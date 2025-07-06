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Новини Удари РФ по ТЦК
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Ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК та розташованому поруч будинку, - Сухопутні війська

шахед над Кременчуком

Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок, розташований поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

"Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Хочуть зірвати мобілізацію: Речник Сухопутних військ Саранцев про удари росіян по ТЦК в Україні

Автор: 

Кременчук (311) ТЦК та СП (694) Полтавська область (1172) Кременчуцький район (31) Сухопутні війська ЗСУ (33)


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Топ коментарі
+23
Серед працівників ТЦК постраждалих нема - то зрозуміло, вони першими втікають, як і завжди. А от чи немає жертв і поранених серед цивільних, яких примусово доставили і утримують в тому ж ТЦК до розприділення - питання відкрите.
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06.07.2025 10:58 Відповісти
+22
Пропоную співробітникам ТЦК відправитись на фронт, щоби відомстити оркам за понівечену А́льма-ма́тер
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06.07.2025 10:58 Відповісти
+11
кацапи бояться навіть такої мобілізації,яка у нас є. Значить не все так у них добре, втрати для них болючі
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06.07.2025 11:05 Відповісти
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Серед працівників ТЦК постраждалих нема - то зрозуміло, вони першими втікають, як і завжди. А от чи немає жертв і поранених серед цивільних, яких примусово доставили і утримують в тому ж ТЦК до розприділення - питання відкрите.
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06.07.2025 10:58 Відповісти
А хто їх рахує??
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06.07.2025 11:06 Відповісти
Можливо ви й праві, це ж «ресурс» і якщо що «нових наловлять».
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06.07.2025 11:08 Відповісти
Тим більш як і ловлять то папери не оформлюють
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06.07.2025 11:09 Відповісти
Рахівник🤣
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06.07.2025 11:21 Відповісти
Конешно всё как ты пишешь. ТЦК тікають коли тривога, а те що всі повинні буьт в укриттях - це не для всіх.

Фашисти з ТЦК примусово примушують України захищати тих, хто хоче зрадити. нема свободи!!11
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06.07.2025 11:40 Відповісти
А куди ділись ТЦКуни, разом з ментами та сбвушниками, коли орки зайшли в Херсон? Питання риторичне
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06.07.2025 11:56 Відповісти
ТЦК тоді не існувало. А от куди ти дівся, да так дівся, коли орки зайшли в Херсон, що тебе досі ніхто не бачив?

Що ти таке, щоб такі питання задавати?
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06.07.2025 12:01 Відповісти
Яке ритиричне? Вони з ментовськими автоматами (не армійськими) проти танків мають іти? Відступили, що ми робимо зараз практично по всьому фронту.

