Атака РФ на Луцк: в больнице до сих пор двое пострадавших, мужчина в тяжелом состоянии со сложным ранением живота.

По состоянию на сегодня в больнице Луцка остаются два человека, пострадавших в результате ночной атаки на город 6 июня 2025 года.

Об этом Суспільному рассказал заместитель гендиректора медобъединения Луцкой громады Андрей Смольянинов, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, одна из пациенток сейчас находится в травматологии, у женщины диагностировали травму руки и осколочные ранения. Другой травмированный сейчас в палате интенсивной терапии в тяжелом, но стабильном состоянии. По словам Андрея Смольянинова, пациент имеет сложное осколочное ранение живота.

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Массированная атака на Украину в ночь на 6 июня 2025 года

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ночь на 6 июня рашисты атаковали территорию Украины ударными беспилотниками, баллистическими ракетами, "Калибрами" и ракетами со стратегических бомбардировщиков. В частности,враг атаковал Киев беспилотниками и ракетами, есть жертвы, 20 пострадавших. В нескольких районах были пожары. По данным МВД, трое спасателей погибли во время ликвидации обстрелов в Киеве. В Киевской области обстрелом повреждены пути, ряд поездов изменили маршрут. Также РФ ударила ракетами и "шахедами" по жилому массиву Чернигова. Там известно о 4 раненых.

Также сообщалось, что в Тернополе продолжается ликвидация последствий вражеской комбинированной атаки крылатыми ракетами "Калибр" и БпЛА типа "шахед". По предварительной информации, повреждена промышленная инфраструктура местных предприятий. Воздух в Тернополе был загрязнен в результате ночного обстрела, граждан просили в первой половине дня оставаться дома. Луцк также находился под вражеским ударом, рашисты применили 15 БпЛА и 6 ракет. Количество пострадавших в городе возросло до 15. Впоследствии стало известно, что под обстрел попал отель, где разместилась украинская сборная по легкой атлетике. Также сообщалось, что в Луцке на месте российского обстрела из-под завалов деблокировали тело погибшего мужчины.

Есть попадания на Львовщине, там враг атаковал промышленный объект в Дрогобычском районе Львовской области, без жертв и пострадавших. Кроме того, в ночь на 6 июня российские захватчики атаковали Полтавщину "шахедами". В Кременчугском районе фиксируют последствия атаки.