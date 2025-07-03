Хочуть зірвати мобілізацію: Речник Сухопутних військ Саранцев про удари росіян по ТЦК в Україні
Окупанти завдають ударів по територіальних центрах комплектування в різних регіонах України, намагаючись зірвати мобілізацію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав в ефірі "Суспільного".
Він зазначив, що сьогоднішня атака по ТЦК в Полтаві була цілеспрямованою, і такі удари мають на меті зірвати мобілізацію в Україні.
Також Саранцев заявив, що процес мобілізації "неможливо зупинити, і ми будемо й далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей".
Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Долітають до своїх цілей від сили 5% запущених Силами оборони України БПЛА.
Так що розцінюємо ваш як заготовку на майбутнє, завдяки якій всі стерті коментарі автоматично записуватимуться як направлені проти зєлі, без різниці, за що саме вони були стерті.
Так вже і так більше мільйона бусифікували. Армії вже більше 2 мільйонів. І ще мало? А скільки треба?
Доречі, в цій "рукавичці" якраз і сидять кадрові військові. В кожному місті по всій Україні.
ніхто не думає що буде після того як висохне потічок грошей.
Україна отримала $22 мільярди фінансової допомоги від партнерів за пів року, - Мінфін Джерело: https://censor.net/n3561310
А після війни скажуть що грошей нема, як з вкладами СРСР.
Держава витрачає на спорядження 1-2 тис. доларів. їжа - 100 дол. на місяць. Краще спорядження та їжа лише своїм коштом.
Зарплата - 500 дол. на місяць. Зброя (кулемети) є з СРСР та Заходу.
Пілотів дронів, дрони та піхоту треба навчати та обслуговувати, тому припустимо що витрати на це рівні.
А ще піхота може платити хабарі, а дроні - ні.
Тому виходить, що піхота дешевша за дрони.
просто совки не вміють воювати ніяк окрім як навчили у совкових училищах.