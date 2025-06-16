Генштаб ВСУ формирует мобилизационные планы в соответствии с потребностями конкретных частей, - Сухопутные войска

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины определяет мобилизационные задачи с учетом потребностей каждой конкретной воинской части, их потерь, функционального назначения, комплектности и ситуации на фронте.

Об этом сообщило управление коммуникаций командования Сухопутных войск в ответе на запрос "Украинской правды"

Как пояснили в командовании, формирование мобилизационных задач происходит через систему "Оберег", которая учитывает количество военнообязанных в каждом регионе. Это позволяет точнее формировать задачи для территориальных центров комплектования (ТЦК), учитывая имеющийся человеческий ресурс в конкретных областях.

Генштаб определяет общую потребность в личном составе, после чего областные ТЦК получают плановые задания и передают их в районные центры. Районные ТЦК формируют персональные списки, оповещения и вызовы.

В управлении отметили, что выполнение мобилизационных планов является частью реализации законодательства о воинской обязанности и мобилизации. В случае нарушений командиры могут применять дисциплинарные взыскания. Также предусмотрена административная ответственность - в частности, штрафы по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

