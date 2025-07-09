Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами: У Києві працювала ППО, була загроза для західних областей
У ніч проти середи, 9 липня 2025 року, війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Зокрема, я зазначається, з вечора сили ППО працювали у Києві та на Київщині.
За даними Повітряних сил, ракети взяли курс на Захід. Зокрема, вибухи було чути у Луцьку та Івано-Франківську.
Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає. Також на цю мить невідомо, скільки ракет та дронів запустив ворог уночі.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 9 липня в Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс.
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Sasha Berbaum
показати весь коментар09.07.2025 06:29 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Dic Dolovo #609559
показати весь коментар09.07.2025 06:35 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Red_Sky_On
показати весь коментар09.07.2025 06:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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