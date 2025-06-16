РУС
Новости Бои на Сумщине
В связи с активизацией РФ в приграничной Сумской области появится еще одно направление - Северо-Слобожанское, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ будет информировать о боевых действиях на еще одном направлении - Северо-Слобожанском.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"ВНИМАНИЕ! В связи с активизацией противника в приграничье Сумской области и важностью информирования общества о ходе отражения широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины, Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины с 16.06.2025 года в своих ежедневных сводках будет сообщать о ходе боевых действий на еще одном направлении - Северо-Слобожанском", - говорится в сообщении.

Также Харьковское направление переименовано в Южно-Слобожанское.

Генштаб ВС (6978) Сумская область (3678) боевые действия (4889)
Грьобаний стид і сором! Генштабу більше робити нічого, як перейменовувати напарямки бойових дій та давати їм нові назви! Невже нічого більш важливішого, у Генштаба нема? Бо коли собаці нічого робити - вона яйця лиже!
16.06.2025 09:32 Ответить
А курський напрямок вже все?
16.06.2025 09:32 Ответить
Потужно!
16.06.2025 10:16 Ответить
А то!
16.06.2025 10:37 Ответить
в Києві і так не знали де та Сумська область, а тепер будуть думати що Північно-Слобожанський це десь на донбасі
16.06.2025 10:19 Ответить
Сирський дебіл. Там є оув північ з не компетнтим керівництвом, там є ув курськ з мальчики апостолом. Прогноз - орки через місяць в Сумах.
16.06.2025 10:49 Ответить
Свой прогноз засунь себе в жoпу. Не будет кацапов в Сумах. Сумская терроборона очень против.
16.06.2025 11:22 Ответить
боюся спитати - це натсупний етап потужної курської офензиви? іще - патужно-незламний сссанич там теж керує особисто?
16.06.2025 11:09 Ответить
 
 