Луцьк зазнав наймасовішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві, - мер Поліщук

9 липня вночі Луцьк зазнав найбільш масованої ворожої атаки з застосуванням БпЛА та ракет.

Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.

Він стверджує, що ворог атакував Луцьк дронами та "Кинджалами".

"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується", - зазначив він.

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На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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