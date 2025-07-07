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Новости Удары РФ по ТЦК
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Враг ударил дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье, есть раненые, - Сухопутные войска

Запорожье после обстрела

Сегодня, 7 июля враг нанес воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.

"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека", - говорится в сообщении.

На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.

Также читайте: РФ продолжит бить по зданиям ТЦК в Украине, - Сухопутные войска

Как сообщалось, 6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Автор: 

Запорожье (2703) обстрел (28385) Харьков (7645) Запорожская область (3281) ТЦК (648) Харьковская область (1227) Запорожский район (167) Харьковский район (415) Сухопутные войска ВСУ (35)


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Топ комментарии
+15
Це вже схоже на нову тактику.Мобілізацію не зупинить,зате дасть привід для короткої радості нашим сцикунам.
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07.07.2025 11:37 Ответить
+13
А чого немає відповіді по курским та білгородским ваєнкоматам, по їх рятувальниках ?
Може боїмося засудження з боку прокацапського "бріксу" ?
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07.07.2025 11:37 Ответить
+8
Класика.

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07.07.2025 11:51 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Б"ють по скупченю людей
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07.07.2025 11:32 Ответить
Це вже схоже на нову тактику.Мобілізацію не зупинить,зате дасть привід для короткої радості нашим сцикунам.
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07.07.2025 11:37 Ответить
Якби ти був у війську,а тим більше на фронті,то знав би що немає ніяких номерів/окопів.Є позиції,кожна з яких має власну назву.В нас наприклад була росомаха,Луцьк,береза,дача і т.д.Це я тобі пояснюю що не виглядав зовсім ідіотом.
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07.07.2025 11:55 Ответить
Радості немає, бо якщо тцк втратить документи з званням і вос, або з відсрочками і бронюванням. Військовим теж мало радості, бо відпустку, ВЛК, посвідку участника бойових дій тощо - їм треба
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07.07.2025 13:37 Ответить
А чого немає відповіді по курским та білгородским ваєнкоматам, по їх рятувальниках ?
Може боїмося засудження з боку прокацапського "бріксу" ?
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07.07.2025 11:37 Ответить
Ні. З боку толерастного ЄС та США від яких ми зараз дуже залежимо.
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07.07.2025 12:24 Ответить
Можна ставити на дахах ТЦК зенітки й відстрелюватися від шахедів
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07.07.2025 11:37 Ответить
Кацап, тут бояри немає
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07.07.2025 11:42 Ответить
Класика.

