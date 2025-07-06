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РФ продолжит бить по зданиям ТЦК в Украине, - Сухопутные войска

Удар по зданию ТЦК в Полтаве. Атака шахидов

Вероятно, РФ продолжит наносить удары по зданиям территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в Украине.

Об этом рассказал спикер командования Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как мы уже отмечали, основная цель российских ударов по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки(ТЦК и СП) - это попытка срыва мобилизационных мероприятий в Украине. Враг очень боится притока военнослужащих в нашу армию", - отметил спикер.

Саранцев напомнил, что эта кампания россиян началась раньше - в форме террористических атак на здания ТЦК и СП с сериями минирований и попыток пронесения туда взрывных устройств.

По его словам, эти три атаки на ТЦК и СП,произошедшие в последнее время - в Полтаве, Кривом Роге, Кременчуге - являются продолжением этой кампании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хотят сорвать мобилизацию: Спикер Сухопутных войск Саранцев об ударах россиян по ТЦК в Украине

"Учитывая это, мы ожидаем, что попытки таких ударов могут продолжаться. Со своей стороны, мы будем делать все возможное, чтобы обезопасить военнослужащих, работающих в ТЦК и СП, а также гражданских, которые обращаются в эти центры", - добавил спикер.

Как сообщалось, 6 июля враг ударил дронами по Кременчугскому ТЦК.

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА. Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Автор: 

обстрел (28363) ТЦК (644) Сухопутные войска ВСУ (33)


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Топ комментарии
+16
Московитам це легко зробити: легіон союзників по боротьбі з мобілізацією надасть їм координати будь-якого ТЦК, ще й фото вишлють.
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06.07.2025 13:02 Ответить
+15
На мій хлопський розсуд воєнкоми Бурляй і Борисов взмозі винайняти приватну будівельну компанію і побудувати підземний палац з мармуровими стінами
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06.07.2025 13:15 Ответить
+15
Щодня прилітає по десяткам цивільних будинків і військових обєктах - і ми не чуємо стогону цілого речника сухопутних сил . Тут раз в місяць прилетіло біля ТЦК і бідосі -речники плачуть - що знищується опора та надія нації - будівля ТЦК -символ мужності, благородства ,безкористності та незламності українського народу .
Але беручи до уваги ,що рівень коричневого моря навколо тцк вже піднявся до вух і зважаючи на смак та запах цієї субстанції - впевненість ,що то шоколад зникає навіть в самих затятих шанувальників ТЦК
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06.07.2025 13:19 Ответить
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Я "завідую" таким як ви - бо жити без мізків просто
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06.07.2025 13:35 Ответить
А в тебе є мізки, а нема грощей. Біда яка. А у військкома Бурляя є гроші, а мізків нема.

Всі твої розумові потуги направлені на дескридитацію системи. Бо так всі роблять. Нити - це основна скрепа мудрого наріду.
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06.07.2025 13:39 Ответить
Ого ви навіть два речення склали до купи. )) Тепер залишилося лише наповнити їх сенсом . Спробуйте ще раз - може вийде
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06.07.2025 13:41 Ответить
Ну якби в вашему скигленні був сенс, то і відповіді були б інші.

А гроші пану Бурляю хто носив? Вони такі самі як пан Бурляй?

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06.07.2025 13:45 Ответить
А хто примушувава недофіцера Бурляя гроші брати ? Чи Бурляя НЄ СМАГЛА АТКАЗАЦЯ? Дєвачка Бурляй взяла патамушо нє магла атказать ? )))
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06.07.2025 13:56 Ответить
Такі ето другоє. Давати - святе, не вінуваті ми. А брати - це зло. Ухилянт ухилянту рознь.
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06.07.2025 15:35 Ответить
Якщо не будуть брати хабарі - то кому тоді їх давати ? Ця проста логіка не приходить вам в голову?
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06.07.2025 15:44 Ответить
Я також бачу просту логіку твоїх слів - право давати хабар - святе право кожного. Відповідальність має нести лише влада. А пересічники - мають бути безкарні. Ця проста логіка не приходить вам в голову?
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06.07.2025 15:45 Ответить
Сволоту Бурлая хто призначив на посаду? Може у нього і в обов'язках прописано - брати хабарі?
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06.07.2025 14:42 Ответить
А откуда у него такие деньги?
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06.07.2025 13:46 Ответить
А у Борисова? А у Крупи? Та їх легіон, цих покидьків. І поскаржитися на них нема кому, бо ті ж прокурори - клієнти Крупи. Коло замкнулося.
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06.07.2025 14:44 Ответить
Хтось на повному серйозі думає. що це завадить бравим бугаям ловити людей на вулицях?
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06.07.2025 13:41 Ответить
Интересно где сейчас зеленский. Главнокомандующий типа.
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06.07.2025 13:49 Ответить
Може скумбрію жарить?
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06.07.2025 14:45 Ответить
Я от помітив ,що всі захисники злочинів ТЦк та совкого керівництва ,ці тилові патріоти- завжди для себе беруть за приклад москалів . Тобто ПІДСВІДОМО - ці всі "недопатріоти таємно мріють про те щоб в Україні ВСЕ було як в москаля - раком і силою- уляблена поза цих "патріотів"
Ви помітьте жоден недолугий валантьор , зелений пропагандон , тиловий політрук - не розповідає і не приводить прикладу Ізраїлю .
От уявіть собі виступає БЛУДАНов - і каже - народ - якщо ви не одумаєтеся - прийде ІЗРАЇЛЬСКЕ ТЦК . Відкриємо кордони ,зробимо чіткі терміни контрактів , фінансове забезпечення вище чим в прокурора , діти чиновників підуть в штурмовики , кабмін буде жити в лініях оборони ..

