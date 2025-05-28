БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 659 7

Чи можуть конфіскувати нерухомість за несплату штрафів від ТЦК: пояснює Мін’юст

Чи можуть конфіскувати нерухомість за несплату штрафів від ТЦК – пояснює Мін’юст

Виконавча служба може примусово стягувати нерухомість або майно лише за наявності боргу на понад 100 тис. гривень.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, передає Укрінформ.

"Виконавча служба може примусово стягувати нерухомість або майно лише у наявності боргу на понад 100 тис. грн", – пояснив він.

Водночас він запевнив, що головна мета законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" №9363 – автоматичне зняття арешту з рахунків одразу після сплати боргу та цифрова інтеграція між державними реєстрами. 

За його словами, після ухвалення цього законопроєкту, громадян не включатимуть до реєстру боржників автоматично.

"Відповідно, що таке рішення може ухвалити тільки суд. Законопроєкт також не передбачає стягнення нерухомості чи земельних ділянок за штрафи від ТЦК", – додав посадовець.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" у листопаді 2024 року. Однак на засіданнях 13 та 14 травня депутати відмовилися ухвалити його у другому читанні і відправили на повторний розгляд.

Серед іншого, запропоновані проєктом закону зміни передбачають "удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів)", пояснювали у Мін'юсті. При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим. Аналогчіно, арешт коштів також автоматично зніматиметься, у випадку сплати боргу.

Нагадаємо, щомісяця в Україні відкривають понад 4,7 тисячі виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК.

Автор: 

майно (115) Мін’юст (635) ТЦК та СП (41)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вже чекаю,сірники,коктелі,інші смаколики завжди під рукою
показати весь коментар
28.05.2025 15:30 Відповісти
з якого закону цей "заступник" взяв понад 100 тис. грн?
показати весь коментар
28.05.2025 15:48 Відповісти
А може час зробити так, щоб оці 6000000 чоловіків, які не поновили свої дані, не могли користуватися банківськими послугами, керувати авто, здійснювати операціїї з нерухомістю, були оголошені розшук, та інші законні заходи по виконанню конституційного обов'язку???
Але кому воно треба, коли у нас у ВР понад 30 років сидять самі шахраї, які іноді змінюють один одного у корита влади,сумно!
показати весь коментар
28.05.2025 15:49 Відповісти
та не може конфісковувати. Якщо людина не платить податок на землю, ніхто не може конфіскувати цю землю. Якщо людина не платить за комунальні послуги і у випадку якщо суду по цьому питанню не було ніхто не можу щось конфіскувати.
То сидять ухилянти, не хочуть платити штрафи і лякаються що у них заберуть житло.
показати весь коментар
28.05.2025 16:29 Відповісти
я согласен с ним.народ Украины может конфисковать квартиры авто ермака клоуна и всего квартала и всех бюджетников кто не подтвердит покупку законной.....конфискация имуществао ворюг зеленого коганата должна происходит законно
показати весь коментар
28.05.2025 17:12 Відповісти
Їм, я бачу, мало пи зди получить, - вони ще хочуть шоб їх в сраку виє бли! (Л.П.))
показати весь коментар
28.05.2025 21:09 Відповісти
Ну нерохомість конфіскувати це вам не авто забрати чи рахунки заблокувати. Гарний хазяїн вб'є сусіда за 20 см межі. Так що пару судових виконавців отримають автоматну чергу в пузо і цей беспрєдєл закінчиться. Бо в українців немає нічого святішого за землю і ніхто не має права її забрати.
показати весь коментар
28.05.2025 22:23 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 