Якого біса ти виправдовуєшь свою позицію звинувачуючи інших в тому, що сам робиш?
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06.07.2025 12:04 Відповісти
Пропоную співробітникам ТЦК відправитись на фронт, щоби відомстити оркам за понівечену А́льма-ма́тер
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06.07.2025 10:58 Відповісти
Вже без таких героїв як ти був указ всіх ТЦК, хто не воював, відправити на фронт.
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06.07.2025 11:42 Відповісти
Указ - не наказ. Можна виконувати по бажанню, якщо ти людина подєвольна
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06.07.2025 11:44 Відповісти
Зрадонька солоденька!!!1 Все навколо лайно? Бо ти дома!
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06.07.2025 11:46 Відповісти
А я пропоную розквартирувати тцк в поліцейських дільницях.
Щоб двічі не вставати.
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06.07.2025 12:12 Відповісти
кацапи бояться навіть такої мобілізації,яка у нас є. Значить не все так у них добре, втрати для них болючі
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06.07.2025 11:05 Відповісти
кацапи вже майже все розїбали і в них дронів до *****, так що їм пофіг по чому бити
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06.07.2025 11:12 Відповісти
так так, це агонія, калеч полки, гепатитні штурмовики зекі не самокатах...
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06.07.2025 11:14 Відповісти
Круті новини, ворог просунувся, ворог атакував, росіяни вдарили,а ми у відповідь поцарапали вікна і двері. Де трупи руського мирняка, де спалені будинки мирняка, де неспиняючий рій тисячі безпілотників на руських виродків?
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06.07.2025 11:09 Відповісти
Вітаю,номінація на найтупіший комент твоя😁
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06.07.2025 11:23 Відповісти
Якщо це ти мені, то ти ПРИДУРОК, а якщо ні, то вибачай
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06.07.2025 11:38 Відповісти
ця номінація за тобою.в тебе нема конкурентів
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06.07.2025 11:39 Відповісти
Продам найтупішу ідею: мобілізувати суддів і прокурорів в ТЦК і оголосити набір добровольців для їх охорони. Потім за будь-яку провинність - на фронт.😃
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06.07.2025 11:56 Відповісти
Ну як же, а це - У День Військово-Морських Сил України на Потьомкінських сходах зафіксовано встановлення рекорду України - розгортання найбільшого прапора Військово-Морських Сил Збройних Сил України. кацапи тремтять, напевно
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06.07.2025 11:32 Відповісти
значить так, їдеш в європу, звідти на парашу і робиш там теракт.
нічого тут свої думки божевільної на загал викладати, краще дій.
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06.07.2025 11:46 Відповісти
,,руський мирнякʼʼ це хто?Типу мирні люди Русі?*****,вони не руські!!!!!Вони кацапи,бабо ти дурна.
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06.07.2025 12:06 Відповісти
Ухилянти аплодують і готують квіти, хліб-сіль, щоб зустріти окупантів.
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06.07.2025 11:20 Відповісти
Зараз ті ухилянти трохи віддупляться та почнуть наводити ті дрони на тцк - ото буде справа
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06.07.2025 11:35 Відповісти
Мабуть адреси є таємницею
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06.07.2025 11:37 Відповісти
Ухилянти то тцкуни, чмоня
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06.07.2025 11:44 Відповісти
Як виявилось, ухилянти і кацапи - це союзники-однодумці. Путін підтвердив це ударом по ТЦК.
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06.07.2025 11:21 Відповісти
З окопу пишеш??
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06.07.2025 11:36 Відповісти
а ти з ухилянтської нори строчиш?
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06.07.2025 11:43 Відповісти
а какая разніца
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06.07.2025 11:45 Відповісти
Я з твоєї мамці пишу, чмоня
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06.07.2025 11:46 Відповісти
Малко типовий тиловий пацюк
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06.07.2025 11:56 Відповісти
З окопу пишеш? Тільки не бреши
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06.07.2025 11:52 Відповісти
Ні один кацап не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
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06.07.2025 12:12 Відповісти
Так отож. Також нерідко бачу дописи, що треба бити по Верховній Раді, ОП, Кабміну.
Якщо рашисти це робитимуть - напевно, їх таки зустрінуть квітами, бо рашистським ударам по ТЦК всі місцеві гниди дуже задоволені.
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06.07.2025 11:54 Відповісти
Ти тцкун мабуть ? Не переживай так
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06.07.2025 11:55 Відповісти
Ваня, за корабльом

Олег #609772

Реєстрація: 04 липня 2025

Заходив: 06 липня 2025 в 10:59

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06.07.2025 12:14 Відповісти
Ну давайте потужно понасміхаємось над ТЦКшниками, забуваючи завдяки якому янєлоху така дурацька система виникла і змушує нас відволікати увагу від самого винуватця.
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06.07.2025 11:25 Відповісти
Тцкшники, годі ловити людей на вулицях, якщо совість є , відомщіть кацапам за втрату своєї годівниці!
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06.07.2025 11:28 Відповісти
Так добровольців нема, самі люди не йдуть мобілізуватись, а на фронті у ЗСУ є втрати.
Нескінченного джерела коштів (нафта, газ), як у кацапів, у України нема, тому збільшити зарплату військовим в кільканадцять разів не вийде, навіть якщо зовсім не красти.

Погоджуюсь - давайте знімемо сфальшовані інвалідності та непридатності до військової служби з синів суддів, депутатів, СБУшників, прокурорів, мусорів - наберемо тисяч 50, на півроку вистачить.

А далі? Пересічні ухилянти все одно не підуть воювати, тому що реальна причина - страх стати інвалідом, потрапити в полон до головорізів або загинути.

То до чого ця маячня "йдіть воювати самі"? Їх все одно не вистачить, рашистів все одно більше. Наступним закликом буде "війну треба закінчувати, бо це не наша війна, це війна олігархів"? У 2019 це вже пройшли.
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06.07.2025 12:06 Відповісти
Кажеш не має коштів платити в. ЗСУ???На утримання персоналу компанії НАФТОГАЗ кожного року витрачається більше 9 000 000 000 гр

