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Новини Масований ракетний обстріл
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Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами: У Києві працювала ППО, була загроза для західних областей

ракети масований обстріл

У ніч проти середи, 9 липня 2025 року, війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, я зазначається, з вечора сили ППО працювали у Києві та на Київщині.

За даними Повітряних сил, ракети взяли курс на Захід. Зокрема, вибухи було чути у Луцьку та Івано-Франківську.

Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає. Також на цю мить невідомо, скільки ракет та дронів запустив ворог уночі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По всій Україні була оголошена повітряна тривога через зліт МіГ-31К у Росії: зафіксовано пуск "Кинджалів"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 9 липня в Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс.

Автор: 

Київ (19839) Київська область (4147) Луцьк (429) ракети (4106) Івано-Франківська область (972) Повітряні сили (2840) Шахед (1274) Волинська область (885) Луцький район (16)


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09.07.2025 06:29 Відповісти
Клятий Зеленський! Де б*дь ракети, де, бл*дь: "подльотноє врємя от Харькова до маскви семь мінут"
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09.07.2025 06:35 Відповісти
Тов. кацап, перелогінтеся, ви палилитесь....
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09.07.2025 06:56 Відповісти
 
 