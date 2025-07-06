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РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні, - Сухопутні війська

Удар по будівлі ТЦК в Полтаві. Атака шахедів

Ймовірно, РФ продовжить завдавати ударів по будівлях територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в Україні.

Про це розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Як ми вже зазначали, основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії", - зазначив речник.

Саранцев нагадав, що ця кампанія росіян розпочалась раніше - у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв.

За його словами, ці три атаки, які відбулись на ТЦК і СП останнім часом - у Полтаві, Кривому Розі, Кременчуці - є продовженням цієї кампанії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хочуть зірвати мобілізацію: Речник Сухопутних військ Саранцев про удари росіян по ТЦК в Україні

"З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", - додав речник.

Як повідомлялося, 6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.

Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Автор: 

обстріл (29689) ТЦК та СП (696) Сухопутні війська ЗСУ (33)


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Топ коментарі
+11
Московитам це легко зробити: легіон союзників по боротьбі з мобілізацією надасть їм координати будь-якого ТЦК, ще й фото вишлють.
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06.07.2025 13:02 Відповісти
+10
А якщо взяти до уваги, що тцкпереважно розміщені у приміщеннях колишніх військкоматів, посеред житлової забудівлі...
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06.07.2025 13:04 Відповісти
+9
На мій хлопський розсуд воєнкоми Бурляй і Борисов взмозі винайняти приватну будівельну компанію і побудувати підземний палац з мармуровими стінами
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06.07.2025 13:15 Відповісти
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Московитам це легко зробити: легіон союзників по боротьбі з мобілізацією надасть їм координати будь-якого ТЦК, ще й фото вишлють.
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06.07.2025 13:02 Відповісти
Координати вони і самі знають, а от фото з наслідками, підАри за копійку на пиво надішлють запросто.
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06.07.2025 13:19 Відповісти
Я в Славянске видела как женщина брюнетка в очках где-то 42 года отраду, среднего роста на чёрной Тойоте Аурис с номерными знаками АН и с герпесными язвами на губах фотографировала ТЦК г. Славянска на айпад и сетовала что геолокация плохо ловиться надеюсь эта информация поможет Правоохранителям впоймат преступницу!
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06.07.2025 13:26 Відповісти
А герпес наверное отвонючих, немытых прутней бурятов?
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06.07.2025 13:37 Відповісти
Я думаю она его насосала с обрезанного члена когда сидела под старом у своего начальника….
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06.07.2025 13:42 Відповісти
Ну так буряты ж и есть обрезанные
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06.07.2025 13:46 Відповісти
Она была одета в чёрный брючный костюм и на шее у неё была зелёная косынка как у пионеров только такая салатная…
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06.07.2025 13:45 Відповісти
Наверное от труханины позеленела, она ей вытирала и свои губы и обрезанный прутень
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06.07.2025 13:49 Відповісти
Она ещё что-то под нос себе бормотала типа - «не долго вам осталось… за Таганрог ответите мне…»
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06.07.2025 13:47 Відповісти
Всі ТЦК це колишні військомати ще з радянських часів тому їх адреси є у парашників, а тому і кординати вирахувати дуже легко. Ну і дійсно легіон слимаків про яких сказав Кобзар:

