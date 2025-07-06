РФ продолжит бить по зданиям ТЦК в Украине, - Сухопутные войска

Вероятно, РФ продолжит наносить удары по зданиям территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в Украине.

Об этом рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) - это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", - отметил спикер.

Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронесения туда взрывных устройств.

По его словам, эти три атаки на ТЦК и СП,произошедшие в последнее время - в Полтаве, Кривом Роге, Кременчуге - являются продолжением этой кампании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотят сорвать мобилизацию: Спикер Сухопутных войск Саранцев об ударах россиян по ТЦК в Украине

"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны, мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер.

Как сообщалось, 6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.