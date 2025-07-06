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Враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК и расположенному рядом зданию, - Сухопутные войска
Сегодня, 6 июля около 9:35 враг нанес воздушный удар БПЛА по городу Кременчугу Полтавской области. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также в жилой дом, расположенный рядом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.
"Предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК и СП раненых и погибших нет. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
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