За нарушения во время мобилизации в зону боевых действий отправлены 136 офицеров и 325 военнослужащих, - Сухопутные войска

В Украине открыто 17 уголовных дел в отношении злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"17 возбуждено уголовных дел, когда они завершатся, то по результатам уголовных дел будут привлечены к ответственности. 17 уголовных дел есть. Это я говорю о злоупотреблении властью, я не говорю о взятках. По всем случаям, которые подтверждены, в пределах наших полномочий, как правило или сняты с должностей, или отправлены в войска", - сказал Грузевич.

По его словам, на сегодня 136 офицеров заменены и отправлены в зону боевых действий.

"Сейчас идет процесс замены других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска", - добавил и.о. командующего Сухопутных войск.

