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Новини Удари РФ по ТЦК
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Хочуть зірвати мобілізацію: Речник Сухопутних військ Саранцев про удари росіян по ТЦК в Україні

Наслідки удару РФ по Полтаві 3 липня 2025 року

Окупанти завдають ударів по територіальних центрах комплектування в різних регіонах України, намагаючись зірвати мобілізацію.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев сказав в ефірі "Суспільного".

Він зазначив, що сьогоднішня атака по ТЦК в Полтаві була цілеспрямованою, і такі удари мають на меті зірвати мобілізацію в Україні.

Читайте також: РФ атакувала будівлю ТЦК в Полтаві. Є загиблі та поранені, зокрема цивільні

Також Саранцев заявив, що процес мобілізації "неможливо зупинити, і ми будемо й далі комплектувати наше військо, готувати наших військових і залучати до оборони більшу кількість наших людей".

Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Автор: 

Полтава (568) ТЦК та СП (692) Полтавська область (1167) Полтавський район (60) Сухопутні війська ЗСУ (31)


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Топ коментарі
+20
Московити могли б стерти хоч всі будівлі ТЦК в Україні в порох, але ніколи б не змогли б зірвати дискредитувати б мобілізацію ,навіть на 1 % того ,як це зробили групи бусифікації ТЦК , їх керовніки та брехуни-речники з прес центрів.
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03.07.2025 14:14 Відповісти
+15
Всім, хто не вірив, що бусифікація - то російське ІПСО, присвячується.
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03.07.2025 14:04 Відповісти
+14
Як можна зірвати те, що вже зірване?
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03.07.2025 14:12 Відповісти
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Всім, хто не вірив, що бусифікація - то російське ІПСО, присвячується.
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03.07.2025 14:04 Відповісти
Присвячується всім тим хто вірив, що ТЦК працюють на ФСБ .
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03.07.2025 14:08 Відповісти
ти не знав, що для прикриття легенд агентів можуть позбуватися
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03.07.2025 14:11 Відповісти
Головне свято вірити в виправдання знайдеться...
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03.07.2025 14:34 Відповісти
мій попередній допис не пов'язаний напряму з новиною. Я не вірю в те що співробітники ТЦК працюють на ФСБ - ФСБ стільки не заплатить, скільки можна заробити без ризику отримати держ.зраду.
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03.07.2025 14:37 Відповісти
Зебіли будуть? нарешті відключати моб.інтернет під час повітряних тривог чи далі Україна харкатиме кров'ю через їх бездіяльність?
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03.07.2025 14:05 Відповісти
На кацапії виключають. Багато їм це допомогло?
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03.07.2025 14:06 Відповісти
Звісно, що допомагає.
Долітають до своїх цілей від сили 5% запущених Силами оборони України БПЛА.
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03.07.2025 14:25 Відповісти
Якщо летить на оптоволокні, то вимкнення інтернету нічого не дасть.
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03.07.2025 14:07 Відповісти
На оптоволоконні то лише біля ЛБЗ.
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03.07.2025 14:09 Відповісти
Тут більше мова про відносно тилові міста. Поряд з лінією фронта, куди дістають дрони на оптоволокні, відділення ТЦК заздалегідь евакуюються.
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03.07.2025 14:17 Відповісти
Евакуюють ? А то я думаю косяками тусуються. На своє місце , прифронтове заміну ловлять ?!
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03.07.2025 15:49 Відповісти
Ох і дурня ж . ! невже русня і дійсно вважає що мобілізація припиниться якщо знищити будівлю тцк !?
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03.07.2025 14:08 Відповісти
нє, то хтось навів як на важливий об'єкт
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03.07.2025 14:12 Відповісти
А ти впевнений, що то саме русня її знищила?
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03.07.2025 14:13 Відповісти
Та звісно - дещо беруть сумніви . От думаю - можливо ті шахеди прилетіли з Марсу .?
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03.07.2025 14:32 Відповісти
Ні , то просто лапша від чергового сречника
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03.07.2025 15:50 Відповісти
🤣🤣🤣
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03.07.2025 14:10 Відповісти
Станом на зараз в темі лише один стертий коментар.
Так що розцінюємо ваш як заготовку на майбутнє, завдяки якій всі стерті коментарі автоматично записуватимуться як направлені проти зєлі, без різниці, за що саме вони були стерті.
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03.07.2025 14:41 Відповісти
"і залучати до оборони більшу кількість наших людей"

