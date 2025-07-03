Хотят сорвать мобилизацию: спикер Сухопутных войск Саранцев об ударах россиян по ТЦК в Украине
Оккупанты наносят удары по территориальным центрам комплектования в разных регионах Украины, пытаясь сорвать мобилизацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал в эфире "Суспільного".
Он отметил, что сегодняшняя атака по ТЦК в Полтаве была целенаправленной, и такие удары имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.
Также Саранцев заявил, что процесс мобилизации "невозможно остановить, и мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей".
Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
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Долітають до своїх цілей від сили 5% запущених Силами оборони України БПЛА.
Так що розцінюємо ваш як заготовку на майбутнє, завдяки якій всі стерті коментарі автоматично записуватимуться як направлені проти зєлі, без різниці, за що саме вони були стерті.
Так вже і так більше мільйона бусифікували. Армії вже більше 2 мільйонів. І ще мало? А скільки треба?
Доречі, в цій "рукавичці" якраз і сидять кадрові військові. В кожному місті по всій Україні.
ніхто не думає що буде після того як висохне потічок грошей.
Україна отримала $22 мільярди фінансової допомоги від партнерів за пів року, - Мінфін Джерело: https://censor.net/n3561310
А після війни скажуть що грошей нема, як з вкладами СРСР.
Держава витрачає на спорядження 1-2 тис. доларів. їжа - 100 дол. на місяць. Краще спорядження та їжа лише своїм коштом.
Зарплата - 500 дол. на місяць. Зброя (кулемети) є з СРСР та Заходу.
Пілотів дронів, дрони та піхоту треба навчати та обслуговувати, тому припустимо що витрати на це рівні.
А ще піхота може платити хабарі, а дроні - ні.
Тому виходить, що піхота дешевша за дрони.
просто совки не вміють воювати ніяк окрім як навчили у совкових училищах.