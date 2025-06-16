Генштаб ЗСУ формує мобілізаційні плани відповідно до потреб конкретних частин, - Сухопутні війська
Генеральний штаб Збройних сил України визначає мобілізаційні завдання з урахуванням потреб кожної конкретної військової частини, їхніх втрат, функціонального призначення, комплектності та ситуації на фронті.
Про це повідомило управління комунікацій командування Сухопутних військ у відповіді на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.
Як пояснили в командуванні, формування мобілізаційних завдань відбувається через систему "Оберіг", яка враховує кількість військовозобов’язаних у кожному регіоні. Це дозволяє точніше формувати завдання для територіальних центрів комплектування (ТЦК), враховуючи наявний людський ресурс у конкретних областях.
Генштаб визначає загальну потребу в особовому складі, після чого обласні ТЦК отримують планові завдання та передають їх до районних центрів. Районні ТЦК формують персональні списки, оповіщення та виклики.
В управлінні наголосили, що виконання мобілізаційних планів є частиною реалізації законодавства про військовий обов’язок та мобілізацію. У разі порушень командири можуть застосовувати дисциплінарні стягнення. Також передбачено адміністративну відповідальність - зокрема, штрафи за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.