В связи с активизацией РФ в приграничной Сумской области появится еще одно направление - Северо-Слобожанское, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ будет информировать о боевых действиях на еще одном направлении - Северо-Слобожанском.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ! В связи с активизацией противника в приграничье Сумской области и важностью информирования общества о ходе отражения широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении - Северо-Слобожанском", - говорится в сообщении.

Также Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

