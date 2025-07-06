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Ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК та розташованому поруч будинку, - Сухопутні війська
Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок, розташований поруч.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.
"Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+23 Random User
показати весь коментар06.07.2025 10:58 Відповісти Посилання
+22 Підлога Маккартні
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+11 Василь Васько #582549
показати весь коментар06.07.2025 11:05 Відповісти Посилання
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Фашисти з ТЦК примусово примушують України захищати тих, хто хоче зрадити. нема свободи!!11
Що ти таке, щоб такі питання задавати?
Якого біса ти виправдовуєшь свою позицію звинувачуючи інших в тому, що сам робиш?
Щоб двічі не вставати.
нічого тут свої думки божевільної на загал викладати, краще дій.
Якщо рашисти це робитимуть - напевно, їх таки зустрінуть квітами, бо рашистським ударам по ТЦК всі місцеві гниди дуже задоволені.
Олег #609772
Реєстрація: 04 липня 2025
Заходив: 06 липня 2025 в 10:59
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Нескінченного джерела коштів (нафта, газ), як у кацапів, у України нема, тому збільшити зарплату військовим в кільканадцять разів не вийде, навіть якщо зовсім не красти.
Погоджуюсь - давайте знімемо сфальшовані інвалідності та непридатності до військової служби з синів суддів, депутатів, СБУшників, прокурорів, мусорів - наберемо тисяч 50, на півроку вистачить.
А далі? Пересічні ухилянти все одно не підуть воювати, тому що реальна причина - страх стати інвалідом, потрапити в полон до головорізів або загинути.
То до чого ця маячня "йдіть воювати самі"? Їх все одно не вистачить, рашистів все одно більше. Наступним закликом буде "війну треба закінчувати, бо це не наша війна, це війна олігархів"? У 2019 це вже пройшли.
А у тебе в тцк шо мала зарплата??
Меня не видо. То все они.
В Кременцуці працівники ТЦК з'їли русскоязичного хлопчика в трусиках 30 років!!! Він просто хотів бути вільної людиною та йому срати на всіх навколо!! Типовий какаяразніца, і саме за це його з'їли ФАШИСТИ ТЦК!!!1
Максимум репост та максимум скиглення!!!
А шо ти зараз без голови, сеоріш за всьго так і є. Ала все доно запхають
Оце тцк дожились, "офіцери", виконували незаконні накази довбнів, оце кловун з кварталу95 дооповіщався, оце тупий нарід, його вибравший, дочекався.