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Новости Удары РФ по ТЦК
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Враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК и расположенному рядом зданию, - Сухопутные войска

шахед над Кременчугом

Сегодня, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БПЛА по городу Кременчугу Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом, расположенный рядом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

"Предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.

Также читайте: Хотят сорвать мобилизацию: Спикер Сухопутных войск Саранцев об ударах россиян по ТЦК в Украине

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Кременчуг (367) ТЦК (644) Полтавская область (1215) Кременчугский район (31) Сухопутные войска ВСУ (33)


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Топ комментарии
+29
Серед працівників ТЦК постраждалих нема - то зрозуміло, вони першими втікають, як і завжди. А от чи немає жертв і поранених серед цивільних, яких примусово доставили і утримують в тому ж ТЦК до розприділення - питання відкрите.
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06.07.2025 10:58 Ответить
+27
Пропоную співробітникам ТЦК відправитись на фронт, щоби відомстити оркам за понівечену А́льма-ма́тер
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06.07.2025 10:58 Ответить
+11
кацапи бояться навіть такої мобілізації,яка у нас є. Значить не все так у них добре, втрати для них болючі
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06.07.2025 11:05 Ответить
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всі українські інформаційні сайти, де є форуми, всі соціальні мережі просто нашпіговані рашистськими тролями та тими, хто в Україні допомагає їм за гроші! в Україні ПОВНІСТТЮ ВІДСУТНЯ боротьба з ворожою пропагандою а "результат" ми всі можемо спостерігати тут і зараз! словесна отрута діє поступово, але вірно отравляючи і так хворе українське суспільство зсередини! якщо це не зупинити (найрадикальнішими діями) ми точно програємо цю війну і ЗНОВУ потрапимо у рабство до цих мерзот!
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06.07.2025 12:34 Ответить
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