Так вже і так більше мільйона бусифікували. Армії вже більше 2 мільйонів. І ще мало? А скільки треба?
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03.07.2025 14:12 Відповісти
Я тобі поясню за мобілізацію. От є домік, в ньому 800000 тисяч людей сидить. Біля доміка стоіть дорога на фронт. На фронті 300000 людей воює, вони там помирають, отримують інвалідність і тд. Так ось на вулиці мобілізують людей, але в домік їх не пускають, бо то не "рукавичка" і там засіли по блату, то вони по тій дорозі зразу ідуть на фронт
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03.07.2025 14:15 Відповісти
То, може, пора вже з доміка вигнати на фронт, а не виловлювати невдах на вулицях?
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03.07.2025 14:17 Відповісти
Гарно розжовано. Саме ці "авгієві стайні" колись обіцяв розігнати Сирський, займаючи посаду головкома. Обіцяний аудит...
Доречі, в цій "рукавичці" якраз і сидять кадрові військові. В кожному місті по всій Україні.
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03.07.2025 14:31 Відповісти
Ну так, втрат у нас немає. Ані незворотних, ані санітарних.
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03.07.2025 14:42 Відповісти
Приблизно перекладаю заяву речника на загальнолюдьску: "Ми і далі будемо хапати людей просто на вулицях і кидати на підвали! Бо як же інакше ми отримаємо хабарі? Нас ніщо не зупинить!"
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03.07.2025 14:12 Відповісти
Як можна зірвати те, що вже зірване?
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03.07.2025 14:12 Відповісти
Керманичі доповідають, що кожен місяць бусифікується до 30 тисяч. Це, по-твоєму, мало, зірвана мобілізація? А скільки тоді не зірвана?
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03.07.2025 14:15 Відповісти
Просто людолови добре працюють і мабуть ще є кого ловить. І замість того, щоб робити крилаті та балістичні ракети - влада просто краде гроші. Тобто хлопці в окопах на дурня сидять, наївно чекаючи, що ось-ось зеленьські народять ракетну прогаму і наші ракетчики нанесуть сокрушающий удар по Московії!!!
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03.07.2025 14:26 Відповісти
Рускій, будь обережний. 14 інтернет-агітаторів вже упіймали.
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03.07.2025 14:32 Відповісти
Або конашенкови шось не договорюють про втрати, включно з пораненими і дезертирами АБО велику частину відпускають за хабарі. Після тцк є ж якісь центри та полігони , перед дорогою до В.ч.
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03.07.2025 14:38 Відповісти
Московити могли б стерти хоч всі будівлі ТЦК в Україні в порох, але ніколи б не змогли б зірвати дискредитувати б мобілізацію ,навіть на 1 % того ,як це зробили групи бусифікації ТЦК , їх керовніки та брехуни-речники з прес центрів.
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03.07.2025 14:14 Відповісти
Підтримую.
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03.07.2025 14:51 Відповісти
Мобілізація в нашому випадку лише виграє час для тилу. Питання в тому, як цей дорогоцінний час використовується тилом та владою.
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03.07.2025 14:22 Відповісти
владою використовується на всі 100% - золотий дощ, крадуть аж пищать. Тил не відстає - хто може виїзджає.
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03.07.2025 14:34 Відповісти
Мобілізовані просто економлять гроші. Піхота - це лише дешева альтернатива дронам.
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03.07.2025 14:39 Відповісти
Угу. А потім після епохи шмігаля залишаться державні борги та забов'язання перед вдовами і сиротами. І всі буду тут в суди подавати, якщо швидко не отримають положену суму. Та ще сотні тисяч покалічених бійців і цивілів лікувати
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03.07.2025 14:42 Відповісти
про це ніхто не думає.
ніхто не думає що буде після того як висохне потічок грошей.
Україна отримала $22 мільярди фінансової допомоги від партнерів за пів року, - Мінфін Джерело: https://censor.net/n3561310
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03.07.2025 15:09 Відповісти
Ні, гробові можна не виплачувати, якщо написати зник безвісти, або якщо командир напише, що загинув не в бою. І в суді родичі нічого не доведуть. Чого ви думаєте у нас втрати лише 40 тис., а мобілізують 30 тис. на місяць?
А після війни скажуть що грошей нема, як з вкладами СРСР.
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03.07.2025 15:15 Відповісти
Один FPV - це десь 200-300 доларів. Повне спорядження (без зброї) солдата коштує дорожче, не кажучи про витрати на харчування.
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03.07.2025 14:44 Відповісти
Ображаєте піхоту. Один піхотинець - вартий умовно десяти дронам за 500 дол. Тобто еквівалент дронів на 5 тис. дол.
Держава витрачає на спорядження 1-2 тис. доларів. їжа - 100 дол. на місяць. Краще спорядження та їжа лише своїм коштом.
Зарплата - 500 дол. на місяць. Зброя (кулемети) є з СРСР та Заходу.
Пілотів дронів, дрони та піхоту треба навчати та обслуговувати, тому припустимо що витрати на це рівні.
А ще піхота може платити хабарі, а дроні - ні.
Тому виходить, що піхота дешевша за дрони.
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03.07.2025 15:09 Відповісти
Дурню написали, аби жирним шрифтом правільний висновок внизу можна було приткнути.
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03.07.2025 15:39 Відповісти
ніяк не дешевша, адже кожна смерть піхотинця вартує державі 15 млн.
просто совки не вміють воювати ніяк окрім як навчили у совкових училищах.
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03.07.2025 15:07 Відповісти
Ні, гробові можна не виплачувати, якщо написати зник безвісти, або якщо командир напише, що загинув не в бою. І в суді родичі нічого не доведуть. Чого ви думаєте у нас втрати лише 40 тис., а мобілізують 30 тис. на місяць?
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03.07.2025 15:13 Відповісти
100 % найкращий комент
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03.07.2025 14:40 Відповісти
Яким чином зірвати? Все ж є в реєстрі "Оберіг"? Чи ні? Чи шкафи з папками,як 50 років тому.
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03.07.2025 14:34 Відповісти
Пропаганда простіша, вона більше про емоції, а не про логіку. А так то все вірно - дані оцифровані, а поставити столи й ноутбуки можна в будь-якій іншій будівлі за кілька годин. Чи якби по парковці з бусами незламності влупили, то набрати транспорту можна в будь-якому підприємстві. Але то надто складні матерії.
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03.07.2025 14:49 Відповісти
..якщо всі ТЦК ашники живі і не ушкоджені,то як можна зірвати мобілізацію, яка має ознаки насильницької діяльності???
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03.07.2025 15:05 Відповісти
Повезло, що людолови були на виїзді. Тому ніхто не постраждав
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03.07.2025 16:09 Відповісти
Оцей речник чи як його там розуміє що ще рік такої бусифікації то вже нікого просто буде ловити?
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03.07.2025 15:07 Відповісти
По тцк не можна бити бо всі долари і євро будуть по вулиці шелестіти
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03.07.2025 15:25 Відповісти
 
 