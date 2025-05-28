Чи можуть конфіскувати нерухомість за несплату штрафів від ТЦК: пояснює Мін’юст

Виконавча служба може примусово стягувати нерухомість або майно лише за наявності боргу на понад 100 тис. гривень.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко, передає Укрінформ.

"Виконавча служба може примусово стягувати нерухомість або майно лише у наявності боргу на понад 100 тис. грн", – пояснив він.

Водночас він запевнив, що головна мета законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" №9363 – автоматичне зняття арешту з рахунків одразу після сплати боргу та цифрова інтеграція між державними реєстрами.

За його словами, після ухвалення цього законопроєкту, громадян не включатимуть до реєстру боржників автоматично.

"Відповідно, що таке рішення може ухвалити тільки суд. Законопроєкт також не передбачає стягнення нерухомості чи земельних ділянок за штрафи від ТЦК", – додав посадовець.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила за основу проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо цифровізації виконавчого провадження" у листопаді 2024 року. Однак на засіданнях 13 та 14 травня депутати відмовилися ухвалити його у другому читанні і відправили на повторний розгляд.

Серед іншого, запропоновані проєктом закону зміни передбачають "удосконалення порядку звернення стягнення на кошти боржників на рахунках у банках та інших фінансових установах (автоматизований арешт коштів)", пояснювали у Мін'юсті. При чому підключення банків та інших фінансових установ до інформаційної взаємодії буде обов’язковим. Аналогчіно, арешт коштів також автоматично зніматиметься, у випадку сплати боргу.

Нагадаємо, щомісяця в Україні відкривають понад 4,7 тисячі виконавчих проваджень через несплачені штрафи ТЦК.