Генштаб ЗСУ формує мобілізаційні плани відповідно до потреб конкретних частин, - Сухопутні війська

Генеральний штаб Збройних сил України визначає мобілізаційні завдання з урахуванням потреб кожної конкретної військової частини, їхніх втрат, функціонального призначення, комплектності та ситуації на фронті.

Як пояснили в командуванні, формування мобілізаційних завдань відбувається через систему "Оберіг", яка враховує кількість військовозобов’язаних у кожному регіоні. Це дозволяє точніше формувати завдання для територіальних центрів комплектування (ТЦК), враховуючи наявний людський ресурс у конкретних областях.

Генштаб визначає загальну потребу в особовому складі, після чого обласні ТЦК отримують планові завдання та передають їх до районних центрів. Районні ТЦК формують персональні списки, оповіщення та виклики.

В управлінні наголосили, що виконання мобілізаційних планів є частиною реалізації законодавства про військовий обов’язок та мобілізацію. У разі порушень командири можуть застосовувати дисциплінарні стягнення. Також передбачено адміністративну відповідальність - зокрема, штрафи за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