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07.07.2025 11:51 Ответить
А хтось "присідає", коли це роблять застосовуючи засоби РЕБ? Не пишіть дурниць.
Їх потрібно збивати. Бажано ДО населених пунктів, але це майже неможливо. Тому й збивають часто вже над містом. І продовжуватимуть збивати.
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07.07.2025 11:52 Ответить
можна подумати що за 4 роки війни в Києві і інших містах не падали збиті шахеди і ракети на багатоповерхівки і при цьому не було жертв??? а куди їм ще падати? Щоб не падали на міста треба перед містами мати лінію ППО якого немає
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07.07.2025 11:57 Ответить
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07.07.2025 11:41 Ответить
Це вони вказали операторам "шлюхедів" наступну ціль?
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07.07.2025 11:53 Ответить
Вони зривають мобілізацію! Не дамо цього зробити! (Сарказм якщо ніхто не зрозумів)
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07.07.2025 11:44 Ответить
Більше питань мобілізаціі потрібно вирішувати в електронному виді, а не тягнути людей в ТЦК по будь-якій причині.
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07.07.2025 11:48 Ответить
А де "оповіщувачі" будуть накопичувати "добові поставки"? У "хмарному сховищі"? 😂
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07.07.2025 11:55 Ответить
в себе вдома.
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07.07.2025 13:42 Ответить
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07.07.2025 13:47 Ответить
Ухилянти дудять в одну дуду з окупантами, хто б міг подумати?
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07.07.2025 11:50 Ответить
Якщо я тобі зараз пишу номер бригади, то яким буде твоє наступне запитання? Що там у методичці від ФСБ?
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07.07.2025 12:15 Ответить
Ще один патріот-нафронтовик. Зараз таких - як гівна
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07.07.2025 12:19 Ответить
Ясно, значить то таке треба писати, коли людина в ЗСУ. Не оригінально, цілком в стилі волаючих з-під маминої спідниці.
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07.07.2025 12:22 Ответить
Що за "ухилянти"? Про кого конкретно мова?
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07.07.2025 12:03 Ответить
Ну та хто ухилянти? В Україні по приписці на 22 рік було 10 млн чоловіків у віці 18-60 років, служить та відслужило трохи більше 1 млн, значить інші майже 9 млн і є ухилянтами
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07.07.2025 12:08 Ответить
Із 1 млн на ЛБЗ ледь 200 000. Додамо ППО, ремонтників, штаби, і т. д.. Хай ще 300 000. А як ти назвеш решту більш ніж 500 000 осіб?
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07.07.2025 12:12 Ответить
Так це втрати за 3,5 роки війни - вбиті, пропавші безвісті, полонені, безповоротно ранені (каліки, інваліди, важкоконтужені) Всіх до купи буде тисяч 300, а ще до 200 тисяч в СЗЧ
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07.07.2025 12:21 Ответить
Ти не врахував що в сзч йдуть переважно з лбз. Тилові клоуни, як місцеві воїни- писаки, в сзч не підуть, бо вони зараз живуть своє найкраще життя, поки забусячені їх захищають. Тоді з твоїх та моїх підрахунків виходить що зараз служить 700 000, із яких 200 000 в сзч. Все вірно?
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07.07.2025 12:31 Ответить
Приблизно десь так і є. Не раз проскакувала цифра, що в ЗСУ служить біля 800 тисяч. Десь половина з них, тисяч 400, це тиловики, штаби, навчальні центри, ТЦК, логістика, мобільні ППО, охоронці білоруського та придністровського кордонів та інші. Ті, що фактично ходять на роботу, отримують хороше бабло і живуть найкращий період свого життя, як ти написав. Інші 400 тисяч бідняків і лохів тримають фронт, але 400 тисяч то на папері, бо з них 150-200 тисяч трохи мудріші і пішли в СЗЧ і на лінії зіткнення від Сум до Херсону перебувають 200-250 тисяч, які міняють одні одних на позиціях і втрати яких поповнює бусифікацією ТЦК
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07.07.2025 12:41 Ответить
А ще окрім ЗСУ є купа структур МВС - Нацгвардія, нацполіція, ДПСУ, ДСНС та інші, а також структури СБУ, Держслужби транспорту, та інші силові відомства, в яких служать та працюють ще з 400 тисяч і які через війну дуже гарно фінансуються. От всіх їх разом з ЗСУ називають Сили оборони і в яких служать сукупно 1,2 млн людей
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07.07.2025 13:11 Ответить
Мабуть це ті, хто потрапив у "розшук за адмін. порушення"
Не питайте про рішення суду, це вже навіть не смішно.
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07.07.2025 12:08 Ответить
Більшість з тих хто тут грає роль "узтлянтів" в коментарях, це московити, які умовно під "vpn", "наклеюють" собі прапор України до нікнейма, або хто зна, може від опи єрмака працюють.
Щоб не розуміти того, що від набору бійців напряму залежить обороноздатність, це повним далб@***** треба бути.
Ті які дійсно ухілєси, вони або ховаються не "відсвічуючи"
(тим більше в інтернеті, бо при бажанні великому спеціальних служб, знайти можна "на раз, два".), або вже не в Україні.
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07.07.2025 12:10 Ответить
Ну от ти напевно розумієш, "що від набору бійців напряму залежить обороноздатність". То виникає питання: що ти тут робиш, чому не став бійцем, чому не посилив собою обороноздатність???

За інших не переймайся і не вирішуй. Кожен має власну голову, і право розпоряджатися своїм життям так, як хоче.
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07.07.2025 12:20 Ответить
Ну от ти тут робиш про мене "висновок", що "не став бійцем", на основі чого ?
Для загального розвитку запитання тобі:
ти московит, чи корисний (той самий, сам знаєш хто) московитам ?
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07.07.2025 13:08 Ответить
Що справді став бійцем?
Якщо правда, то перша частина мого комента скасовується, а от друга залишається актуальною.
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07.07.2025 13:25 Ответить
То хто ти, московит, чи корисний (той самий, сам знаєш хто) московитам, так ти і не відповів, застидався трошки, чи таки московит ?

Другу частину твого допису так, спочатку пропустив, що ж, відповідаю і на другу частину:

"User User #593789" пише :
"За інших не переймайся і не вирішуй. "
=========
В тому то і справа, що за всіх громадян України "переймаюсь" як ти висловився, тому і прийнято було рішення в 2022 році, і "переймаюсь" і далі, тільки переймання різні бувають.
Та і ти "переймаєшся", тільки ти в сторону зменшення обороноздатності, тільки поки що не зрозуміти в якому статусі
(поки ти не відповів на поставлене тобі питання, чи ти московит, чи корисний (сам знаєш хто) московитів)
.

