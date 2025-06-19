РУС
За нарушения во время мобилизации в зону боевых действий отправлены 136 офицеров и 325 военнослужащих, - Сухопутные войска

и.о. командующего Сухопутными войсками Грузевич

В Украине открыто 17 уголовных дел в отношении злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации.

Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"17 возбуждено уголовных дел, когда они завершатся, то по результатам уголовных дел будут привлечены к ответственности. 17 уголовных дел есть. Это я говорю о злоупотреблении властью, я не говорю о взятках. По всем случаям, которые подтверждены, в пределах наших полномочий, как правило или сняты с должностей, или отправлены в войска", - сказал Грузевич.

По его словам, на сегодня 136 офицеров заменены и отправлены в зону боевых действий.

"Сейчас идет процесс замены других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска", - добавил и.о. командующего Сухопутных войск.

Также читайте: Генштаб ВСУ формирует мобилизационные планы в соответствии с потребностями конкретных частей, - Сухопутные войска

мобилизация (2907) ТЦК (761) Сухопутные войска ВСУ (52)
Тут більш глибокий сенс: відправка на фронт - це покарання
19.06.2025 18:50
тобто, зона бойових дій, це покарання?
тобто, мобілізація, це покарання?
тобто, тцк викрадає чоловіків, та відправляє на полігони, як покарання?

як відмінять військовий стан, тцкашнікі, ви перші! не сховається ніхто!!!!
19.06.2025 18:53
За порушення під час мобілізації до зони бойових дій відправлено 136 офіцерів та 325 військовослужбовців

Це так стєснітельно назавано ТаЦаКів?
19.06.2025 18:34
19.06.2025 18:34
Коли вже відкрито кажуть , що воюють лише 20% з тих хто служить ... про що взагалі можна говорити ?
19.06.2025 19:29
Копай глибше: захист Батьківщини для них це покарання.
20.06.2025 14:56
Адміралів бусифікаційних дільниць пакувальних відділень тцкунських військ
19.06.2025 19:04
325 військовослужбовців з числа рядового та сержантського складу вже теж відправлені до війська.

Хтось може це перекласти з військової на цивільну?
19.06.2025 18:36
IMHO
"військо" це в них хоч і НЕ "нуль", але і НЕ синекура по загребанню бабла ТЦК.
"військо" мабуть там, де ПРАЦЮВАТИ потрібно:
Копати траншеї на другої лінії, таскати БК у ближньому тилу, ремонтувати техніку "на місці", ...
19.06.2025 18:51
Це в одному паралельному всесвіті де тільки 25% військових на фронті, ППО і ВПС відправляють штурмовиками, конституційний обов'язок помирати за країну тільки для умовних десяти відсотків громадян і дивізія тцкунів виловлює тих хто йде на роботу на передову...
20.06.2025 10:50
ПЕРЕДБАЧАЮ.
******* комбриг (комбат) - але хоче вислужитись -накручений всранським (і його клонами) ще за часів керівництва цим лайном СВ - накручує своїх підлеглих ( які були на НОЛі - А БАГАТО ПРИКОРМЛЕНИХ і НЕ БУЛИ!!) заохоченням (ЧИТАЙ ВІДПРАВКОЮ НА НОЛЬ) і маємо результат - ТОТАЛЬНА НЕДОВІРА і до влади і до його військового керівництва і провалена мобілізація.
Зараз ДУЖЕ активно жОПою і всранським розкручується ТЕМНИК про савєтскіх палковніків що ані ва всєм вінаватіє.
Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - з САВЕТСКАЮ асвітаю може ще залишився при владі ЛІЧНО всранський - мєєєкающій щазз наєв (коли припекло) і О ДИВО !!!! - усі (особливо верхівка ЗСУ і РЕШТИ силових структур) - призначені за принципом ШЕРШАВОСТІ язика і ЛІЧНОЙ ПРЄДАННАСТІ через жОПу ( і до 2019 року - в тому числі)
НЕМАЄ ПОВАГИ ДО ПРИСТОСУВАНЦІВ як в погонах так і без.
Генералами можна назвати ТІЛЬКИ таких НГШ як Лопата і Воробьов. РЕШТА - чегоізволітє
20.06.2025 15:56
Тобто зі 100тис відправили 300 за 3 роки ну мабуть ще років 30 і тоді вже всі пройдуть через фронт я правильно зрозумів!!
19.06.2025 18:47
ГОЛОВНЕ "порушення під час мобілізації" в них, це - НЕ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ по ОБСЯГУ МОБІЛІЗОВАНИХ...
19.06.2025 18:47
Оцих військовослужбовців (читай, тцк) кидають прямо до своїх же мобіків (які їх тягали і бусиіікували)?
19.06.2025 18:50
Має бути так:
Підходять і ввічливо запитують:
-Чи не бажали б Ви вступити до лав ЗСУ?
Ти або згодний, або просто відповідаєш:
Я не лох, і взагалі це не моя війна.
-Вибачте, Щасливої дороги!
І все було б добре і без конфліктів.
19.06.2025 18:52
І взагалі війна це як пандемія коронавіраса. І там вмирали і тут вмирають. І там можна було зробити щепленя\купити справку, і тут можна оформити бронювання чесно так і пропетлять. Її просто потрібно пережити
19.06.2025 19:00
Щеплення придумали рептилоїди з планети Нубіру, щоб інфікувати правосланих діток вірусом гомосексуалізму через отруєння тімесаролом.
19.06.2025 19:07
тобто, зона бойових дій, це покарання?
тобто, мобілізація, це покарання?
тобто, тцк викрадає чоловіків, та відправляє на полігони, як покарання?

як відмінять військовий стан, тцкашнікі, ви перші! не сховається ніхто!!!!
19.06.2025 18:53
На мою думку--ви перші зараз на фронт,бо несети кучу нісенітниці.
19.06.2025 20:07
а, за шо мені таке покарання?
19.06.2025 20:10
в чому нісенітниця... Ти другий на фронт? А великий патріот не хоче бути першим???
20.06.2025 14:53
За порушення під час мобілізації до зони бойових дій відправлено 136 офіцерів та 325 військовослужбовців, - Сухопутні війська
А чому по закону не судять? Яке ж гівно.
Олександр Грузевич - має сидіти в тюрмі а нормальній карїні у нього і в голову б не влізло таке не тільки говорити але й думати
19.06.2025 20:54
Це покарання в них таке - відправили до війська, а до того в них було що?
19.06.2025 21:08
Генеральска мафія вже навіть не соромиться прямою мовою заявляти, що війна - це покарання для усіх неугодних...
20.06.2025 09:52
Так там одни инвалиды )))
20.06.2025 10:06
причина "покарання" більш прозаїчна - не поділились з вищим керівництвом. А взагалі звучить дико - військовослужбовці йдуть на фронт воювати бо це покарання. Де ще таке є в світі???? Тільки у нас замість військових воюють каліки, інваліди, епілептики і особи 50++, в той же час військові в тилу а "діти" до 25-и років взагалі ніпричому
20.06.2025 10:54
Так а як стільки тецекунів могли відправити на фронт, коли згідно запевнень самих тецекунів там 90% списаних інвалідів, які вже пройшли найгарячіші точки війни?
20.06.2025 11:05
20.06.2025 12:15
Навряд чи 90 %; там ще жінки є, чоловіки за 55 р.
20.06.2025 13:53
Цілком вірно американський військовий дав характеристику ЗСУ - совкове, нікчемне керівництво, дії котрого призвели до більших втрат ніж від дій рашистів - бо фронт для них - так як вони керують - це покарання. От саме з цього та клоуна Україна програє.
20.06.2025 11:32
Це типу 17 порушень на всю країну за 3 роки? Чи це тільки тоді, коли хтось помер, а все решта - дрібниці?
20.06.2025 11:34
не розжаловали нікого ? значить результат НУЛЬ
20.06.2025 13:19
військовослужбовців - і то 300 шт - відправили на фронт воювати, виконувати їхні прямі обовязки?
і то в якості "покарання" .. напевно по судовому рішенню і по ннн статті ККУ!!
ого!
А хто ж тоді на фронті воює?? не пожежники гасять пожежу, не сантехніки ремонтують труби, не електрики чинять електрику...
країна-перевертень зелених мрій!!
20.06.2025 14:57
чи знає хтось, чим цей генерал Грузевич займався до 2014 року, що закінчував та де служив, бо навіть ChatGPT не знає
-Народився 4 лютого 1973 року в Житомирі
-Служив у Збройних Силах України з 2014 року, пройшов шлях від офіцера до бригадного генерала
-Командував 53-ю окремою механізованою бригадою у 2016-2019 роках
-Отримав звання бригадного генерала 14 жовтня 2020-го
-Зараз є заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ
В усіх доступних джерелах (вікі-сторінки, статті ***********) не зазначено, який саме вищий навчальний військовий заклад чи академію закінчив генерал.

бо кацапи на своїх ресурсах чітко пишуть, що:

Между прочим закончил то же училище, что и Суровикин. Только на 8 лет позже, распределился в Юргу, откуда "дезертировал" на Украину.
(прим. Грузевич у 1995 році закінчив Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе).
Тобто якщо це початок 90х, то 100500% завербований КДБ-ФСБ.
А далі як, був "перекинутий"... Агов СБУ
20.06.2025 16:17
 
 