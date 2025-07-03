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Новости Удары РФ по ТЦК
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Хотят сорвать мобилизацию: спикер Сухопутных войск Саранцев об ударах россиян по ТЦК в Украине

Последствия удара РФ по Полтаве 3 июля 2025 года

Оккупанты наносят удары по территориальным центрам комплектования в разных регионах Украины, пытаясь сорвать мобилизацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев сказал в эфире "Суспільного".

Он отметил, что сегодняшняя атака по ТЦК в Полтаве была целенаправленной, и такие удары имеют целью сорвать мобилизацию в Украине.

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Также Саранцев заявил, что процесс мобилизации "невозможно остановить, и мы будем и дальше комплектовать наше войско, готовить наших военных и привлекать к обороне большее количество наших людей".

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Автор: 

Тахтаулове (776) ТЦК (640) Полтавская область (1206) Полтавский район (55) Сухопутные войска ВСУ (31)


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Топ комментарии
+13
Московити могли б стерти хоч всі будівлі ТЦК в Україні в порох, але ніколи б не змогли б зірвати дискредитувати б мобілізацію ,навіть на 1 % того ,як це зробили групи бусифікації ТЦК , їх керовніки та брехуни-речники з прес центрів.
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03.07.2025 14:14 Ответить
+12
Всім, хто не вірив, що бусифікація - то російське ІПСО, присвячується.
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03.07.2025 14:04 Ответить
+7
ти не знав, що для прикриття легенд агентів можуть позбуватися
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03.07.2025 14:11 Ответить
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Всім, хто не вірив, що бусифікація - то російське ІПСО, присвячується.
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03.07.2025 14:04 Ответить
Присвячується всім тим хто вірив, що ТЦК працюють на ФСБ .
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03.07.2025 14:08 Ответить
ти не знав, що для прикриття легенд агентів можуть позбуватися
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03.07.2025 14:11 Ответить
Головне свято вірити в виправдання знайдеться...
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03.07.2025 14:34 Ответить
мій попередній допис не пов'язаний напряму з новиною. Я не вірю в те що співробітники ТЦК працюють на ФСБ - ФСБ стільки не заплатить, скільки можна заробити без ризику отримати держ.зраду.
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03.07.2025 14:37 Ответить
Зебіли будуть? нарешті відключати моб.інтернет під час повітряних тривог чи далі Україна харкатиме кров'ю через їх бездіяльність?
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03.07.2025 14:05 Ответить
На кацапії виключають. Багато їм це допомогло?
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03.07.2025 14:06 Ответить
Звісно, що допомагає.
Долітають до своїх цілей від сили 5% запущених Силами оборони України БПЛА.
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03.07.2025 14:25 Ответить
Якщо летить на оптоволокні, то вимкнення інтернету нічого не дасть.
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03.07.2025 14:07 Ответить
На оптоволоконні то лише біля ЛБЗ.
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03.07.2025 14:09 Ответить
Тут більше мова про відносно тилові міста. Поряд з лінією фронта, куди дістають дрони на оптоволокні, відділення ТЦК заздалегідь евакуюються.
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03.07.2025 14:17 Ответить
Ох і дурня ж . ! невже русня і дійсно вважає що мобілізація припиниться якщо знищити будівлю тцк !?
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03.07.2025 14:08 Ответить
нє, то хтось навів як на важливий об'єкт
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03.07.2025 14:12 Ответить
А ти впевнений, що то саме русня її знищила?
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03.07.2025 14:13 Ответить
Та звісно - дещо беруть сумніви . От думаю - можливо ті шахеди прилетіли з Марсу .?
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03.07.2025 14:32 Ответить
🤣🤣🤣
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03.07.2025 14:10 Ответить
Станом на зараз в темі лише один стертий коментар.
Так що розцінюємо ваш як заготовку на майбутнє, завдяки якій всі стерті коментарі автоматично записуватимуться як направлені проти зєлі, без різниці, за що саме вони були стерті.
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03.07.2025 14:41 Ответить
"і залучати до оборони більшу кількість наших людей"

