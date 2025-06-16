2 020 9
В связи с активизацией РФ в приграничной Сумской области появится еще одно направление - Северо-Слобожанское, - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ будет информировать о боевых действиях на еще одном направлении - Северо-Слобожанском.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
"ВНИМАНИЕ! В связи с активизацией противника в приграничье Сумской области и важностью информирования общества о ходе отражения широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении - Северо-Слобожанском", - говорится в сообщении.
Также Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Павло Бубенко #551281
показать весь комментарий16.06.2025 09:32 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Підлога Маккартні
показать весь комментарий16.06.2025 09:32 Ответить Мне нравится 10 Ссылка
✘
Виталий #548501
показать весь комментарий16.06.2025 10:16 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Ігор Климчук #581263
показать весь комментарий16.06.2025 10:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Nub Nubov #586380
показать весь комментарий16.06.2025 10:19 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Олександр #609210
показать весь комментарий16.06.2025 10:49 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
SRK
показать весь комментарий16.06.2025 11:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
андрій лебеденко
показать весь комментарий16.06.2025 11:09 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль