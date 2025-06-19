За нарушения во время мобилизации в зону боевых действий отправлены 136 офицеров и 325 военнослужащих, - Сухопутные войска
В Украине открыто 17 уголовных дел в отношении злоупотребления властью и применения силы во время мобилизации.
Об этом рассказал временно исполняющий обязанности командующего Сухопутными войсками Александр Грузевич, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"17 возбуждено уголовных дел, когда они завершатся, то по результатам уголовных дел будут привлечены к ответственности. 17 уголовных дел есть. Это я говорю о злоупотреблении властью, я не говорю о взятках. По всем случаям, которые подтверждены, в пределах наших полномочий, как правило или сняты с должностей, или отправлены в войска", - сказал Грузевич.
По его словам, на сегодня 136 офицеров заменены и отправлены в зону боевых действий.
"Сейчас идет процесс замены других должностных лиц. 325 военнослужащих из числа рядового и сержантского состава уже тоже отправлены в войска", - добавил и.о. командующего Сухопутных войск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це так стєснітельно назавано ТаЦаКів?
Хтось може це перекласти з військової на цивільну?
"військо" це в них хоч і НЕ "нуль", але і НЕ синекура по загребанню бабла ТЦК.
"військо" мабуть там, де ПРАЦЮВАТИ потрібно:
Копати траншеї на другої лінії, таскати БК у ближньому тилу, ремонтувати техніку "на місці", ...
******* комбриг (комбат) - але хоче вислужитись -накручений всранським (і його клонами) ще за часів керівництва цим лайном СВ - накручує своїх підлеглих ( які були на НОЛі - А БАГАТО ПРИКОРМЛЕНИХ і НЕ БУЛИ!!) заохоченням (ЧИТАЙ ВІДПРАВКОЮ НА НОЛЬ) і маємо результат - ТОТАЛЬНА НЕДОВІРА і до влади і до його військового керівництва і провалена мобілізація.
Зараз ДУЖЕ активно жОПою і всранським розкручується ТЕМНИК про савєтскіх палковніків що ані ва всєм вінаватіє.
Відкрию вам ВЕЛИКУ таємницю - з САВЕТСКАЮ асвітаю може ще залишився при владі ЛІЧНО всранський - мєєєкающій щазз наєв (коли припекло) і О ДИВО !!!! - усі (особливо верхівка ЗСУ і РЕШТИ силових структур) - призначені за принципом ШЕРШАВОСТІ язика і ЛІЧНОЙ ПРЄДАННАСТІ через жОПу ( і до 2019 року - в тому числі)
НЕМАЄ ПОВАГИ ДО ПРИСТОСУВАНЦІВ як в погонах так і без.
Генералами можна назвати ТІЛЬКИ таких НГШ як Лопата і Воробьов. РЕШТА - чегоізволітє
Підходять і ввічливо запитують:
-Чи не бажали б Ви вступити до лав ЗСУ?
Ти або згодний, або просто відповідаєш:
Я не лох, і взагалі це не моя війна.
-Вибачте, Щасливої дороги!
І все було б добре і без конфліктів.
тобто, мобілізація, це покарання?
тобто, тцк викрадає чоловіків, та відправляє на полігони, як покарання?
як відмінять військовий стан, тцкашнікі, ви перші! не сховається ніхто!!!!
А чому по закону не судять? Яке ж гівно.
Олександр Грузевич - має сидіти в тюрмі а нормальній карїні у нього і в голову б не влізло таке не тільки говорити але й думати
і то в якості "покарання" .. напевно по судовому рішенню і по ннн статті ККУ!!
ого!
А хто ж тоді на фронті воює?? не пожежники гасять пожежу, не сантехніки ремонтують труби, не електрики чинять електрику...
країна-перевертень зелених мрій!!
-Народився 4 лютого 1973 року в Житомирі
-Служив у Збройних Силах України з 2014 року, пройшов шлях від офіцера до бригадного генерала
-Командував 53-ю окремою механізованою бригадою у 2016-2019 роках
-Отримав звання бригадного генерала 14 жовтня 2020-го
-Зараз є заступником начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ
В усіх доступних джерелах (вікі-сторінки, статті ***********) не зазначено, який саме вищий навчальний військовий заклад чи академію закінчив генерал.
бо кацапи на своїх ресурсах чітко пишуть, що:
Между прочим закончил то же училище, что и Суровикин. Только на 8 лет позже, распределился в Юргу, откуда "дезертировал" на Украину.
(прим. Грузевич у 1995 році закінчив Омське вище загальновійськове командне училище імені М. В. Фрунзе).
Тобто якщо це початок 90х, то 100500% завербований КДБ-ФСБ.
А далі як, був "перекинутий"... Агов СБУ