За порушення під час мобілізації до зони бойових дій відправлено 136 офіцерів та 325 військовослужбовців, - Сухопутні війська
В Україні відкрито 17 кримінальних справ стосовно зловживання владою і застосування сили під час мобілізації.
Про це розповів тимчасово виконуючий обов’язки командувача Сухопутних військ Олександр Грузевич, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"17 порушено кримінальних справ, коли вони завершаться, то за результатами кримінальних справ будуть притягнуті до відповідальності. 17 кримінальних справ є. Це я говорю про зловживання владою, я не кажу про хабарі. По всіх випадках, які підтверджені, в межах наших повноважень, як правило або зняті з посад, або відправлені до війська", - сказав Грузевич.
За його словами, на сьогодні 136 офіцерів замінені та відправлені до зони бойових дій.
"Зараз йде процес заміни інших посадових осіб. 325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу вже теж відправлені до війська", - додав т.в.о. командувача Сухопутних військ.
Це так стєснітельно назавано ТаЦаКів?
Хтось може це перекласти з військової на цивільну?
"військо" це в них хоч і НЕ "нуль", але і НЕ синекура по загребанню бабла ТЦК.
"військо" мабуть там, де ПРАЦЮВАТИ потрібно:
Копати траншеї на другої лінії, таскати БК у ближньому тилу, ремонтувати техніку "на місці", ...
******* комбриг (комбат) - але хоче вислужитись -накручений всранським (і його клонами) ще за часів керівництва цим лайном СВ - накручує своїх підлеглих ( які були на НОЛі - А БАГАТО ПРИКОРМЛЕНИХ і НЕ БУЛИ!!) заохоченням (ЧИТАЙ ВІДПРАВКОЮ НА НОЛЬ) і маємо результат - ТОТАЛЬНА НЕДОВІРА і до влади і до його військового керівництва і провалена мобілізація.
Зараз ДУЖЕ активно жОПою і всранським розкручується ТЕМНИК про савєтскіх палковніків що ані ва всєм вінаватіє.
Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - з САВЕТСКАЮ асвітаю може ще залишився при владі ЛІЧНО всранський - мєєєкающій щазз наєв (коли припекло) і О ДИВО !!!! - усі (особливо верхівка ЗСУ і РЕШТИ силових структур) - призначені за принципом ШЕРШАВОСТІ язика і ЛІЧНОЙ ПРЄДАННАСТІ через жОПу ( і до 2019 року - в тому числі)
НЕМАЄ ПОВАГИ ДО ПРИСТОСУВАНЦІВ як в погонах так і без.
Генералами можна назвати ТІЛЬКИ таких НГШ як Лопата і Воробьов. РЕШТА - чегоізволітє
Підходять і ввічливо запитують:
-Чи не бажали б Ви вступити до лав ЗСУ?
Ти або згодний, або просто відповідаєш:
Я не лох, і взагалі це не моя війна.
-Вибачте, Щасливої дороги!
І все було б добре і без конфліктів.
тобто, мобілізація, це покарання?
тобто, тцк викрадає чоловіків, та відправляє на полігони, як покарання?
як відмінять військовий стан, тцкашнікі, ви перші! не сховається ніхто!!!!
А чому по закону не судять? Яке ж гівно.
Олександр Грузевич - має сидіти в тюрмі а нормальній карїні у нього і в голову б не влізло таке не тільки говорити але й думати
і то в якості "покарання" .. напевно по судовому рішенню і по ннн статті ККУ!!
ого!
А хто ж тоді на фронті воює?? не пожежники гасять пожежу, не сантехніки ремонтують труби, не електрики чинять електрику...
країна-перевертень зелених мрій!!
-Народився 4 лютого 1973 року в Житомирі
-Служив у Збройних Силах України з 2014 року, пройшов шлях від офіцера до бригадного генерала
-Командував 53-ю окремою механізованою бригадою у 2016-2019 роках
-Отримав звання бригадного генерала 14 жовтня 2020-го
-Зараз є заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ
В усіх доступних джерелах (вікі-сторінки, статті ***********) не зазначено, який саме вищий навчальний військовий заклад чи академію закінчив генерал.
бо кацапи на своїх ресурсах чітко пишуть, що:
Между прочим закончил то же училище, что и Суровикин. Только на 8 лет позже, распределился в Юргу, откуда "дезертировал" на Украину.
(прим. Грузевич у 1995 році закінчив Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе).
Тобто якщо це початок 90х, то 100500% завербований КДБ-ФСБ.
А далі як, був "перекинутий"... Агов СБУ