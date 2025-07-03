Хотят сорвать мобилизацию: спикер Сухопутных войск Саранцев об ударах россиян по ТЦК в Украине

Оккупанты наносят удары по территориальным центрам комплектования в разных регионах Украины, пытаясь сорвать мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал в эфире "Суспільного".

Он отметил, что сегодняшняя атака по ТЦК в Полтаве была целенаправленной, и такие удары имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.

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Также Саранцев заявил, что процесс мобилизации "невозможно остановить, и мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей".

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.