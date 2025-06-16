У зв’язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з’явиться ще один напрямок - Північно-Слобожанський, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ інформуватиме про бойові дії на ще одному напрямку - Північно-Слобожанському.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА! У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", - йдеться в повідомленні.

Також Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

