Новини Бої на Сумщині
2 020 9

У зв’язку з активізацією РФ у прикордонні Сумщини з’явиться ще один напрямок - Північно-Слобожанський, - Генштаб

Генштаб інформуватиме про бої на ще одному напрямку

Генеральний штаб ЗСУ інформуватиме про бойові дії на ще одному напрямку - Північно-Слобожанському.

Про це повідомила пресслужба Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"УВАГА! У зв’язку з активізацією противника у прикордонні Сумської області та важливістю інформування суспільства про хід відбиття широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, Генеральний штаб Збройних Сил України з 16.06.2025 року у своїх щоденних зведеннях буде повідомляти про перебіг бойових дій на ще одному напрямку – Північно-Слобожанському", - йдеться в повідомленні.

Також Харківський напрямок перейменовано на Південно-Слобожанський.

Генштаб ЗС (7284) Сумська область (4237) бойові дії (4645)
Грьобаний стид і сором! Генштабу більше робити нічого, як перейменовувати напарямки бойових дій та давати їм нові назви! Невже нічого більш важливішого, у Генштаба нема? Бо коли собаці нічого робити - вона яйця лиже!
показати весь коментар
16.06.2025 09:32 Відповісти
А курський напрямок вже все?
показати весь коментар
16.06.2025 09:32 Відповісти
Потужно!
показати весь коментар
16.06.2025 10:16 Відповісти
А то!
показати весь коментар
16.06.2025 10:37 Відповісти
в Києві і так не знали де та Сумська область, а тепер будуть думати що Північно-Слобожанський це десь на донбасі
показати весь коментар
16.06.2025 10:19 Відповісти
Сирський дебіл. Там є оув північ з не компетнтим керівництвом, там є ув курськ з мальчики апостолом. Прогноз - орки через місяць в Сумах.
показати весь коментар
16.06.2025 10:49 Відповісти
Свой прогноз засунь себе в жoпу. Не будет кацапов в Сумах. Сумская терроборона очень против.
показати весь коментар
16.06.2025 11:22 Відповісти
боюся спитати - це натсупний етап потужної курської офензиви? іще - патужно-незламний сссанич там теж керує особисто?
показати весь коментар
16.06.2025 11:09 Відповісти
 
 