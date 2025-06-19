УКР
За порушення під час мобілізації до зони бойових дій відправлено 136 офіцерів та 325 військовослужбовців, - Сухопутні війська

в.о. командувача Сухопутних військ Грузевич

В Україні відкрито 17 кримінальних справ стосовно зловживання владою і застосування сили під час мобілізації.

Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"17 порушено кримінальних справ, коли вони завершаться, то за результатами кримінальних справ будуть притягнуті до відповідальності. 17 кримінальних справ є. Це я говорю про зловживання владою, я не кажу про хабарі. По всіх випадках, які підтверджені, в межах наших повноважень, як правило або зняті з посад, або відправлені до війська", - сказав Грузевич.

За його словами, на сьогодні 136 офіцерів замінені та відправлені до зони бойових дій.

"Зараз йде процес заміни інших посадових осіб. 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу вже теж відправлені до війська", - додав т.в.о. командувача Сухопутних військ.

Тут більш глибокий сенс: відправка на фронт - це покарання
тобто, зона бойових дій, це покарання?
тобто, мобілізація, це покарання?
тобто, тцк викрадає чоловіків, та відправляє на полігони, як покарання?

як відмінять військовий стан, тцкашнікі, ви перші! не сховається ніхто!!!!
Коли вже відкрито кажуть , що воюють лише 20% з тих хто служить ... про що взагалі можна говорити ?
Копай глибше: захист Батьківщини для них це покарання.
Адміралів бусифікаційних дільниць пакувальних відділень тцкунських військ
IMHO
"військо" це в них хоч і НЕ "нуль", але і НЕ синекура по загребанню бабла ТЦК.
"військо" мабуть там, де ПРАЦЮВАТИ потрібно:
Копати траншеї на другої лінії, таскати БК у ближньому тилу, ремонтувати техніку "на місці", ...
Це в одному паралельному всесвіті де тільки 25% військових на фронті, ППО і ВПС відправляють штурмовиками, конституційний обов'язок помирати за країну тільки для умовних десяти відсотків громадян і дивізія тцкунів виловлює тих хто йде на роботу на передову...
ПЕРЕДБАЧАЮ.
******* комбриг (комбат) - але хоче вислужитись -накручений всранським (і його клонами) ще за часів керівництва цим лайном СВ - накручує своїх підлеглих ( які були на НОЛі - А БАГАТО ПРИКОРМЛЕНИХ і НЕ БУЛИ!!) заохоченням (ЧИТАЙ ВІДПРАВКОЮ НА НОЛЬ) і маємо результат - ТОТАЛЬНА НЕДОВІРА і до влади і до його військового керівництва і провалена мобілізація.
Зараз ДУЖЕ активно жОПою і всранським розкручується ТЕМНИК про савєтскіх палковніків що ані ва всєм вінаватіє.
Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - з САВЕТСКАЮ асвітаю може ще залишився при владі ЛІЧНО всранський - мєєєкающій щазз наєв (коли припекло) і О ДИВО !!!! - усі (особливо верхівка ЗСУ і РЕШТИ силових структур) - призначені за принципом ШЕРШАВОСТІ язика і ЛІЧНОЙ ПРЄДАННАСТІ через жОПу ( і до 2019 року - в тому числі)
НЕМАЄ ПОВАГИ ДО ПРИСТОСУВАНЦІВ як в погонах так і без.
Генералами можна назвати ТІЛЬКИ таких НГШ як Лопата і Воробьов. РЕШТА - чегоізволітє
Тобто зі 100тис відправили 300 за 3 роки ну мабуть ще років 30 і тоді вже всі пройдуть через фронт я правильно зрозумів!!
ГОЛОВНЕ "порушення під час мобілізації" в них, це - НЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ по ОБСЯГУ МОБІЛІЗОВАНИХ...
Оцих військовослужбовців (читай, тцк) кидають прямо до своїх же мобіків (які їх тягали і бусиіікували)?
Має бути так:
Підходять і ввічливо запитують:
-Чи не бажали б Ви вступити до лав ЗСУ?
Ти або згодний, або просто відповідаєш:
Я не лох, і взагалі це не моя війна.
-Вибачте, Щасливої дороги!
І все було б добре і без конфліктів.
І взагалі війна це як пандемія коронавіраса. І там вмирали і тут вмирають. І там можна було зробити щепленя\купити справку, і тут можна оформити бронювання чесно так і пропетлять. Її просто потрібно пережити
Щеплення придумали рептилоїди з планети Нубіру, щоб інфікувати правосланих діток вірусом гомосексуалізму через отруєння тімесаролом.
На мою думку--ви перші зараз на фронт,бо несети кучу нісенітниці.
а, за шо мені таке покарання?
в чому нісенітниця... Ти другий на фронт? А великий патріот не хоче бути першим???
А чому по закону не судять? Яке ж гівно.
Олександр Грузевич - має сидіти в тюрмі а нормальній карїні у нього і в голову б не влізло таке не тільки говорити але й думати
Це покарання в них таке - відправили до війська, а до того в них було що?
Генеральска мафія вже навіть не соромиться прямою мовою заявляти, що війна - це покарання для усіх неугодних...
Так там одни инвалиды )))
причина "покарання" більш прозаїчна - не поділились з вищим керівництвом. А взагалі звучить дико - військовослужбовці йдуть на фронт воювати бо це покарання. Де ще таке є в світі???? Тільки у нас замість військових воюють каліки, інваліди, епілептики і особи 50++, в той же час військові в тилу а "діти" до 25-и років взагалі ніпричому
Так а як стільки тецекунів могли відправити на фронт, коли згідно запевнень самих тецекунів там 90% списаних інвалідів, які вже пройшли найгарячіші точки війни?
Навряд чи 90 %; там ще жінки є, чоловіки за 55 р.
Цілком вірно американський військовий дав характеристику ЗСУ - совкове, нікчемне керівництво, дії котрого призвели до більших втрат ніж від дій рашистів - бо фронт для них - так як вони керують - це покарання. От саме з цього та клоуна Україна програє.
Це типу 17 порушень на всю країну за 3 роки? Чи це тільки тоді, коли хтось помер, а все решта - дрібниці?
не розжаловали нікого ? значить результат НУЛЬ
військовослужбовців - і то 300 шт - відправили на фронт воювати, виконувати їхні прямі обовязки?
і то в якості "покарання" .. напевно по судовому рішенню і по ннн статті ККУ!!
ого!
А хто ж тоді на фронті воює?? не пожежники гасять пожежу, не сантехніки ремонтують труби, не електрики чинять електрику...
країна-перевертень зелених мрій!!
чи знає хтось, чим цей генерал Грузевич займався до 2014 року, що закінчував та де служив, бо навіть ChatGPT не знає
-Народився 4 лютого 1973 року в Житомирі
-Служив у Збройних Силах України з 2014 року, пройшов шлях від офіцера до бригадного генерала
-Командував 53-ю окремою механізованою бригадою у 2016-2019 роках
-Отримав звання бригадного генерала 14 жовтня 2020-го
-Зараз є заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ
В усіх доступних джерелах (вікі-сторінки, статті ***********) не зазначено, який саме вищий навчальний військовий заклад чи академію закінчив генерал.

бо кацапи на своїх ресурсах чітко пишуть, що:

Между прочим закончил то же училище, что и Суровикин. Только на 8 лет позже, распределился в Юргу, откуда "дезертировал" на Украину.
(прим. Грузевич у 1995 році закінчив Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе).
Тобто якщо це початок 90х, то 100500% завербований КДБ-ФСБ.
А далі як, був "перекинутий"... Агов СБУ
