дик і військовий обов'язок ніби як загальний, але не для всіх
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25.06.2025 10:19 Відповісти
Ну це стаття 65, може не будемо перестрибувати на те, що зручно, і підемо по порядку, спочатку розберемось із попередніми 64-ма статтями?)
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25.06.2025 10:21 Відповісти
Хлопці вже 4й рік в окопах тягнуть час, щоб зе і його 5-6 ефектніх менеджерів розробили балістичні і крилаті ракети і наші ракетчики нанесли сокрущающій удар по московії. Але замість цього вони тільки й знають, що красти і красти. А потім на тому ж 4му році війни вгодовані кабани ходять і доколупуються до людей чого ті "не підготувалися" та чому ті не у війську. Люди ж не вівці, все бачать і все розуміють, тому і петляють, бо не бачать в цьому ніякого сенсу
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25.06.2025 10:27 Відповісти
Ракет не буде. А мобілізація буде.
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25.06.2025 10:31 Відповісти
Людина завжди знайде для себе 1000 і ще одну байку для виправдання власних дій. Виправилять 1001 причину, з'явиться ще 2002.
-"Я лисий, а чому ще не всі волохаті мобілізовані"..
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25.06.2025 15:03 Відповісти
На паузі. Ст. 65 не на паузі (але з винятками), решта - на паузі.
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25.06.2025 10:27 Відповісти
Кожна окрема неявка за повісткою є окремим правопорушенням і впровадженням.
Це згідно букви закону.
А от виписування такої низки повісток на одну особу (всі доставили і вручили ?)
є очевидним зловживанням владою і саме по собі товсто натякає на необхідність
перевірки цього ТЦК.
Дуже ймовірна особиста складова :
"хрін ви мене мобілізуєте, буду штрафи платити"
"ах - так, ну на тобі штрафи".
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25.06.2025 10:32 Відповісти
У чувака не одне порушення, а 8. Тобто його, найімовірне, вісім разів доставляла поліціяяк такого , що перебував в розшуку. А в розшуку такі "тіпи" з'являються тому, що не з'являються до ТЦК за повісткою, або тікають під час проходження ВЛК, або відмовляються від проходження ВЛК тощо. Тому на мій погляд це випадок злісного ухиляння відвиконання своїх обов'язків.
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25.06.2025 13:09 Відповісти
Таке неможливо. Вже після першої доставки його б відправили на полігон, тобто штраф міг би бути максимум один. Не дають ніякої можливості "втекти під час ВЛК", та ще й 8 разів.
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25.06.2025 13:13 Відповісти
Кожна неявка по повістці - це окреме правопорушення. Можуть хоч кожен день слати повістки і паяти штрафи за кожну неявку.
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25.06.2025 13:47 Відповісти
Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що становить 0,16% від загальної кількості.
----------------

Конституція просто диво - чомусь поширюється тільки на 10% від сили людей у країні
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25.06.2025 10:17 Відповісти
Гарна мотивація у ЗЕскотви! З бідних обездолених кріпаків штрафи здирать
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25.06.2025 10:26 Відповісти
Штрафами погнать на фронт можно,только как они будут сражаться понятно,квартал нагнетает атмосферу страха и диких законов,успешно готовит общество к путинской власти.
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25.06.2025 10:31 Відповісти
Команда ЗЕ та їх медіашльондр про мобілізацію старими методами

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25.06.2025 10:44 Відповісти
Звісно ж усі ці штрафи і блокування рахунків, накладені без рішення суду просто за бажанням якогось тцкуна, чудово 'мотивують' кріпаків йти воювати.
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25.06.2025 11:30 Відповісти
Ми не совок, і ніяких призивних армій не існуе, як ви цего не поймете!!!! і ніяких штрафів не існуе!!! Е репресивне ставленя ПАНІВ до людского ресурса, яке до войни відавало свое житя на заводах і фабриках, а тепер повино відати свое житя за Пана в окопі!!!))))
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25.06.2025 13:01 Відповісти
Задрищало стадо ухилянтів.
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25.06.2025 13:10 Відповісти
Може то твій президент?
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25.06.2025 13:17 Відповісти
Аж у тебе в окопі чутно?
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25.06.2025 15:32 Відповісти
Друзям все (бронь), іншим - закон! Хоч одного це зелене шобло висунуло би для реклами, який би добровільно мобілізувався.
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25.06.2025 13:15 Відповісти
Кажуть що у громадянина є не тільки права,а й обов'язки. Держава поклала на громадянина хер. Який у громадянина обов'язок у цьому випадку?
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25.06.2025 15:31 Відповісти
Виконати усі бажання держави, звісно.
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25.06.2025 15:44 Відповісти

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