За пів року в Україні відкрили понад 28 тисяч проваджень щодо штрафів ТЦК
У 2025 році в Україні відкрили 28 212 проваджень за порушення правил військового обліку. Із квітня штрафів побільшало на понад 11 тисяч.
Про це повідомляє платформа "Опендатабот".
Зазначається, що щомісяця відкривалося, в середньому, по 4,7 тисячі нових проваджень. Рекордним став квітень – одразу 5 682 штрафи. Лише кожне п’яте провадження було закрито цього року.
Також новий рекорд поставив Чернігівський районний ТЦК, відкривши аж 8 справ проти одного чоловіка – 5 за квітень, ще 3 – на початку червня.
Варто зазначити, що майже всі провадження стосуються чоловіків: наразі на жінок відкрито лише 46 проваджень, що становить 0,16% від загальної кількості. Найчастіше ТЦК відкривають провадження проти чоловіків віком від 25 до 45 років – у 82% випадках.
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Лідером за кількістю штрафів від ТЦК є Київ – 3 835 проваджень з початку року. Далі йдуть Дніпропетровська (2 984), Сумська (2 464), Одеська (2 438) та Харківська (2 151) області.
Загалом уже дев’ять регіонів мають понад тисячу справ. У самому Києві найактивнішим став Подільський ТЦК – 1 100 проваджень лише за першу половину року.
Як повідомлялося, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про знижку у 50% при добровільній сплаті штрафу ТЦК
Йдеться про можливість самостійного звернення особи до уповноважених органів та добровільної сплатити накладеного штрафу у розмірі 50% від мінімального розміру. Тобто, у сумі 8500 грн замість 17 тисяч грн.
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Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
-"Я лисий, а чому ще не всі волохаті мобілізовані"..
Це згідно букви закону.
А от виписування такої низки повісток на одну особу (всі доставили і вручили ?)
є очевидним зловживанням владою і саме по собі товсто натякає на необхідність
перевірки цього ТЦК.
Дуже ймовірна особиста складова :
"хрін ви мене мобілізуєте, буду штрафи платити"
"ах - так, ну на тобі штрафи".
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Конституція просто диво - чомусь поширюється тільки на 10% від сили людей у країні