Стосовно " за інших вирішувати", то де в моїх дописах в цій темі, що я комусь щось вказую ? По цьому
(приписування мені того, чого не було, буцім то я вирішував за когось в спілкуванні)
маркеру, таки дуже схоже що ти і є московит, який своєю брехнею (а московити постійно брешуть, бо за московитами нема правоти з самого початку військової агресії 20 лютого 2014 року) про співрозмовника, бажає дискредитувати співрозмовника.
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07.07.2025 13:59 Ответить
Ти можеш тут написати що завгодно, наприклад, що москалів щодня пачками кладеш, але правдивість твоїх слів я ніяк перевірити не можу, тому і вірити в їм не зобов'язаний. Щодо цього я вже відповів вище.

Але чому ти вирішив назвати "ухилянтами" і "московитами під vpn", людей, які вважають, що їхнє життя цінне і розпоряджатися ним мають право лише вони, міг би і пояснити.

Чекаю на відповідь.
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07.07.2025 14:11 Ответить
А я і не відповідатиму на дурнуваті запитання, тому можеш не чекати на відповідь.
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07.07.2025 14:13 Ответить
нащо тобі так заморочуватись? в будь якому місті в мусарнях купа ухилянтів готових зразу в бій! та чомусь бажаючих нема помирать за неньку
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07.07.2025 12:21 Ответить
"Sasha Yemchenko" пише:
нащо тобі так заморочуватись?
======
Чмоня московитська, прості істини це по твоєму "заморочуватись" ?

"Sasha Yemchenko" пише:
"та чомусь бажаючих нема помирать за неньку"
======
Помирати і не треба, треба воювати проти окупанти-вбивці московії

(яка пішла війною проти України, віроломно напавши ще 20 лютого 2014 року (московитська медалька за окупацію Криму (який по міжнародному законодавству є невід'ємною частиною Україні), це яскраво підтверджує.)
, пізніше в тому ж 2014 році, розповсюдивши свою агресію ще і на території Луганської і Донецької областей.)

!
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07.07.2025 13:23 Ответить
ти мені тут дурня не клей! піди в мусарку і там розкажи про патриотизм
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07.07.2025 13:47 Ответить
я тебе дурня і не збирався клеїти, ти цілий дурень, хоча, скоріше всього, намагаєшся прикинутись нібито дурнем.
що чмоня московитська, не проканало ваше московитське гасло "ітті умірать", то бісишся ? 😆
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07.07.2025 14:12 Ответить
чим тобі ухилянти не такі? ти ж теж не мобілізувався, і ти також ухилянт.

ухилянти запускають шахеди? чи як? нічого не зрозумів.
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07.07.2025 12:33 Ответить
Фєдя, то не дивно, я ще вчора зрозумів, що ти тупий.
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07.07.2025 12:38 Ответить
на питання дай відповідь
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07.07.2025 12:56 Ответить
Беручи до уваги ,що всі прильоти по важливих військових об'єктах не розголошуються та замовчуються - то постійні стогони речників свідчать про те ,що будівлі тцк навіть самим керівництвом ЗСУ не вважаються чимось важливим та потрібним ...
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07.07.2025 11:54 Ответить
В Запорожье попадание в здание университета, но целью конечно было областное ТЦК(которое ну очень не рядом). Вообще ТЦК всех уровней главная цель(по крайней мере такова убогая информационная пропаганда). Но все збс.
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07.07.2025 12:01 Ответить
А почему нет, чтобы напугать и сорвать мобилизацию.
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07.07.2025 12:16 Ответить
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07.07.2025 12:03 Ответить
у нас на музичному фронті біда, хай воює.
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07.07.2025 12:57 Ответить
в тцкунів є тепер шанс особисто відплатити кацапам на нулі в Донецькій області
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07.07.2025 12:16 Ответить
Цє не смішно. Майже всі обласні ТЦК атаковані. Куди зараз будуть доставляти бусіфікованих? Там то були добре облаштовані підвали з решітками на вікнах.
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07.07.2025 12:29 Ответить
Не радійте ударам кацапів по тцк !!!!!
Не забувайте що там окрім працівників гинуть мобілізовані, бойові військові, військові з пораненнями
Майте хоч краплину розуму і совісті
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07.07.2025 13:00 Ответить
Забусячених простих кріпаків дійсно дуже шкода. Проте в першу чергу винні в їх загибелі ТЦКуни, котрі тримають їх там без їхньої згоди.
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07.07.2025 13:06 Ответить
Для чоловіків які у "вільній" Україні мають менше прав ніж чоловіки в авторитарній Росії це виглядає як звільнення
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07.07.2025 13:46 Ответить
 
 