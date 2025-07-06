РФ продовжить бити по будівлях ТЦК в Україні, - Сухопутні війська
Ймовірно, РФ продовжить завдавати ударів по будівлях територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки в Україні.
Про це розповів речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Як ми вже зазначали, основна мета російських ударів по територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) - це спроба зриву мобілізаційних заходів в Україні. Ворог дуже боїться притоку військовослужбовців до нашої армії", - зазначив речник.
Саранцев нагадав, що ця кампанія росіян розпочалась раніше - у формі терористичних атак на будівлі ТЦК та СП з серіями мінувань та спроб пронесення туди вибухових пристроїв.
За його словами, ці три атаки, які відбулись на ТЦК і СП останнім часом - у Полтаві, Кривому Розі, Кременчуці - є продовженням цієї кампанії.
"З огляду на це, ми очікуємо, що спроби таких ударів можуть продовжуватися. Зі свого боку ми будемо робити все можливе, щоб убезпечити військовослужбовців, що працюють в ТЦК та СП, а також цивільних, які звертаються в ці центри", - додав речник.
Як повідомлялося, 6 липня ворог ударив дронами по Кременчуцькому ТЦК.
Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА. Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
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За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.
Невіглас, зникни.
що ж обрати?
по тцк чи по енергетиці?
що ж обрати?
підкажіть....
заважають, суки посполиті, зеленим мародерам красти на електриці.
до речі!
ніхто ж не задумався, навіщо бити по тцк? що б що? що такого цінного в тцк?
архіви!!!!
у нас досі все зберігається в бумажках, саме в тцк.
от не повірите, фьодоров не дасть збрехати!
Що тепер робити? Теоретично, русня може атакувати будь-яку будівлю ТЦК - а там багато людей. БЧ шахедів містить багато вибухівки - навіть якщо розмістити ТЦК в підвалах, буде біда.
До речі, а фото самих знищених будівель тецека вже є, чи вони секретні?
Нужно просто перестать стрелять!
Але беручи до уваги ,що рівень коричневого моря навколо тцк вже піднявся до вух і зважаючи на смак та запах цієї субстанції - впевненість ,що то шоколад зникає навіть в самих затятих шанувальників ТЦК
Сім'я військкома Бурляя володіє нерухомістю та автівками на майже $1,000,000, - Джерело: https://censor.net/ua/n3560831
Всі твої розумові потуги направлені на дескридитацію системи. Бо так всі роблять. Нити - це основна скрепа мудрого наріду.
А гроші пану Бурляю хто носив? Вони такі самі як пан Бурляй?
Ви помітьте жоден недолугий валантьор , зелений пропагандон , тиловий політрук - не розповідає і не приводить прикладу Ізраїлю .
От уявіть собі виступає БЛУДАНов - і каже - народ - якщо ви не одумаєтеся - прийде ІЗРАЇЛЬСКЕ ТЦК . Відкриємо кордони ,зробимо чіткі терміни контрактів , фінансове забезпечення вище чим в прокурора , діти чиновників підуть в штурмовики , кабмін буде жити в лініях оборони ..
Але коли ти совок - то навіть вдягнувши личину українського патріота - в душі ти залишаєшся руськомірним бурятом
Ухилянти скинулися?