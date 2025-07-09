Війська РФ атакували Україну ракетами та дронами: У Києві працювала ППО, була загроза для західних областей

У ніч проти середи, 9 липня 2025 року, війська РФ атакували Україну ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Зокрема, я зазначається, з вечора сили ППО працювали у Києві та на Київщині.

За даними Повітряних сил, ракети взяли курс на Захід. Зокрема, вибухи було чути у Луцьку та Івано-Франківську.

Інформації про наслідки ворожої атаки наразі немає. Також на цю мить невідомо, скільки ракет та дронів запустив ворог уночі.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в ніч на 9 липня в Росії злетів стратегічний бомбардувальник Ту-95мс.