Хочуть зірвати мобілізацію: Речник Сухопутних військ Саранцев про удари росіян по ТЦК в Україні

Окупанти завдають ударів по територіальних центрах комплектування в різних регіонах України, намагаючись зірвати мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що сьогоднішня атака по ТЦК в Полтаві була цілеспрямованою, і такі удари мають на меті зірвати мобілізацію в Україні.

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Також Саранцев заявив, що процес мобілізації "неможливо зупинити, і ми будемо й далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей".

Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.