А у тебе в тцк шо мала зарплата??
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06.07.2025 12:15 Відповісти
Наші співгромадяни, які теж воюють з ТЦК, напевно, дуже раді: їх союзники нищать ненависні їм структури МО.
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06.07.2025 11:28 Відповісти
Ось гади по ТЦТ бьють. На святе позарились. Нічого страшного.
Меня не видо. То все они.
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06.07.2025 11:30 Відповісти
А как это они успели разбежаться,из моцквы их предупредили?
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06.07.2025 11:36 Відповісти
Ударні БПЛА прилітають за декілька годин від початку тривоги (залежить від віддаленості від кордону). Якийсь дивний коментар. Он, вчора якийсь психопать в українця поцілив в Німеччині - так в коментарях писали, що ледь не Патрушев особисто з вікна стріляв. Ну звісно - будь-яку ДТП за кордоном влаштовує ФСБ - не інакше. Не шукайте зраду, де її немає: ворог нищить усе, до чого дотягується
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06.07.2025 11:41 Відповісти
А что это вы так эмоционально оправдываетесь,видать понимаете,что тут все нечисто и подозрительно,сейфы набитые грошенятками они тоже успевают вывести во время тревоги?
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06.07.2025 11:52 Відповісти
І потрібні папери знищити
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06.07.2025 11:59 Відповісти
яка зрада йой, вони діють згідно інструкції при тривозі.
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06.07.2025 12:04 Відповісти
Форумна ухилянська братія аж верещить від захвату...А от коли у їхні нори заглянуть буряти-асвабадітєлі,братія,як паінькі підуть в росармію м"ясом на штурми Варшави,Вільнюса і т.д. А матері та дружини веселої братії підуть в гареми до асвабадітєлєй
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06.07.2025 11:42 Відповісти
Чмоня задньопривідна, коли заглянуть освободители - ми зможемо нарешті з'їбатись з цієї недокраїни куди подали) рашка нікого насильно не призиває
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06.07.2025 11:48 Відповісти
Варшаву взяли в 2023-му. Вас поженути брати Берлін і Лондон. Не переплутайте
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06.07.2025 11:54 Відповісти
Малко...ти ж цензорний вояка...сам ти окопа в очі не бачив
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06.07.2025 12:03 Відповісти
Юра, в твою клоунську заброньовану нору асвабадітелі теж заглянуть і зроблять тебе улюбленою дружиною
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06.07.2025 12:08 Відповісти
УВАГА! УВАГА! УВАГА!

В Кременцуці працівники ТЦК з'їли русскоязичного хлопчика в трусиках 30 років!!! Він просто хотів бути вільної людиною та йому срати на всіх навколо!! Типовий какаяразніца, і саме за це його з'їли ФАШИСТИ ТЦК!!!1

Максимум репост та максимум скиглення!!!
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06.07.2025 11:44 Відповісти
Ухилянти і кацапи однаково радіють що розбили приміщення тцк.Дійсно адіннарот. Мобілізацію це не зупинить,просто сюжет для ворожої пропаганди.
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06.07.2025 11:49 Відповісти
Ну а хто їмвинен, що вони самі створили собі такий образ, що їх ототожнюють з орками? До речі знаєш як називають орків хлопці на фронті? Так ось ТЦКшників так само величають...
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06.07.2025 11:58 Відповісти
Вони гірші за орків.. Орки то ворог який прийшов тебе вбити а тцкун той хто хоче шоб тебе вбилиьзпмість нього та ще й грошики за це отримати
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06.07.2025 12:02 Відповісти
Полупридурочне, коли по твоїм вулицям вже будуть шастать "тцк" мацковіїї та кадирівські овцейоби, то ти - паскуда, будеш лікті собі відлризати, шо то були не наші ТЦКашники. Ті, документи в тебе запитивати не будуть. Получиш прикладом по їпалу, запхнуть тебе в буханку і поїдеш асвабаждать європу от бандёравцев и фашЫстав. І не буде для них значення,чи тобі за 70-т, чи ти без ноги, чи ти без голови
А шо ти зараз без голови, сеоріш за всьго так і є. Ала все доно запхають
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06.07.2025 12:14 Відповісти
Побратим приїхав з фронту. У нього шеврон на рукаві: "Не бійся, я не з ТЦК - ця форма зароблена кров'ю". Більше немає про що балакати. Особливо з пенсіонерами. Ніхто не радіє атакам, але правду не приховаєш - секрет полішинеля
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06.07.2025 12:02 Відповісти
Наш ТЦК, це будівля бувшого воєнкомата. Він там з того часу як його побудували. Хіба шо наводку можуть дати коли там якась "шишка" буде, а так там завжди людно
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06.07.2025 12:08 Відповісти
Та зрозуміло. Враховуючи кількість виробництва "шахедів", вони будуть гатити по всьому. А ми хіба що воєнкомами-мільйонерами типу Бурляя будемо збивати повітряні цілі (((
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06.07.2025 12:13 Відповісти
передай "побратиму" щоб не ганьбився - захист України починається з ТЦК! якщо він цього "не знає", то він просто дурень або "корисний ідіот" для рашистів!
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06.07.2025 12:10 Відповісти
Да чхати йому на ботів на якомусь форумі. Самі і передайте
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06.07.2025 12:11 Відповісти
просто розгул рашистських тролів та їхніх шанувальників в Україні! ЧОМУ їх не банять????
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06.07.2025 12:07 Відповісти
Це орки тіпа мстять за нарід, спасателі.
Оце тцк дожились, "офіцери", виконували незаконні накази довбнів, оце кловун з кварталу95 дооповіщався, оце тупий нарід, його вибравший, дочекався.
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06.07.2025 12:08 Відповісти
 
 