Генштаб ЗСУ формує мобілізаційні плани відповідно до потреб конкретних частин, - Сухопутні війська

Військовий квиток

Генеральний штаб Збройних сил України визначає мобілізаційні завдання з урахуванням потреб кожної конкретної військової частини, їхніх втрат, функціонального призначення, комплектності та ситуації на фронті.

Про це повідомило управління комунікацій командування Сухопутних військ у відповіді на запит "Української правди", передає Цензор.НЕТ.

Як пояснили в командуванні, формування мобілізаційних завдань відбувається через систему "Оберіг", яка враховує кількість військовозобов’язаних у кожному регіоні. Це дозволяє точніше формувати завдання для територіальних центрів комплектування (ТЦК), враховуючи наявний людський ресурс у конкретних областях.

Генштаб визначає загальну потребу в особовому складі, після чого обласні ТЦК отримують планові завдання та передають їх до районних центрів. Районні ТЦК формують персональні списки, оповіщення та виклики.

В управлінні наголосили, що виконання мобілізаційних планів є частиною реалізації законодавства про військовий обов’язок та мобілізацію. У разі порушень командири можуть застосовувати дисциплінарні стягнення. Також передбачено адміністративну відповідальність - зокрема, штрафи за статтею 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Не дарма ж запровадили поняття "частини пріоритетного комплектування". Не важко здогадатись, чому вони так називаються.
16.06.2025 10:33 Відповісти
Видно тому що пріоритетно комплектуються, нє?
16.06.2025 10:38 Відповісти
Тому що пріоритетно витрачаються. Звідси й "пріоритетно комплектуються".
16.06.2025 10:39 Відповісти
Це твої фантазії. Наприклад 414-а пріоритетна. Втрати, зі слів Мадяра, 19 чол за 10 місяців....
16.06.2025 10:46 Відповісти
Ізраїль за 3 дні розгромив Іран а ми будем винищувати народ ще 40 років і звичайно - ТО НАРОД ПОГАНИЙ...полюбому.
16.06.2025 10:34 Відповісти
А що ще робити, якщо "людський ресурс" то єдине, чого ще маємо в достатку. Тільки наловити треба. Не треба інвестувати, виховувати, навчати. Просто взяв те, що хтось виготовив, та й використав.
16.06.2025 10:37 Відповісти
Так-так. "За трідня". Десь це вже було...
16.06.2025 10:40 Відповісти
Через незаконну систему "Оберіг" розсилаються завдання для незаконної контори ТЦК...Мобілізація за планом,сказати немає чого.... Зате про дотримання законодавства Генштаб гарно розповідає.
16.06.2025 12:29 Відповісти
геншатаб хорошо в уши льёт про какие то планы)

Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.
16.06.2025 12:36 Відповісти
 
 