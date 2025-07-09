Луцьк зазнав наймасовішої атаки ракетами та дронами: є пошкодження і пожежа на підприємстві, - мер Поліщук
9 липня вночі Луцьк зазнав найбільш масованої ворожої атаки з застосуванням БпЛА та ракет.
Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук, інформує Цензор.НЕТ.
Він стверджує, що ворог атакував Луцьк дронами та "Кинджалами".
"Маємо загоряння та пошкодження гаражів на території одного з гаражних кооперативів та пожежу на території одного з підприємств. Решта ушкоджень зʼясовується", - зазначив він.
На щастя, на цю хвилину інформації щодо загиблих внаслідок ворожої атаки немає.
Більше інформації на цю хвилину не відомо.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що війська РФ атакували Україну ракетами та дронами, у Києві працювала ППО, була загроза для західних областей
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