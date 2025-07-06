РФ продолжит бить по зданиям ТЦК в Украине, - Сухопутные войска
Вероятно, РФ продолжит наносить удары по зданиям территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в Украине.
Об этом рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) - это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", - отметил спикер.
Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронесения туда взрывных устройств.
По его словам, эти три атаки на ТЦК и СП,произошедшие в последнее время - в Полтаве, Кривом Роге, Кременчуге - являются продолжением этой кампании.
"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны, мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер.
Как сообщалось, 6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.
Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
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Всі твої розумові потуги направлені на дескридитацію системи. Бо так всі роблять. Нити - це основна скрепа мудрого наріду.
А гроші пану Бурляю хто носив? Вони такі самі як пан Бурляй?
Ви помітьте жоден недолугий валантьор , зелений пропагандон , тиловий політрук - не розповідає і не приводить прикладу Ізраїлю .
От уявіть собі виступає БЛУДАНов - і каже - народ - якщо ви не одумаєтеся - прийде ІЗРАЇЛЬСКЕ ТЦК . Відкриємо кордони ,зробимо чіткі терміни контрактів , фінансове забезпечення вище чим в прокурора , діти чиновників підуть в штурмовики , кабмін буде жити в лініях оборони ..
Але коли ти совок - то навіть вдягнувши личину українського патріота - в душі ти залишаєшся руськомірним бурятом
Ухилянти скинулися?
Хутін хоче звільнити хахлов-ухилянтів
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