Генштаб ВСУ формирует мобилизационные планы в соответствии с потребностями конкретных частей, - Сухопутные войска
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины определяет мобилизационные задачи с учетом потребностей каждой конкретной воинской части, их потерь, функционального назначения, комплектности и ситуации на фронте.
Об этом сообщило управление коммуникаций командования Сухопутных войск в ответе на запрос "Украинской правды", передает Цензор.НЕТ.
Как пояснили в командовании, формирование мобилизационных задач происходит через систему "Оберег", которая учитывает количество военнообязанных в каждом регионе. Это позволяет точнее формировать задачи для территориальных центров комплектования (ТЦК), учитывая имеющийся человеческий ресурс в конкретных областях.
Генштаб определяет общую потребность в личном составе, после чего областные ТЦК получают плановые задания и передают их в районные центры. Районные ТЦК формируют персональные списки, оповещения и вызовы.
В управлении отметили, что выполнение мобилизационных планов является частью реализации законодательства о воинской обязанности и мобилизации. В случае нарушений командиры могут применять дисциплинарные взыскания. Также предусмотрена административная ответственность - в частности, штрафы по статье 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Статтею 4 ЗУ Про оборону зазначено, що перебіг воєнного часу, а отже, і формування штатів воєнного часу, відбуваєть після оголошення стану війни. Таким чином, навіть якби ТКЦ мали правосубєктність органу державної виконавчої влади, і процесуальну дієздантість - поки не оголошено стан війни, вони не мають штатів воєнного часу, і немає відповідно законних підстав для призову мобілізованих. Також, воєнний стан з квітня 2022 року діє незаконно, як і мобілізація.