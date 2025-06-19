За порушення під час мобілізації до зони бойових дій відправлено 136 офіцерів та 325 військовослужбовців, - Сухопутні війська

В Україні відкрито 17 кримінальних справ стосовно зловживання владою і застосування сили під час мобілізації.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"17 порушено кримінальних справ, коли вони завершаться, то за результатами кримінальних справ будуть притягнуті до відповідальності. 17 кримінальних справ є. Це я говорю про зловживання владою, я не кажу про хабарі. По всіх випадках, які підтверджені, в межах наших повноважень, як правило або зняті з посад, або відправлені до війська", - сказав Грузевич.

За його словами, на сьогодні 136 офіцерів замінені та відправлені до зони бойових дій.

"Зараз йде процес заміни інших посадових осіб. 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу вже теж відправлені до війська", - додав т.в.о. командувача Сухопутних військ.

