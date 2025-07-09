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Новости Массированный ракетный обстрел
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Луцк подвергся массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии, - мэр Полищук

крылатая ракета

9 июля ночью Луцк подвергся наиболее массированной вражеской атаке с применением БпЛА и ракет.

Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

Он утверждает, что враг атаковал Луцк дронами и "Кинжалами".

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Луцк: в больнице до сих пор двое пострадавших, мужчина в тяжелом состоянии со сложным ранением живота

К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет.

Больше информации на эту минуту не известно.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей

Автор: 

Луцк (597) обстрел (28420) ракеты (3647) дроны (4267) Волынская область (1016) Луцкий район (15)


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Топ комментарии
+29
А як ця клята Германія виготовила 5946 балістичних ракет Фау-2 (V-2) з січня 1944 по березень 1945? (+25 000 крилатих ФАУ-1)..... При тотальних бомбардуваннях всієї териториї та при дефіциті всього? І чому зелене лупате чмо не може ніхєра?
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09.07.2025 07:18 Ответить
+23
Тому що простіше красти, ніж щось робити.
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09.07.2025 07:22 Ответить
+19
Лозунг зеленопузіків -"ЗДЕСЬ МОЖНО НЕПЛОХО ПРИБАРАХЛИТСЯ" здається ніхто ще не відмінив, та і не збираються...
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09.07.2025 07:32 Ответить
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От відповідь тим, хто триндить, чому ми не виготовляємо 1000 ракет в день. Питання - де?
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09.07.2025 07:12 Ответить
В країні, пачками, будуються тисячі новобудов, під них риють величезні котловани, з кількома поверхами під землею - і це ми можемо, "як два пальці об.."
Але збудувати кілька заводів під землею, зарити їх туди, чи в горі десь, чи у виробленому кар'єрі (яких в Україні сотні, якщо не тисячі) - то це ай-яй, "як складно" - політичної волі немає (попри всю, абсолютну повноту влади в країні). Чи просто, перемістити виробництво у надійні бункери, підземні заводи/підземні частини заводів часів срср (таких теж багато) - то це "релігія не дозволяє".

Ну і приклад Німеччини в Другу світову, котра перемістила тисячі заводів під землю і виробляла на рік десятки тисяч ракет під масованими бомбардуванням союзників - вам вже наводили. І при тому - Німеччині, на відміну від України - ніхто не допомагав, в неї не було такої міжнародної допомоги. Вона воювала сама, на кілька фронтів, на суші, в повітрі, на морі, десятки тисяч кілометрів фронтів, останні роки навіть без тих нечисленних союзників, які в неї були.
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09.07.2025 08:50 Ответить
August
Пан не повірить, але спорудити завод під землею, чи "у горі" дуже складно і дорого. Разів так у 15=20, аніж на поверхні. Не кажучи вже про чоловічків, котрі би забажали там працювати,,,
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09.07.2025 10:37 Ответить
Купа неповнолітніх працює неофіційно. Якби врегулювали те питання законодавчо, то можна було б знайти робітників. Я колись в 1989р, почала працювати на заводі, на автоматичній шліфувальній лінії(5 станків), ще до повноліття. Обмеження було лише на роботу в нічну зміну і 7-годинний робочий день.
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09.07.2025 11:18 Ответить
Що значить де? "Паляниці", "Довгі Нептуни" , мільйон дронів, лазер і трохи браковані міни виготовили, а тищу ракет нема де? Чи ти думаєш, що наш Лідор бреше про неустанне виготовлення зброї?Розкусили ми тебе, любителя вальцмана сивочолого🤡
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09.07.2025 08:51 Ответить
ти недолугий зелений ідіот, чомусь втік до Польщі, не чіпай гетьмана, при ньому вже у нас були б тисячі громів та вільхи
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09.07.2025 10:13 Ответить
Де ?В звіздє на п'ятій полкє.В тій же самій Польщі,як дуда по деснах з зелупою б'є при зустрічах,чи це тільки щоб ляхам дали дозвіл колупатися в українській землі???
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09.07.2025 11:51 Ответить
А як ця клята Германія виготовила 5946 балістичних ракет Фау-2 (V-2) з січня 1944 по березень 1945? (+25 000 крилатих ФАУ-1)..... При тотальних бомбардуваннях всієї териториї та при дефіциті всього? І чому зелене лупате чмо не може ніхєра?
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09.07.2025 07:18 Ответить
Тому що простіше красти, ніж щось робити.
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09.07.2025 07:22 Ответить
Лозунг зеленопузіків -"ЗДЕСЬ МОЖНО НЕПЛОХО ПРИБАРАХЛИТСЯ" здається ніхто ще не відмінив, та і не збираються...
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09.07.2025 07:32 Ответить
тому що ЧМО.
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09.07.2025 08:32 Ответить
відповідь в питанні - тому що зелене лупате чмо ...
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09.07.2025 09:13 Ответить
бо воно зелене хрипате чмо
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09.07.2025 09:33 Ответить
Лавриненко
Ефективність тої V-2 була близькою до нуля, між іншим ...
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09.07.2025 10:29 Ответить
Ще б додали тисячі Фау-1 - ну неможливо зробити "безвідкатну" "трембіту"(трубу з двома дверцятами) ....
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09.07.2025 11:09 Ответить
Потому что такая цель и не стоит.
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09.07.2025 11:21 Ответить
"А як ця клята Германія виготовила 5946 балістичних ракет Фау-2 (V-2) з січня 1944 по березень 1945?" запитуєш як виготовила ? Та дуже просто - до 1944 року на неї десятиліття працювала вся Європа , включно із концтаборами . Коли тебе до одного з них загнати , дати миску баланди та навести на тебе автомат - ти голими руками видовбеш у скелі приміщення для заводу , а такий як ти , просто трішки розумніший , з гімна та палок склепає ракету ((((((((((((
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09.07.2025 11:27 Ответить
от, ніхто не знає.
я, скажу, як є!
всі ці кацапські атаки, то все повна фігня.
вчора найдосвідченіший зе!гундос, пішов у контрнаступ і видав всім по дорученню.
от саме зараз, цілодобовими гундосиками підкріпленими дорученнями ми поженемо ворожу нечисть, аж до сахаліну.
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09.07.2025 08:23 Ответить
Треба розрізняти поняття влада не НЕ МОЖЕ будувати заводи по вигитовленню зброї , вона НЕ ХОЧЕ це робити .А от причина - здогадайтесь самі.
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09.07.2025 09:14 Ответить
Чекаю ввечері на Потужний відосик від Незламного ЛІДОРА.
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09.07.2025 09:48 Ответить
А Скільки дронів Зеленського долетіло і попало в ціль вчора, для порівняння
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09.07.2025 11:09 Ответить
Ця мерзенна зеленамкамарілья дає безкарно добивати Україну щоб уже невдовзі здати і підписати капітуляцію, розвівши руками: " а шо-о-о ми могли зробити, то підвели партнери!"
Дивно лише що досі мовчить наша Армія...
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09.07.2025 11:24 Ответить
 
 