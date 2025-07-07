Враг ударил дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье, есть раненые, - Сухопутные войска

Сегодня, 7 июля враг нанес воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

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Как сообщалось, 6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.