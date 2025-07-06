Ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК та розташованому поруч будинку, - Сухопутні війська

Сьогодні, 6 липня близько 9:35 ворог завдав повітряного удару БпЛА по місту Кременчук, Полтавської області. Внаслідок атаки стались влучання ворожих БпЛА в будівлю Кременчуцького районного ТЦК та СП, а також у житловий будинок, розташований поруч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Сухопутних військ.

"Попередньо, серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється", - йдеться у повідомленні.

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