Але коли ти совок - то навіть вдягнувши личину українського патріота - в душі ти залишаєшся руськомірним бурятом
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06.07.2025 13:52 Ответить
Тут таких повен форум.
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06.07.2025 14:29 Ответить
А як ти назвеш тих, хто проти мобілізації, за мир і капітуляцію?
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06.07.2025 16:08 Ответить
РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні

Ухилянти скинулися?
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06.07.2025 14:05 Ответить
Ухилянти скинулися донатами на бусіки - які думали , що підуть на фронт ....
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06.07.2025 14:10 Ответить
Невже тепер працівники ТЦК підуть на передову
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06.07.2025 14:10 Ответить
На закарпатський фронт, чи у волинський котел побіжать.
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06.07.2025 14:20 Ответить
УБД автоматично , за 24 год
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06.07.2025 14:51 Ответить
На этой неделе женщина брюнетка 42 лет на вид в очках и с герпесными язвами на губах фотографировала на айпад здание тук в Славянске это мне показалось очень странным и подозрительным женщина выглядела агрессивно была одет в темные строгие брюки и блузку на ее шее была зелёная косынка женщина подъехала на чёрной Тойоте Аурис и сфотографировала несколько раз ТЦК это в Славянске!
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06.07.2025 14:21 Ответить
Москалі "нащупали" слабке місце і зараз максимально будуть використовувати це. Провал мобілізації 100% лежить на тцк, втрата довіри до людей у формі на тцк та "поліцейських ухилянтах". Всі знають розцінки зняти з розшуку, вихід із бусика, вихід із тцк, виїхати і добратися до дому із навчального центру і так далі. Хтось віддає найцінніше а інший збагачується, соціальна несправедливість може привезти до дуже важких наслідків. Без зміни мобілізаційних процесів нас чекає крах. Сотні тисяч хлопців не розуміють коли їх замінять на передку і чи взагалі вони доживуть до цього моменту. Невідомість породжує байдужість. ще в ко шукайте варіанти виходу із цього тупика який ви самі і створили, покажіть приклад, у вас у всіх є родичі чоловічої статі, нехай мобілізуються і ідуть воювати, покажіть що війна не тільки для бідних.
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06.07.2025 14:33 Ответить
Це небезпечно. Потрібно заборонити працівникам тцк зберігати гроші на роботі в сейфах.
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06.07.2025 14:48 Ответить
А може просто ТЦКшникам заборонити ходити на роботу - бо там небезпечно ? Нехай працюють дистанційно ...))
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06.07.2025 15:14 Ответить
Це, напевно, ухилянти скинулись - по 10-12 тис. доларів та заплатили якийсь рашистський ракетній бригаді. Зате не треба через річку пливти.
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06.07.2025 15:12 Ответить
по мнєнію кацапських ботів....

Хутін хоче звільнити хахлов-ухилянтів

.
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06.07.2025 15:50 Ответить
#Москальня допомагає ЗЕзраді замітати сліди з пропавшими безвісти, з бусифікованими, з кількістю незаконно виданих відсрочок і т.д. Треба з покрити ЗЕзраду?
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06.07.2025 16:08 Ответить
Ухилянти кажуть росіянам- Спасібо! Работайте, братья!
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06.07.2025 16:09 Ответить
..
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06.07.2025 16:37 Ответить
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