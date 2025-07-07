Враг ударил дронами по зданию ТЦК в Харькове и вблизи военкомата в Запорожье, есть раненые, - Сухопутные войска
Сегодня, 7 июля враг нанес воздушные удары БПЛА по Харькову и Запорожью. В результате атаки произошли попадания вражеских БПЛА в здание Харьковского областного ТЦК и СП и прилегающую территорию, а также вблизи Запорожского областного ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Сухопутных войск.
"Предварительно, среди военнослужащих Запорожского областного ТЦК и СП есть раненый, а в Харьковском ОТЦК и СП - ранены 3 человека", - говорится в сообщении.
На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется.
Как сообщалось, 6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БпЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
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Може боїмося засудження з боку прокацапського "бріксу" ?
Їх потрібно збивати. Бажано ДО населених пунктів, але це майже неможливо. Тому й збивають часто вже над містом. І продовжуватимуть збивати.
Не питайте про рішення суду, це вже навіть не смішно.
Щоб не розуміти того, що від набору бійців напряму залежить обороноздатність, це повним далб@***** треба бути.
Ті які дійсно ухілєси, вони або ховаються не "відсвічуючи"
(тим більше в інтернеті, бо при бажанні великому спеціальних служб, знайти можна "на раз, два".), або вже не в Україні.
За інших не переймайся і не вирішуй. Кожен має власну голову, і право розпоряджатися своїм життям так, як хоче.
Для загального розвитку запитання тобі:
ти московит, чи корисний (той самий, сам знаєш хто) московитам ?
Якщо правда, то перша частина мого комента скасовується, а от друга залишається актуальною.
Другу частину твого допису так, спочатку пропустив, що ж, відповідаю і на другу частину:
"User User #593789" пише :
"За інших не переймайся і не вирішуй. "
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В тому то і справа, що за всіх громадян України "переймаюсь" як ти висловився, тому і прийнято було рішення в 2022 році, і "переймаюсь" і далі, тільки переймання різні бувають.
Та і ти "переймаєшся", тільки ти в сторону зменшення обороноздатності, тільки поки що не зрозуміти в якому статусі
(поки ти не відповів на поставлене тобі питання, чи ти московит, чи корисний (сам знаєш хто) московитів)
.
Стосовно " за інших вирішувати", то де в моїх дописах в цій темі, що я комусь щось вказую ? По цьому
(приписування мені того, чого не було, буцім то я вирішував за когось в спілкуванні)
маркеру, таки дуже схоже що ти і є московит, який своєю брехнею (а московити постійно брешуть, бо за московитами нема правоти з самого початку військової агресії 20 лютого 2014 року) про співрозмовника, бажає дискредитувати співрозмовника.
Але чому ти вирішив назвати "ухилянтами" і "московитами під vpn", людей, які вважають, що їхнє життя цінне і розпоряджатися ним мають право лише вони, міг би і пояснити.
Чекаю на відповідь.
нащо тобі так заморочуватись?
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Чмоня московитська, прості істини це по твоєму "заморочуватись" ?
"Sasha Yemchenko" пише:
"та чомусь бажаючих нема помирать за неньку"
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Помирати і не треба, треба воювати проти окупанти-вбивці московії
(яка пішла війною проти України, віроломно напавши ще 20 лютого 2014 року (московитська медалька за окупацію Криму (який по міжнародному законодавству є невід'ємною частиною Україні), це яскраво підтверджує.)
, пізніше в тому ж 2014 році, розповсюдивши свою агресію ще і на території Луганської і Донецької областей.)
!
що чмоня московитська, не проканало ваше московитське гасло "ітті умірать", то бісишся ? 😆
ухилянти запускають шахеди? чи як? нічого не зрозумів.
Не забувайте що там окрім працівників гинуть мобілізовані, бойові військові, військові з пораненнями
Майте хоч краплину розуму і совісті