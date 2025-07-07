Атака "шахедів" на Харків: кількість постраждалих зросла до 71, одна жінка загинула
У Харкові внаслідок російських атак "шахедами" 7 липня постраждала 71 людина, серед них семеро дітей.
Про це повідомив в телеграм мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз кількість постраждалих зросла до 71 особи, серед них 7 дітей. Ще одна жінка померла у лікарні, на жаль", - сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що одна з постраждалих внаслідок російського удару 7 липня по Холодногірському району Харкова померла у лікарні.
Нагадаємо, зранку 7 липня Харків перебував під атакою російських ударних безпілотників.
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і вбивають харків'ян зараз
Голодомор харків 1933