За шмат гнилої ковбаси

У вас хоч матір попроси,

То оддасте.
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06.07.2025 13:21 Відповісти
а ти зовсім дурачок, чи не зовсім? в гугл картах не можеш адресу знайти з координатами і супутниковими знімками?
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06.07.2025 13:51 Відповісти
І що з того? Суть мого допису не про труднощі з добуванням координат, а про наявність великої кількості мудачья, яке лише поаплодує окупантам за знищення пунктів мобілізації.
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06.07.2025 13:57 Відповісти
а ти звідки про них знаєш? ти один з них? може опитування проводив?
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06.07.2025 13:59 Відповісти
Як не знати, якщо живеш у цьому суспільстві? Та вас навіть на цьому форумі ціла купа сидить.
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06.07.2025 14:01 Відповісти
вас? це ж ти один з тих поганців.
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06.07.2025 14:04 Відповісти
Звідки ти цю думку висмоктав, можна поцікавитись?
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06.07.2025 14:06 Відповісти
в мене думки не висмоктуються, я ж не ти. думка така з'явилась звідти, звідки і в тебе, що довкола повно зрадників.
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06.07.2025 14:08 Відповісти
То що ти хочеш мені довести, якщо ти згоден з великою кількістю зрадників, нащо засераєш стрічку?
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06.07.2025 14:10 Відповісти
Орки хочуть сподобатись ухилянтам.
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06.07.2025 13:02 Відповісти
Вони вже їм подобаються, принаймні у питанні атак на ТЦК.
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06.07.2025 13:04 Відповісти
Зараз прийдуть мовчани-шпунтіки-декапольцеви-сергії(з чат жіпіпті) і пояснять що на рашці мобілізації нема, ніколи не було і не буде
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06.07.2025 13:05 Відповісти
А ти з окопу пишеш ? Грач
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06.07.2025 13:06 Відповісти
Правильно українською було би Шпак. Пиши повністю на каапський, бо це твоє.
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06.07.2025 13:14 Відповісти
Правильно українською було би Дрізд, блазень.
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06.07.2025 13:18 Відповісти
Історично в різних регіонах по різному було. Це козацька фамілія-прізвисько.
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06.07.2025 13:21 Відповісти
Кацапського козака?
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06.07.2025 13:26 Відповісти
А такі коли існували?

Невіглас, зникни.
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06.07.2025 13:30 Відповісти
Спалився немитий.
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06.07.2025 13:33 Відповісти
Дурне, зникни.
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06.07.2025 13:35 Відповісти
Що трапилося, кацапа?
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06.07.2025 13:36 Відповісти
Я бачу черговий Рогуляка здобув уявну перемогу. Вітаю та зливаю тебе.

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06.07.2025 13:41 Відповісти
Потужно, кацапа!
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06.07.2025 13:43 Відповісти
Так шо невіглас, змийся, як лайно в унітаз.
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06.07.2025 13:23 Відповісти
Грач це грак українською.
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06.07.2025 13:26 Відповісти
Точно. Шпак - то інший птах.
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06.07.2025 13:29 Відповісти
А якщо взяти до уваги, що тцкпереважно розміщені у приміщеннях колишніх військкоматів, посеред житлової забудівлі...
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06.07.2025 13:04 Відповісти
... а адреси - "секрет полішинеля"
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06.07.2025 13:09 Відповісти
Мені свезло...мого району посеред промзони
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06.07.2025 13:16 Відповісти
Ймовірно і неочікувано командування заявило.
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06.07.2025 13:04 Відповісти
а, по підстанціям перестане?
що ж обрати?
по тцк чи по енергетиці?
що ж обрати?
підкажіть....
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06.07.2025 13:04 Відповісти
Ну так-то зі світлом краще, по-моєму відповідь очевидна, тим більше літо в самому розпалі, на вулиці пекло
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06.07.2025 13:40 Відповісти
то, знову утюгі заволали, що українськи ніщєброди повмикали кондікі.
заважають, суки посполиті, зеленим мародерам красти на електриці.
до речі!
ніхто ж не задумався, навіщо бити по тцк? що б що? що такого цінного в тцк?
архіви!!!!
у нас досі все зберігається в бумажках, саме в тцк.
от не повірите, фьодоров не дасть збрехати!
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06.07.2025 13:51 Відповісти
>це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні

Що тепер робити? Теоретично, русня може атакувати будь-яку будівлю ТЦК - а там багато людей. БЧ шахедів містить багато вибухівки - навіть якщо розмістити ТЦК в підвалах, буде біда.
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06.07.2025 13:04 Відповісти
як варіант - будувати за містами підземні бункери, але це час та гроші. не знаю, що влада буде робити (або не робити) з цією проблемою
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06.07.2025 13:11 Відповісти
На мій хлопський розсуд воєнкоми Бурляй і Борисов взмозі винайняти приватну будівельну компанію і побудувати підземний палац з мармуровими стінами
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06.07.2025 13:15 Відповісти
«РФ продовжить бити по будівлях ТЦК.» -А ми потужно будемо терпіти удари по наших ТЦК і не бити по їхніх воєнкоматах?
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06.07.2025 13:06 Відповісти
Складається стійке враження, що ворог, який явно почав цілеспрямовано лупити по будівлях ТЦК, знає краще про роль цієї організації у організації спротиву, аніж наші доморощені хом'ячки, які радіють руйнуванням.
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06.07.2025 13:07 Відповісти
" , знає краще про роль цієї організації у організації спротиву"- .ТЦК своими действиями способствовало срыву мобилизации и подрыву доверия к ЗСУ больше, чем всё ИПСО и кацапские пропаганодоны вместе взятые. ФСБ им памятник поставит, за то, что сделали их работу, причём за украинские финансы.
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06.07.2025 13:14 Відповісти
Ти, напевно той доброволець, який сумлінно пішов до військомату і завтра йдеш у військо?
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06.07.2025 13:38 Відповісти
Бачу, його активно підтримали інші "добровольці".
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06.07.2025 13:53 Відповісти
Я бы пошёл, только военкоматы остались у вас на кацапщине, тут давно ТЦК.
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06.07.2025 13:56 Відповісти
ТЦК - це своєрідна "біржа праці". Завдання стосовно мобілізації - оповіщення населення та відбір кандидатів на службу. Якби населення не шукало причин чому замість нього має служити хтось інший, а виконувало свій обов'язок, потреби пхати в буси маминих квіточок не було. Ну якось у лютому 22-го нікого не пхали, люди самі приходили, даючи час іншим підготуватись. І інші підготувались - купили довідки, забронювались, звалили за кордон, засіли по домах та телеграм-групах типу "Повістки рідного Мухосранська". А служити має умовний Василь, який не засцяв у 22-му і раніше.
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06.07.2025 14:06 Відповісти
Кацапаы хотят засставить нас капитулировать, но им этого ничего не поможет! ТЦК у нас по всей Украине очень много и нашу волю к победе не сломить! Все равно года через 2 Рашка прекратит своё существования, а ВСУ будет брать Москву! А нашим воинам ТЦК я желаю крепких нервов и сил!
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06.07.2025 13:08 Відповісти
Треба щоб вони працювали тільки у бусіках, тоді ворог буде не в змозі їх вирахувати.
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06.07.2025 13:09 Відповісти
І буде свобода мудрому наріду!!!1
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06.07.2025 13:16 Відповісти
А він був колись вільний?
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06.07.2025 13:18 Відповісти
Вільний і нікому нічого не винний, а лише йоні все всі винні - влада, судді, всесвіт, батьки. Все як в дитинстві.
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06.07.2025 13:25 Відповісти
а коли був мудрим,якщо??це ж який у нього левел що опинився в такій сраці???
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06.07.2025 13:42 Відповісти
на веломашинах! бусіки потрібні на фронті для евакуацій! гроші ТЦК на спорядження бусифікованих!
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06.07.2025 13:52 Відповісти
Сара нцев. Нарешті викулали з піанерського кварталу.
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06.07.2025 13:10 Відповісти
Уроди, там же люди в катівнях.
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06.07.2025 13:10 Відповісти
Катівні фашистсткого київського режиму!!!1 Нема свабоди!!!1
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06.07.2025 13:15 Відповісти
Речник дебіл.
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06.07.2025 13:12 Відповісти
Там всі альтернативнообдаровані.
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06.07.2025 13:19 Відповісти
Вся влада альтернативнообдаровані, а мудрий нарід - інша справа.
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06.07.2025 13:26 Відповісти
Це їм особисто повідомили орки на спільній нараді?
До речі, а фото самих знищених будівель тецека вже є, чи вони секретні?
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06.07.2025 13:14 Відповісти
Так что,из жилой застройки их перемещать не собираются?
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06.07.2025 13:15 Відповісти
Один тут доводив що це дуже дорого. Краще після того як шахед або ракета довбане і вб'є людей - просити у Трампа ППО.
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06.07.2025 13:29 Відповісти
Мрії кацапів і ухилянтів співпали...
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06.07.2025 13:17 Відповісти
Які мрії? Зараз все в електронному вигляді в загальній базі. Руйнування тцк нічого не дасть абсолютно. Його роботу можна відновити за 2 години в будь-якому іншому приміщенні. Невже ти справді думаєш, що кацапи цього не розуміють?
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06.07.2025 13:31 Відповісти
Недолуга влада повністю зірвала мобілізацію, і ворога не треба.
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06.07.2025 13:18 Відповісти
Ставьте лайк кто хочет мира любой ценой и верит, что нужно просто перестать стрелять.

