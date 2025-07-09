Луцк подвергся массированной атаке ракетами и дронами: есть повреждения и пожар на предприятии, - мэр Полищук
9 июля ночью Луцк подвергся наиболее массированной вражеской атаке с применением БпЛА и ракет.
Об этом сообщил мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.
Он утверждает, что враг атаковал Луцк дронами и "Кинжалами".
"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - отметил он.
К счастью, на эту минуту информации о погибших в результате вражеской атаки нет.
Больше информации на эту минуту не известно.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ атаковали Украину ракетами и дронами, в Киеве работала ПВО, была угроза для западных областей
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+29 Андрій Лавриненко
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+23 Ігор Климчук #581263
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+19 петро удеч #477971
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Але збудувати кілька заводів під землею, зарити їх туди, чи в горі десь, чи у виробленому кар'єрі (яких в Україні сотні, якщо не тисячі) - то це ай-яй, "як складно" - політичної волі немає (попри всю, абсолютну повноту влади в країні). Чи просто, перемістити виробництво у надійні бункери, підземні заводи/підземні частини заводів часів срср (таких теж багато) - то це "релігія не дозволяє".
Ну і приклад Німеччини в Другу світову, котра перемістила тисячі заводів під землю і виробляла на рік десятки тисяч ракет під масованими бомбардуванням союзників - вам вже наводили. І при тому - Німеччині, на відміну від України - ніхто не допомагав, в неї не було такої міжнародної допомоги. Вона воювала сама, на кілька фронтів, на суші, в повітрі, на морі, десятки тисяч кілометрів фронтів, останні роки навіть без тих нечисленних союзників, які в неї були.
Пан не повірить, але спорудити завод під землею, чи "у горі" дуже складно і дорого. Разів так у 15=20, аніж на поверхні. Не кажучи вже про чоловічків, котрі би забажали там працювати,,,
Ефективність тої V-2 була близькою до нуля, між іншим ...
я, скажу, як є!
всі ці кацапські атаки, то все повна фігня.
вчора найдосвідченіший зе!гундос, пішов у контрнаступ і видав всім по дорученню.
от саме зараз, цілодобовими гундосиками підкріпленими дорученнями ми поженемо ворожу нечисть, аж до сахаліну.
Дивно лише що досі мовчить наша Армія...