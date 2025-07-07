УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10061 відвідувач онлайн
Новини атака шахедів на Харків
666 2

Атака "шахедів" на Харків: кількість постраждалих зросла до 71, одна жінка загинула

атака шахедів по Харкову

У Харкові внаслідок російських атак "шахедами" 7 липня постраждала 71 людина, серед них семеро дітей.

Про це повідомив в телеграм мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Зараз кількість постраждалих зросла до 71 особи, серед них 7 дітей. Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що одна з постраждалих внаслідок російського удару 7 липня по Холодногірському району Харкова померла у лікарні.

Нагадаємо, зранку 7 липня Харків перебував під атакою російських ударних безпілотників.

Читайте також: Повторна атака "Шахедів" на Харків: у лікарні померла важкопоранена жінка

Автор: 

Харків (5766) атака (413) Шахед (1271) Харківська область (1241) Харківський район (421)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
раϟϟисти вбивали...
і вбивають харків'ян зараз
Голодомор харків 1933

показати весь коментар
07.07.2025 17:29 Відповісти
 
 