2 020 9
У зв’язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з’явиться ще один напрямок - Північно-Слобожанський, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ інформуватиме про бойові дії на ще одному напрямку - Північно-Слобожанському.
Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"УВАГА! У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", - йдеться в повідомленні.
Також Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Павло Бубенко #551281
показати весь коментар16.06.2025 09:32 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Підлога Маккартні
показати весь коментар16.06.2025 09:32 Відповісти Мені подобається 10 Посилання
✘
Виталий #548501
показати весь коментар16.06.2025 10:16 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
Ігор Климчук #581263
показати весь коментар16.06.2025 10:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nub Nubov #586380
показати весь коментар16.06.2025 10:19 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Олександр #609210
показати весь коментар16.06.2025 10:49 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
SRK
показати весь коментар16.06.2025 11:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
андрій лебеденко
показати весь коментар16.06.2025 11:09 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль