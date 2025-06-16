РУС
Генштаб ВСУ формирует мобилизационные планы в соответствии с потребностями конкретных частей, - Сухопутные войска

Военный билет

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины определяет мобилизационные задачи с учетом потребностей каждой конкретной воинской части, их потерь, функционального назначения, комплектности и ситуации на фронте.

Об этом сообщило управление коммуникаций командования Сухопутных войск в ответе на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.

Как пояснили в командовании, формирование мобилизационных задач происходит через систему "Оберег", которая учитывает количество военнообязанных в каждом регионе. Это позволяет точнее формировать задачи для территориальных центров комплектования (ТЦК), учитывая имеющийся человеческий ресурс в конкретных областях.

Генштаб определяет общую потребность в личном составе, после чего областные ТЦК получают плановые задания и передают их в районные центры. Районные ТЦК формируют персональные списки, оповещения и вызовы.

В управлении отметили, что выполнение мобилизационных планов является частью реализации законодательства о воинской обязанности и мобилизации. В случае нарушений командиры могут применять дисциплинарные взыскания. Также предусмотрена административная ответственность - в частности, штрафы по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Не дарма ж запровадили поняття "частини пріоритетного комплектування". Не важко здогадатись, чому вони так називаються.
16.06.2025 10:33 Ответить
Видно тому що пріоритетно комплектуються, нє?
16.06.2025 10:38 Ответить
Тому що пріоритетно витрачаються. Звідси й "пріоритетно комплектуються".
16.06.2025 10:39 Ответить
Це твої фантазії. Наприклад 414-а пріоритетна. Втрати, зі слів Мадяра, 19 чол за 10 місяців....
16.06.2025 10:46 Ответить
Ізраїль за 3 дні розгромив Іран а ми будем винищувати народ ще 40 років і звичайно - ТО НАРОД ПОГАНИЙ...полюбому.
16.06.2025 10:34 Ответить
А що ще робити, якщо "людський ресурс" то єдине, чого ще маємо в достатку. Тільки наловити треба. Не треба інвестувати, виховувати, навчати. Просто взяв те, що хтось виготовив, та й використав.
16.06.2025 10:37 Ответить
Так-так. "За трідня". Десь це вже було...
16.06.2025 10:40 Ответить
Через незаконну систему "Оберіг" розсилаються завдання для незаконної контори ТЦК...Мобілізація за планом,сказати немає чого.... Зате про дотримання законодавства Генштаб гарно розповідає.
16.06.2025 12:29 Ответить
геншатаб хорошо в уши льёт про какие то планы)

Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.
16.06.2025 12:36 Ответить
 
 