Луцк подвергся массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии, - мэр Полищук

9 июля ночью Луцк подвергся наиболее массированной вражеской атаке с применением БпЛА и ракет.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что враг атаковал Луцк дронами и "Кинжалами".

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - отметил он.

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К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет.

Больше информации на эту минуту не известно.

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