Нужно просто перестать стрелять!
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06.07.2025 13:19 Відповісти
Бери ширше, мішалка. Поки що.
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06.07.2025 13:30 Відповісти
Щодня прилітає по десяткам цивільних будинків і військових обєктах - і ми не чуємо стогону цілого речника сухопутних сил . Тут раз в місяць прилетіло біля ТЦК і бідосі -речники плачуть - що знищується опора та надія нації - будівля ТЦК -символ мужності, благородства ,безкористності та незламності українського народу .
Але беручи до уваги ,що рівень коричневого моря навколо тцк вже піднявся до вух і зважаючи на смак та запах цієї субстанції - впевненість ,що то шоколад зникає навіть в самих затятих шанувальників ТЦК
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06.07.2025 13:19 Відповісти
При чім тут тцк? Орки будуть бити по всіх більш - менш важливих цілях - поки по 500 шахедів в день. А коли буде по 1000 в день- то почнуть лупити по любій інфрастуктурі без розбору.
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06.07.2025 13:24 Відповісти
Дійсно. Тцк ні причім. Головне задачкі.
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06.07.2025 13:28 Відповісти
Совпадение? Когоротировали в ОПе?
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06.07.2025 13:25 Відповісти
Так мобилизация сорвана уже давно. И не кацапами.
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06.07.2025 13:25 Відповісти
З якого переляку це центри соціальної підтримки? кого вони підтримують?
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06.07.2025 13:25 Відповісти
Вони підримують інтернет тролей ФСБ.
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06.07.2025 13:28 Відповісти
Владу.
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06.07.2025 13:32 Відповісти
Як вам не соромно ? От вам конкретний приклад підтримки :

Сім'я військкома Бурляя володіє нерухомістю та автівками на майже $1,000,000, - Джерело: https://censor.net/ua/n3560831
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06.07.2025 13:33 Відповісти
Завідно? Чому він має, а не ти?
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06.07.2025 13:34 Відповісти
Я "завідую" таким як ви - бо жити без мізків просто
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06.07.2025 13:35 Відповісти
А в тебе є мізки, а нема грощей. Біда яка. А у військкома Бурляя є гроші, а мізків нема.

Всі твої розумові потуги направлені на дескридитацію системи. Бо так всі роблять. Нити - це основна скрепа мудрого наріду.
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06.07.2025 13:39 Відповісти
Ого ви навіть два речення склали до купи. )) Тепер залишилося лише наповнити їх сенсом . Спробуйте ще раз - може вийде
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06.07.2025 13:41 Відповісти
Ну якби в вашему скигленні був сенс, то і відповіді були б інші.

А гроші пану Бурляю хто носив? Вони такі самі як пан Бурляй?

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06.07.2025 13:45 Відповісти
А хто примушувава недофіцера Бурляя гроші брати ? Чи Бурляя НЄ СМАГЛА АТКАЗАЦЯ? Дєвачка Бурляй взяла патамушо нє магла атказать ? )))
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06.07.2025 13:56 Відповісти
А откуда у него такие деньги?
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06.07.2025 13:46 Відповісти
Хтось на повному серйозі думає. що це завадить бравим бугаям ловити людей на вулицях?
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06.07.2025 13:41 Відповісти
Интересно где сейчас зеленский. Главнокомандующий типа.
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06.07.2025 13:49 Відповісти
Я от помітив ,що всі захисники злочинів ТЦк та совкого керівництва ,ці тилові патріоти- завжди для себе беруть за приклад москалів . Тобто ПІДСВІДОМО - ці всі "недопатріоти таємно мріють про те щоб в Україні ВСЕ було як в москаля - раком і силою- уляблена поза цих "патріотів"
Ви помітьте жоден недолугий валантьор , зелений пропагандон , тиловий політрук - не розповідає і не приводить прикладу Ізраїлю .
От уявіть собі виступає БЛУДАНов - і каже - народ - якщо ви не одумаєтеся - прийде ІЗРАЇЛЬСКЕ ТЦК . Відкриємо кордони ,зробимо чіткі терміни контрактів , фінансове забезпечення вище чим в прокурора , діти чиновників підуть в штурмовики , кабмін буде жити в лініях оборони ..

Але коли ти совок - то навіть вдягнувши личину українського патріота - в душі ти залишаєшся руськомірним бурятом
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06.07.2025 13:52 Відповісти
РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні

Ухилянти скинулися?
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06.07.2025 14:05 Відповісти
Ухилянти скинулися донатами на бусіки - які думали , що підуть на фронт ....
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06.07.2025 14:10 Відповісти
Невже тепер працівники ТЦК підуть на передову
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06.07.2025 14:10 Відповісти
 
 