Так вже і так більше мільйона бусифікували. Армії вже більше 2 мільйонів. І ще мало? А скільки треба?
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03.07.2025 14:12 Ответить
Я тобі поясню за мобілізацію. От є домік, в ньому 800000 тисяч людей сидить. Біля доміка стоіть дорога на фронт. На фронті 300000 людей воює, вони там помирають, отримують інвалідність і тд. Так ось на вулиці мобілізують людей, але в домік їх не пускають, бо то не "рукавичка" і там засіли по блату, то вони по тій дорозі зразу ідуть на фронт
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03.07.2025 14:15 Ответить
То, може, пора вже з доміка вигнати на фронт, а не виловлювати невдах на вулицях?
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03.07.2025 14:17 Ответить
Гарно розжовано. Саме ці "авгієві стайні" колись обіцяв розігнати Сирський, займаючи посаду головкома. Обіцяний аудит...
Доречі, в цій "рукавичці" якраз і сидять кадрові військові. В кожному місті по всій Україні.
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03.07.2025 14:31 Ответить
Ну так, втрат у нас немає. Ані незворотних, ані санітарних.
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03.07.2025 14:42 Ответить
Приблизно перекладаю заяву речника на загальнолюдьску: "Ми і далі будемо хапати людей просто на вулицях і кидати на підвали! Бо як же інакше ми отримаємо хабарі? Нас ніщо не зупинить!"
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03.07.2025 14:12 Ответить
Як можна зірвати те, що вже зірване?
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03.07.2025 14:12 Ответить
Керманичі доповідають, що кожен місяць бусифікується до 30 тисяч. Це, по-твоєму, мало, зірвана мобілізація? А скільки тоді не зірвана?
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03.07.2025 14:15 Ответить
Просто людолови добре працюють і мабуть ще є кого ловить. І замість того, щоб робити крилаті та балістичні ракети - влада просто краде гроші. Тобто хлопці в окопах на дурня сидять, наївно чекаючи, що ось-ось зеленьські народять ракетну прогаму і наші ракетчики нанесуть сокрушающий удар по Московії!!!
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03.07.2025 14:26 Ответить
Рускій, будь обережний. 14 інтернет-агітаторів вже упіймали.
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03.07.2025 14:32 Ответить
Або конашенкови шось не договорюють про втрати, включно з пораненими і дезертирами АБО велику частину відпускають за хабарі. Після тцк є ж якісь центри та полігони , перед дорогою до В.ч.
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03.07.2025 14:38 Ответить
Московити могли б стерти хоч всі будівлі ТЦК в Україні в порох, але ніколи б не змогли б зірвати дискредитувати б мобілізацію ,навіть на 1 % того ,як це зробили групи бусифікації ТЦК , їх керовніки та брехуни-речники з прес центрів.
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03.07.2025 14:14 Ответить
Підтримую.
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03.07.2025 14:51 Ответить
Мобілізація в нашому випадку лише виграє час для тилу. Питання в тому, як цей дорогоцінний час використовується тилом та владою.
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03.07.2025 14:22 Ответить
владою використовується на всі 100% - золотий дощ, крадуть аж пищать. Тил не відстає - хто може виїзджає.
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03.07.2025 14:34 Ответить
Мобілізовані просто економлять гроші. Піхота - це лише дешева альтернатива дронам.
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03.07.2025 14:39 Ответить
Угу. А потім після епохи шмігаля залишаться державні борги та забов'язання перед вдовами і сиротами. І всі буду тут в суди подавати, якщо швидко не отримають положену суму. Та ще сотні тисяч покалічених бійців і цивілів лікувати
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03.07.2025 14:42 Ответить
про це ніхто не думає.
ніхто не думає що буде після того як висохне потічок грошей.
Україна отримала $22 мільярди фінансової допомоги від партнерів за пів року, - Мінфін Джерело: https://censor.net/n3561310
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03.07.2025 15:09 Ответить
Ні, гробові можна не виплачувати, якщо написати зник безвісти, або якщо командир напише, що загинув не в бою. І в суді родичі нічого не доведуть. Чого ви думаєте у нас втрати лише 40 тис., а мобілізують 30 тис. на місяць?
А після війни скажуть що грошей нема, як з вкладами СРСР.
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03.07.2025 15:15 Ответить
Один FPV - це десь 200-300 доларів. Повне спорядження (без зброї) солдата коштує дорожче, не кажучи про витрати на харчування.
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03.07.2025 14:44 Ответить
Ображаєте піхоту. Один піхотинець - вартий умовно десяти дронам за 500 дол. Тобто еквівалент дронів на 5 тис. дол.
Держава витрачає на спорядження 1-2 тис. доларів. їжа - 100 дол. на місяць. Краще спорядження та їжа лише своїм коштом.
Зарплата - 500 дол. на місяць. Зброя (кулемети) є з СРСР та Заходу.
Пілотів дронів, дрони та піхоту треба навчати та обслуговувати, тому припустимо що витрати на це рівні.
А ще піхота може платити хабарі, а дроні - ні.
Тому виходить, що піхота дешевша за дрони.
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03.07.2025 15:09 Ответить
ніяк не дешевша, адже кожна смерть піхотинця вартує державі 15 млн.
просто совки не вміють воювати ніяк окрім як навчили у совкових училищах.
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03.07.2025 15:07 Ответить
Ні, гробові можна не виплачувати, якщо написати зник безвісти, або якщо командир напише, що загинув не в бою. І в суді родичі нічого не доведуть. Чого ви думаєте у нас втрати лише 40 тис., а мобілізують 30 тис. на місяць?
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03.07.2025 15:13 Ответить
100 % найкращий комент
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03.07.2025 14:40 Ответить
Яким чином зірвати? Все ж є в реєстрі "Оберіг"? Чи ні? Чи шкафи з папками,як 50 років тому.
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03.07.2025 14:34 Ответить
Пропаганда простіша, вона більше про емоції, а не про логіку. А так то все вірно - дані оцифровані, а поставити столи й ноутбуки можна в будь-якій іншій будівлі за кілька годин. Чи якби по парковці з бусами незламності влупили, то набрати транспорту можна в будь-якому підприємстві. Але то надто складні матерії.
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03.07.2025 14:49 Ответить
..якщо всі ТЦК ашники живі і не ушкоджені,то як можна зірвати мобілізацію, яка має ознаки насильницької діяльності???
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03.07.2025 15:05 Ответить
Оцей речник чи як його там розуміє що ще рік такої бусифікації то вже нікого просто буде ловити?
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03.07.2025 15:07 Ответить
 
 